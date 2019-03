SMI vorbörslich tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Dem Schweizer Aktienmarkt dürfte erneut ein etwas tieferer Start in den neuen Handelstag bevorstehen. Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnet Leitindex Swiss Market Index SMI verliert 0,2%.

Auslöser für diese eher unruhigen Märkte ist die US-Notenbank Fed. Die US-Währungshüter hatten am Vorabend wie erwartet die Zinsen nicht verändert. Dagegen haben sie aber ihre Projektionen für weitere Zinsschritte im laufenden Jahr klar gekappt. Neu gehen sie von keiner weiteren Erhöhung aus. Hier waren Volkswirte im Vorfeld uneins, ob sie ihre Schätzungen nicht nur auf eine weitere senkt. Vor allem die Begründung sorge für Unsicherheit. So haben die Notenbanker eine sich abschwächende Wirtschaft als Hauptgrund genannt.

Vorbörslich fallen vor allem die Aktien der UBS (-0,9%), der Credit Suisse (-0,8%) und von Julius Bär (-0,6%) erneut deutlich zurück. Sie sind schon am Vortag die grössten Verlierer gewesen, nachdem sich der UBS-Chef Sergio Ermotti angesichts eines schwachen Jahresstars pessimistischer zu den Gewinnzielen für das laufende Jahr geäussert hat.

Noch deutlicher fallen unter den SMI-Titel vorbörslich nur noch SGS-Aktien (-1,8%). Goldman Sachs hat Rating und Kursziel gekappt. Viele der positiven Aspekte seien bereits im Kurs enthalten.

Zu den wenigen vorbörslichen Gewinnern zählen dagegen Halbleiter- und Technologiewerte wie AMS, Temenos und VAT Group, die zwischen 0,4 und 1,7 Prozent hinzugewinnen. Händler verweisen auf die Vorgaben aus Asien. Der Chiphersteller Micron habe dort mit seinen jüngsten Aussagen für Hoffnung gesorgt.

Asiens Börsen handeln reserviert

An den asiatischen Börsen herrscht nach dem Entscheid der US-Notenbank Zurückhaltung. In China legt der Shanghai Composite 0,5% zu, in Hongkong tritt der Hang Seng auf der Stelle, und in Korea steigt der Kospi 0,4%. In Japan bleibt die Börse aufgrund eines Feiertages geschlossen.

Euro hält Gewinne

Der Euro hält am Donnerstag die starken Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar vom Vorabend nach den Fed-Beschlüssen. Die europäische Gemeinschaftswährung handelt bei 1.1419 $. Aktuell kostet ein Dollar 0.9916 Fr. Derweil hält der Euro zum Franken bei 1.1322 Fr. in etwa sein Niveau vom Vortag.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis bewegt sich nach deutlichen Gewinnen nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet knapp 69 $. Der goldpreis notiert höher und festigt sich somit über der Marke von 1300 $ bei einem derzeitigen Kurs von 1319 $ pro Feinunze.