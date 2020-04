SMI schliesst unter 9600

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat sich am Dienstag klar negativ präsentiert. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9547.85 -2.43%) verlor bei Eröffnung 0,5%. Bereits im frühen Handel rutschte er unter die Marke von 9700. Am Vormittag weitete er seine Verluste aus. Gegen die Mittagszeit unterschritt der SMI 9600. Phasenweise wurde das Minus am Nachmittag noch grösser. Am Montag hatte der Leitindex noch 1,8% gewonnen.

Auch die Märkte in den USA notierten bei Börsenschluss in Europa mit deutlichen Verlusten. Die drei Hauptindizes lagen klar im Minus. Der breit gefasste S&P 500 (SP500 2738.73 -2.99%) büsste 3,3% ein. Der Dow (DOW 30.595 -2.97%) Jones (Dow Jones 23033.46 -2.61%) verlor 3%. Ein Minus von 3,8% verzeichnete der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite.

Zahlreiche Faktoren belasteten: Neben der Coronakrise sind dies die jüngsten Turbulenzen am Ölmarkt. Für den beispiellosen Kollaps beim Ölpreis sorgte nicht nur die globale Ölschwemme, sondern auch ein drohender Lagermangel und die Furcht vor einer tiefen Rezession. «Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem Öl so niedrig handelt», kommentierte ein Börsianer den Absturz.

Auch politisch gab es grosse Unsicherheitsfaktoren. US-Präsident Donald Trump schliesst wegen der Coronaviruspandemie die Grenzen seines Landes für Einwanderer. «Angesichts des Angriffs des unsichtbaren Feindes sowie der Notwendigkeit, die Arbeitsplätze unserer grossartigen amerikanischen Bürger zu schützen, werde ich ein Dekret unterzeichnen, um die Einwanderung in die Vereinigten Staaten vorläufig auszusetzen», kündigte Trump per Twitter (TWTR 25.265 -6.46%) am Montag an. Ein gutes halbes Jahr vor der Präsidentenwahl Anfang November verschärft er damit abermals seine Einwanderungspolitik. Zudem soll sich Nordkoreas Präsident Kim Jong-un Berichten zufolge nach einer Operation in kritischem Zustand befinden.

Nur Sika klar im Plus

Fast alle SMI-Werte gaben ab. Die grössten Kursverluste im SMI fuhren Swiss Re (SREN 70.36 -10.6%) ein. Die Aktien des Rückversicherers wurden am Dienstag allerdings ex Dividende gehandelt. Die anderen Versicherer – namentlich Zurich Insurance (ZURN 295 -3.34%) und Swiss Life (SLHN 323.2 -2.77%) – sahen ebenfalls deutlich Verluste.

Unter Druck waren erneut die Banktitel UBS (UBSG 8.994 -4.68%) und Credit Suisse (Credit Suisse 7.632 -4.31%). Sie würden in Sippenhaft genommen, denn der Kollaps der Ölpreise mache den Banken in den USA zu schaffen, sagte ein Händler. Die Anleger fürchteten, dass die Ölproduzenten wegen der tiefen Preise nicht nur nicht mehr kostendeckend förderten, sondern auch ihre Schulden bei den Geldhäusern nicht mehr bedienen könnten.

Swatch Group (UHR 188.4 -4.56%) und Richemont (CFR 53.4 -3.82%) verloren ebenfalls klar. Sie litten unter den im März deutlich gesunkenen Uhrenexporten.

Den Papieren der Pharmakonzerne Roche (ROG 335.7 0.36%) erging es besser. Novartis (NOVN 85.82 -2.14%) schlossen tiefer. Novartis hatte neue Daten für das Mittel Mayzent bei Multipler Sklerose vorgelegt, Roche hatte derweil für ein Testverfahren zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs die US-Zulassung erhalten. Nestlé (NESN 104.7 -3.38%) schlossen im Minus, aber weniger klar als der Gesamtmarkt.

Sika (SIKA 164.6 2.49%) legten zu und stemmten sich gegen den Markttrend. Der Bauchemie- und Klebstoffherstellerin hat zum Jahresauftakt die Coronaviruskrise vor allem in China und Asien zu schaffen gemacht. Die bisherigen Prognosen für 2020 wurden kassiert. Die Ziele der «Strategie 2023» bleiben hingegen in Kraft.

Dufry erneut unter Druck

Im SMIM (SMIM 2251.212 -2.22%) zeigten sich vor allem die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 27.86 -1.87%) schwächer. Auch die Technologiewerte wie AMS (AMS 9.42 -6.73%), Temenos (TEMN 120.05 -3.38%) oder Logitech (LOGN 44.73 -1.13%) verloren.

Industrievaloren erging es ebenfalls nicht gut. Grössere Abgaben verzeichneten OC Oerlikon (OERL 7.02 -4.75%) oder Georg Fischer (FI-N 658 -3.59%).

Auch im SMIM gaben Finanzwerte wie Julius Bär (BAER 34.03 -4.03%) oder Partners Group nach.

Sulzer (SUN 63.45 2.01%) setzt ihre Prognose aus und will die Kosten senken. Allerdings gelang es ihr im ersten Quartal auch, mehr Bestellungen zu vermelden. Die Aktien schlossen fester.

Nach einer Gewinnwarnung ging es im breiten Markt dafür mit den Titeln der TX Group (TXGN 69.8 -1.27%) talwärts. SIG Combibloc (SIGN 15.9 -3.28%) konnten von einem Grossauftrag aus Deutschland nicht profitieren.

Asiens Börsen schwach

Die Vorgaben aus den USA vom Montag drückten die asiatischen Aktienbörsen am Dienstag ins Minus. Der Nikkei 225 gab 2% ab, der breiter gefasste Topix verlor 1,2%. Der Hang Seng in Hongkong sank um 2,1%, Chinas Leitindex CSI 300 notierte 1,7% im Minus. Der südkoreanische Kospi büsste 1,7% ein, und der australische S&P/ASX 200 fiel um 2,1%

Euro wenig verändert

Der Kurs des Euros schwankte am Dienstag angesichts der hohen Verunsicherung zum Dollar erneut stark. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde um 17.30 Uhr MESZ mit 1.0867 $ gehandelt. Gegenüber dem Franken bewegte sie sich derweil nur wenig und notierte bei 1.0519 Fr. Der Dollar zog im Tagesverlauf klar an, gab seine Avancen bis Börsenschluss in Europa aber preis und kostete 0.9682 Fr.

Ölpreis nach Absturz erneut abgestürzt

Nach dem Absturz notierte der Ölpreis am Dienstag erneut massiv tiefer. Der Preis pro Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 19.71 -25.11%) lag am Abend bei nur noch knapp 20 $. Der Preis für US-Öl WTI ist nach seinem historischen Fall in negatives Terrain am Dienstag wieder über null geklettert. Gold (Gold 1678.82 -1.01%) gab nach und notierte bei 1680 $ pro Feinunze.