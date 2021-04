SMI notiert wieder über 11’100

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt erholt sich zur Wochenmitte. Der SMI (SMI 11'159.46 +0.73%) notiert bei Eröffnung 0,3% höher und damit wider über 11’100. Am Vortag hat der Leitindex mehr als 1% nachgegeben. Börsianer sprechen von einem Stabilisierungsversuch. Der Börsentag steht zudem ganz im Zeichen der Berichtsaison. So hat das Schwergewicht Roche (ROG 312.60 +1.48%) Umsatzzahlen vorgelegt, die vorbörslich Applaus erhalten. Und es liegen auch von einer Reihe weiterer Unternehmen Resultate vor, die in der Mehrheit überzeugen.

Leichte Unterstützung kommt auch aus Übersee. So hat sich die Stimmung an den US-Börsen gegen Handelsende etwas aufgehellt. Der Trend zu Gewinnmitnahmen, welche den Börsentag prägte, flachte zumindest etwas ab. Der Mangel an Impulsen, welche viele Investoren an den letzten beiden Tagen zum Einstreichen von Gewinnen veranlasste, setzt sich heute aber fort. Das wird sich erst am Donnerstag ändern (EZB, wichtige US-Zahlen). Somit muss sich erst noch weisen, wie nachhaltig der Stabilisierungsversuch heute ist.

Im Zentrum des Interessens stehen Roche, die sich verteuern. Der Basler Konzern hat im ersten Quartal im Pharmageschäft im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen, in der von Corona profitierenden Diagnostics-Sparte aber klar über den Prognosen.

Überdurchschnittliche Avancen bei den Blue Chips verzeichnen ausserdem Sika (SIKA 273.30 +0.55%) nach positiven Analystenkommentaren im Nachgang zur Zahlenvorlage vom Vortag. Höher notieren ausserdem SGS (SGSN 2'737.00 +0.26%) und Swiss Re (SREN 85.04 +1.24%) nach Analystenkommentaren.

Temenos (TEMN 138.35 -4.39%) büssen ein, nachdem der Banksoftwareherstellers Zahlen vorgelegt hat. In einer ersten Stellungnahme aus dem Hause JPMorgan ist zum Beispiel von einem starken Start ins neue Jahr die Rede. Insbesondere habe sich die Situation im wichtigen US-Markt aufgehellt.

Nach dem gestrigen Kurssturz erholen sich die Aktien des Chipherstellers AMS (AMS 16.34 +2.12%) etwas.

Am breiten Markt haben eine Vielzahl von Unternehmen Zahlen vorgelegt. Für eine Enttäuschung sorgte dabei der Vermögensverwalter GAM (GAM 2.39 -0.5%).

Im Schatten der beiden Blue Chips berichteten das Biotechunternehmen Evolva (EVE 0.20 -1.41%), die Glarner KB, das Industrieunternehmen Phoenix Mecano (PM 467.00 -0.21%), die auf Luxusgüter spezialisierte Lalique-Gruppe, der Detailhändler Villars (VILN 725.00 +0.69%) und die Bank Vontobel (VONN 73.80 -0.2%) über den Gang der Geschäfte.

Stadler Rail (SRAIL 44.88 +0.54%) lockt derweil dank einem Grossauftrag Käufer an.

Bei Bucher (BUCN 487.00 -0.33%) ist es ebenfalls ein Kommentar einer Bank, welcher vorbörslich für tiefere Kurse sorgt.

Zudem wird der Gang des schwedischen Pharmazulieferers Polypeptide an die Schweizer Börse SIX konkreter. Der erste Handelstag bei diesem klassischen IPO soll am 29. April stattfinden, wie das Unternehmen mitteilte.

Asien mehrheitlich schwächer

An Asiens Aktienmärkten überwiegen am Mittwoch die Abgaben. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 2% und der breiter gefasste Topix um 2%. Der Hongkonger Hang Seng notiert 1,7% tiefer, auf dem chinesischen Festland hält der CSI 300 hingegen sein Vortagesniveau (+0,3%). Der koreanische Kospi büsst 1,6% ein.

Euro leicht im Minus

Der Euro gibt zur Wochenmitte leicht nach. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.2031 $ und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Auch bei den Währungspaaren EUR/CHF (1,1024) und USD/CHF (0,9162) sind die Veränderungen minimal. Am Dienstag hatte der Euro mit 1,2080 $ den höchsten Stand seit Anfang März markiert und dabei von einer Schwäche des Dollar profitiert. Allerdings hat die US-Währung zuletzt wieder etwas fester tendiert und den Euro damit etwas unter Druck gesetzt.

Goldpreis etwas fester

Der Ölpreis fällt am Mittwoch leicht. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.48 +0.3%) rund 66 $. Gold (Gold 1'781.63 +0.16%) legt etwas zu und notiert bei 1785 $ pro Feinunze.