SMI baut Gewinn ab

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zu Wochenschluss wenig entschlossen. Der SMI (SMI 11'182.94 +0.28%) steht bei Eröffnung 0,5% höher und erreicht die Marke von 11’200. Dieses Niveau kann er im frühen Handel aber nicht halten und baut seine Gewinn ab. Davor haben an der Wallstreet die Konjunkturzuversicht nach günstig ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gepaart mit wieder sinkenden Renditen für Käufe und für ein Ende der dreitägigen Verluststrecke gesorgt.

Investoren zeigen sich derzeit aber unsicher, in welche Richtung es in der nächsten Zeit gehen werde, erklärten Marktbeobachter. Sie seien derzeit gefangen zwischen Optimismus über die Lockerungen in der Corona-Krise und der Sorge vor einem Inflationsschub. Am Berichtstag könnten aber Deckungskäufe vor dem Wochenende und der kleine Eurex-Verfall eine stützende Rolle spielen, hiess es.

Das Gros der SMI-Werte legt zu. Richemont (CFR 99.80 +5.45%) klettern auf ein neues Allzeithoch und erstmals über die Marke von 100 Fr. Der Luxusgüterkonzern hat im Geschäftsjahr deutlich besser als von Analysten erwartet abgeschnitten und wird die Dividende verdoppeln. Vor allem erholten sich die Geschäfte des Cartier-Besitzers zuletzt kräftig; von Januar bis März kletterte der Umsatz um 30%. Swatch Group (UHR 301.10 +0.8%) profitieren von dieser Vorlage.

Credit Suisse (CSGN 9.51 -0.04%) kommen nach einem freundlichen Handelsauftakt zurück. Zudem zeigen sich andere Finanzwerte schwächer, wie Kurse in UBS (UBSG 14.20 +0.57%) aber auch Partners Group (PGHN 1'314.00 +0.84%) sowie den Versicherern Zurich Insurance (ZURN 374.00 -0.16%), Swiss Re (SREN 85.48 -0.14%) und Swiss Life (SLHN 459.30 +0.88%) zeigen.

Die defensiven Schwergewichte setzen am Berichtstag keine besondere Akzente. Roche (ROG 308.35 +0.11%), Novartis (NOVN 78.78 -0.49%) und Nestlé (NESN 110.62 +0.16%) geben dem Gesamtmarkt für einmal keinen klaren Trend vor.

Logitech (LOGI 101.25 +0.95%) ziehen nach starken Nasdaq-Vorgaben an. Der Hersteller von Computer-Mäusen hat am Morgen Details zu seinem aufgestockten Aktienrückkaufprogamm kommuniziert. Dass dieses von 250 Mio. auf 1 Mrd. $ erhöht wird, war seit Ende April bekannt.

Deutliche Avancen verzeichnen erneut Sonova (SOON 306.40 +3.03%). UBS erhöht das Kursziel für die Aktien des Hörsystemherstellers auf 308 von 235 Fr. und belässt die Einstufung auf «Neutral».

Im breiten Markt rücken Interroll (INRN 3'440.00 +7.17%) klar vor. Der Förderlogistiker zeigt sich sehr optimistisch im Hinblick auf die Halbjahreszahlen.

Rieter (RIEN 168.60 +3.06%) legen zu. Nach einer vor Auffahrt ausgesprochenen positiven Gewinnwarnung, erhöhen die Analysten der UBS ihr Anlagevotum nun von «Sell» auf «Neutral». Das Kursziel für die Aktien des Textilmaschinenherstellers ist auf 163 Fr. verdoppelt worden.

Im Fokus stehen zudem Swiss Steel (STLN 0.35 +6.73%). Beim Stahlhersteller hat es Veränderungen im Aktionariat gegeben, Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler ist mit einem Anteil von 10% eingestiegen.

Gemischtes Bild in Asien

Die Börsen in Asien zeichnen am Freitag ein uneinheitliches Bild. In Tokio liegt der Nikkei 225 0,8% im Plus, der Topix legt 0,5% zu. Die Risikopapiere in China sind hingegen unter Druck. Der Shanghai Composite korrigiert 0,5%, der CSI 300, der die Kursentwicklung an den beiden grössten Börsen Festlandchinas abbildet, verliert 0,9%. Der Hang Seng in Hongkong gibt 0,2% nach. Der südkoreanische Kospi sinkt leicht um 0,1%. In Australien kann der ASX 200 um 0,2% nach oben klettern.

Euro über 1.22 $

Der Euro hat sich am Freitag zum Dollar über der Marke von 1.22 $ gehalten. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.2234 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1.0969 Fr. kaum verändert. Ein Dollar kostet 0.8983 Fr.

Öl, Gold, Bitcoin stabil

Der Ölpreis bewegt zunächst nur wenig. In der laufenden Woche stehen jedoch deutliche Verluste zu Buche. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.79 +0.94%) 65 $. Seitwärts tendiert Gold (Gold 1'879.09 +0.08%) mit einem Preis von 1875 $.

Nach den jüngsten Turbulenzen und der gestrigen Erholung verharrt die grösste Kryptowährung Bitcoin (Bitcoin 40'958.00 +1.38%) um 40’000 $.