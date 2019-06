SMI büsst ein

(AWP/Reuters/SPU) Dem Schweizer Aktienmarkt scheint nach seiner jüngsten Rekordjagd zum Wochenschluss die Puste auszugehen. Der Leitindex SMI (SMI 9951.04 -0.28%) dreht nach einem ruhigen Morgen ins Minus. Am Vortag hat er im Handelsverlauf noch bei 10’062 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt, am Ende aber unter der 10’000er Marke geschlossen. Der SMI steht bei Eröffnung unverändert. Im weiteren Verlauf zeigt er sich bei einem ruhigen Handel schwächer – allerdings auf sehr hohem Niveau. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Leitindex abermals ein Plus von gut 1% ab, nachdem er bereits die erste Juni-Woche im Plus beendet hatte.

Gleichzeitig warnen Händler angesichts des Hexensabbats die Bewegungen im Handelsverlauf nicht überzubewerten. Beim grossen Eurex-Verfall laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Indizes und Aktien aus. Dabei kann es mitunter zu stärkeren Kursschwankungen kommen.

Im Schweizer Leitindex arbeiten sich die Aktien des Technologieunternehmens ABB (ABBN 19.575 0.85%) an die Spitze.

Die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 11.47 0.04%) und Credit Suisse (CSGN 11.495 -0.56%) können sich nach den jüngsten Verlusten erholen. Am Donnerstag haben sie zu den grössten Verlierern gezählt. Die Aussicht auf noch tiefere Zinsen hatte Finanzwerte europaweit belastet.

Sika (SIKA 164.6 -0.12%) bewegen sich trotz des Kommentars von Citigroup (C 68.1 0.75%) kaum. Sie hat die Bewertung der Titel mit einer Kaufempfehlung gestartet.

Zu den grössten Verlierern zählen dagegen die Schwergewichte Novartis (NOVN 90.7 -0.44%), Roche (ROG 279.5 -0.41%) und Nestlé (NESN 101.48 -0.51%). Auch die weiteren Valoren aus dem Gesundheitssektor, namentlich Alcon (ALC 58.08 -0.8%) und Lonza (LONN 331 -0.66%), verlieren.

Tech-Werte schwächer

Im SMIM (SMIM 2505.511 -0.58%) fallen erneut die volatilen Titel von AMS (AMS 33.78 -3.46%) auf. Die Aktien des Chipherstellers büssen einen grossen Teil ihrer gestrigen Avancen ein. Auch Temenos (TEMN 175.05 -1.93%) und Logitech (LOGN 38.46 -1.23%) notieren leichter. VAT Group (VACN 114.55 0.35%) arbeiten sich nach anfänglichen Verlusten ins Plus.

Während die Finanzwerte um Julius Bär (BAER 42.25 0.14%) und GAM (GAM 4.48 -2.69%) Gewinne verzeichnen, präsentieren sich die Valoren aus dem Gesundheitssektor schwächer. Sonova (SOON 227.5 -1.56%) und Vifor Pharma (VIFN 140.35 -1.27%) geben nach.

Verluste sind im breiten Markt bei Comet (COTN 91 -4.81%) zu sehen. Bei der Industriegruppe nimmt CEO René Lenggenhager nach nur knapp zwei Jahren im Amt den Hut.

In den Aktien von Orior (ORON 81.4 6.68%) ist Erleichterung der Anleger zu spüren. Die Schweinepest in China hat laut dem Lebensmittelhersteller kaum Auswirkungen auf das Geschäft.

Bei dem Biopharmaunternehmen Cosmo (COPN 92 0.55%) wiederum nimmt der Markt die jüngsten Daten zum Reisedurchfallmittel Aemcolo freundlich auf.

Asiens Börse trotz starker US-Vorgaben verhalten

In Asien fällt der Börsentag weniger positiv aus als in den USA, wo der S&P 500 zwischenzeitlich auf einem Allzeithoch notiert und der Dow Jones (Dow Jones 26753.17 0.94%) knapp unter seinem Rekord steht. Während der Shanghai Composite 0,5% avanciert, verliert der Topix in Japan 1%. Südkoreas Kospi und der Hang Seng in Hongkong notierten beide 0,3% tiefer.

Euro um 1.11 Fr.

Zum Franken macht der Euro etwas Boden gut und geht aktuell zu 1.1098 Fr. um. Am Vortag ist er bis auf 1.1057 Fr. zurückgekommen. Zum Greenback pendelt der Euro um die Marke von 1.13 $. Die Gemeinschaftswährung liegt bei 1.1299 $. Der Dollar zeigt sich gegenüber der Schweizer Valuta bei einem Stand von 0.9822 Fr. etwas fester. Am Vortag war das Währungspaar vorübergehend unter die Marke von 0.98 gefallen. Die Aussicht auf eine lockere Geldpolitik in den USA und in der Eurozone hat den Franken zuletzt klar aufwerten lassen.

Gold über 1400 $

Die Hoffnung auf niedrigere US-Zinsen treibt den Goldpreis. Eine Feinunze (31 Gramm) des Edelmetalls kostet erreicht mit 1411 $ zeitweise den höchsten Stand seit sechs Jahren. Dann dämmt Gold (Gold 1394.05 0.41%) seine Gewinne ein.

Ölpreis mit weiteren Avancen

Der Ölpreis gewinnt weiter, nachdem er am Vortag stark gestiegen ist. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.44 1.65%) kostet derzeit knapp 65 $. Starken Auftrieb haben die Rohölpreise in den vergangenen Tagen durch die Spannungen zwischen den USA und Iran erhalten.