SMI schliesst knapp unter 12’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem schwachen Start klar aufwärts tendiert. Der SMI (SMI 11'971.04 -0.2%) notierte bei Eröffnung noch 0,6% tiefer und damit deutlich unter 11’900. Bereits im frühen Handel baute er jedoch seine Verluste ab und drehte in die Gewinnzone. Bei Handelsende in Zürich lag er knapp unter 12’000. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex trotz der Verluste am Freitag bzw. dem ersten Minustag im Juni ein Plus von 0,8% erzielt und im Wochenverlauf – wenn auch nur vorübergehend – erstmals in seiner Geschichte die 12’000er Marke überschritten

Die Anleger müssen laut Börsianern noch immer die jüngsten geldpolitischen Signale verarbeiten. So habe der Fed-Gouverneur James Bullard die Sorgen über eher früher als später steigende Zinsen in den USA befeuert. Darüber hinaus verunsicherten die zunehmenden Warnungen vor einer Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus. «Im Ergebnis fallen sowohl die Renditen am Anleihenmarkt als auch die Kurse am Aktienmarkt», kommentierte ein Händler. Allerdings sei es für ein Sommerloch noch zu früh, meinte ein weiterer.

Die Aktienmärkte in den USA präsentierten sich nach der turbulenten Vorwoche am Montag deutlich erholt. Der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 4'213.80 +1.45%) avancierte bei Börsenschluss in Europa 1,2%. Der Dow Jones (Dow Jones 33'876.97 +1.76%) legte 1,5% zu. Avancen in Höhe von 0,7% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Zyklische Valoren drehten ins Plus

Im SMI wirkten die Schwergewichte Nestlé (NESN 116.12 -0.07%), Roche (ROG 347.10 -0.59%) und Novartis (NOVN 85.90 -0.3%) stabilisierend. Zudem präsentierten sich Givaudan (GIVN 4'312.00 -0.19%) und Swisscom (SCMN 531.80 -0.19%) fester.

Im späten Handel drehten zyklische Werte auf und in die Gewinnzone. Mit Avancen schlossen daher ABB (ABBN 30.84 +0.06%); SGS (SGSN 2'855.00 -0.07%), Geberit (GEBN 686.60 +0.44%), Sika (SIKA 296.80 +0.13%) aber auch Luxusgüteraktien wie Richemont (CFR 113.25 -0.31%) oder Swatch Group (UHR 317.00 -0.6%).

UBS (UBSG 14.17 -0.74%) und Credit Suisse (CSGN 9.32 -0.89%) gaben etwas nach. Hier verwiesen Händler auf die insgesamt schwachen Vorgaben aus den USA. Dort hatten Titel der Finanzindustrie in der vergangenen Woche zu den grössten Verlierern gehört. Die Aktien des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 1'381.00 +0.47%) drehten ins Plus.

Überdurchschnittlich schwach präsentierten sich Lonza (LONN 644.00 -0.03%).

Technologiewerte gesucht

Mit Logitech (LOGN 114.40 -1.55%), AMS und Temenos (TEMN 149.50 -0.86%) standen die Technologiewerte auf der Gewinnerliste. Zuletzt waren die Zinsen an den Bond-Märkten wieder gefallen, was gerade den Technologieaktien auf die Sprünge hilft.

Auch im SMIM (SMIM 3'359.28 +0.01%) avancierten Zykliker wie Gewinne in Kühne + Nagel (KNIN 317.40 -0.16%), Schindler (SCHP 275.30 +0.95%) PS, SIG Combibloc (SIGN 25.38 +0.4%) oder VAT Group (VACN 301.20 +1.07%) zeigten.

Dass die Sorge um die Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus zunimmt, liess sich vor allem an den tourismusnahen Werten ablesen. So sackten Titel wie LM Group (LMN 44.00 0%) oder Dufry (DUFN 62.38 -0.19%) überdurchschnittlich ab.

Das eigentliche Nachrichtenaufkommen fanden allerdings in den hinteren Reihen statt.

Bei Komax (KOMN 230.40 -0.09%) hatte sich CEO Matijas Meyer im FuW-Gespräch zuversichtlich über das Erreichen der Umsatzziele geäussert.

Vontobel (VONN 72.90 -0.61%) stiegen, weil das Finanzinstitut für das erste Halbjahr einen höheren Gewinn erwartet.

Mikron (MIKN 6.64 +3.75%) fielen mit Avancen auf, weil das Industrieunternehmen sehr optimistisch auf 2021 blickt.

Verluste in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte sanken am Montag deutlich. In Tokio fiel der Nikkei 225 um 3,7% und der breiter diversifizierte Topix um 2,4%. Der Hongkonger Hang Seng verlor 1,6%, und auf dem chinesischen Festland sank der CSI 300 um 0,5%. Der koreanische Kospi gab 1% nach, und in Taiwan büsste der TWSE 1,6% ein.

Als Hauptursache wurden Aussagen den US-Notenbank vom vergangenen Mittwoch genannt. Das Fed hatte die Inflationsprognose hinaufgesetzt und angedeutet, die Leitzinsen könnten bereits im Jahr 2023 erhöht werden statt wie zuvor erwartet 2024. Zudem sagte dann am Freitag James Bullard, Präsident der Distriktnotenbank St. Louis, wegen des Inflationsdrucks müssten die Leitzinsen womöglich schon 2022 angehoben werden.

Dollar wieder unter 0.92 Rp.

Der Euro notiert zu Wochenbeginn fester, und damit zum Greenback wieder über der Marke von 1.19 $. Um 17.30 Uhr MESZ kostete die Gemeinschaftswährung zum Greenback 1.1915 $. Zum Franken zeigte sie sich bei einem Stand von 1.0942 Fr. kaum bewegt. Der Dollar büsste zur Schweizer Währung deutlich ein und konnte sich mit einem Kurs von 0.9182 Fr. nicht über der 92-Rappen-Marke halten.

Gold erholte sich

Gold (Gold 1'784.33 +0.06%) notierte nach den zuletzt deutlichen Verlusten im Plus. Es lag aber weiter unter der 1800-$-Marke. Am Abend kostete die Feinunze 1782 $.

Der Ölpreis tendierte etwas fester. So lag die Nordseesorte Brent (Brent 74.50 -0.41%) bei 73.50 $ pro Barrel (159 Liter). Leichte Unterstützung erhielten die Ölpreise durch den Wahlausgang im Iran und die nach wie vor ergebnislosen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Die iranische Präsidentschaftswahl erbrachte das weithin erwartete Ergebnis: Der neue Präsident Ebrahim Raeissi ist ein erzkonservativer Kleriker, der von den iranischen Hardlinern unterstützt wird.

Die Kryptowährung Bitcoin (Bitcoin 31'881.00 +0.67%) büsste stark ein und weitete die Verluste des Wochenendes aus. Sie rutschte am Montag unter 33’000$. Beobachter nannten den zunehmend harten Kurs Chinas gegenüber den neuartigen Anlagen als einen Grund. Zudem wurde auf die allgemein angeschlagene Stimmung an den Finanzmärkten verwiesen.