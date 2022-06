SMI setzt leichte Erholung fort

(AWP/Reuters) Die Investoren profitierten von der relativen Ruhe zu Beginn der Woche, hiess es. Allerdings könnte das «leicht bullische» Momentum auch recht schnell wieder kippen, warnte ein Marktteilnehmer.

Das «Inflationsgespenst» habe noch nicht an Schrecken verloren. Zudem dürfte den Anlegern die jüngste massive Zinserhöhung von 75 Basispunkten der Fed aus der vergangenen Woche immer noch Kopfzerbrechen bereiten. Es bestehe das Risiko, dass noch viele Portfolios an die sich verschlechternden Rahmenbedingungen angepasst würden. In den USA dürften die jüngsten Daten zum Häusermarkt im Tagesverlauf Beachtung finden. Der Auftakt an der Wall Street zeichnet sich positiv ab

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10'502.35 +0.16%)) legt gegen 15.15 Uhr um 0,37% auf 10’524,70 zu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,70% auf 1623,82 und der breite SPI (SXGE 13'539.64 +0.26%) um 0,56% auf 13’579,17 Zähler. Im SLI notieren 27 Titel im Plus und nur drei im Minus.

Weiterhin gehören die im laufenden Jahr stark zurückgebliebenen Medizinaltechnik-Titel Straumann (STMN 103.45 +3.19%) sowie Sonova (SOON 287.20 +2.57%) zu den Tagesgewinnern. Klare Kursgewinne gibt es auch für die beiden Uhrenhersteller Richemont (CFR 96.72 +1.13%) und Swatch. Sie profitieren nicht zuletzt von den überraschend guten Exportzahlen der Schweizer Uhrenindustrie trotz der unsicheren Lage in China.

Auch weitere typische Zykliker zeigen sich fester. So legen etwa die seit Jahresbeginn ebenfalls nach unten korrigierten Titel wie SGS (SGSN 2'136.00 +1.52%), Sika (SIKA 218.60 +2.01%) oder Adecco (ADEN 34.41 +0.56%) klar zu. Von der Erholung profitieren zudem technologienahe Titel wie VAT oder AMS Osram (AMS 9.13 +1.00%).

Etwas uneinheitlich zeigen sich derweil die Finanztitel. So notieren die Aktien der Grossbank UBS (UBSG 15.47 +0.75%) sowie von Julius Bär (BAER 45.06 +0.63%) klar im Plus, während die gebeutelten Credit Suisse (CSGN 5.77 -0.72%) nur leicht zulegen.

Weniger gesucht sind die defensiven Werte: Einige Investoren würden nun zuvor gekaufte «Safe-Haven»-Titeln wieder abstossen, hiess es am Markt. Die Schwergewichte Nestlé (NESN 107.52 +0.13%) und Novartis (NOVN 79.79 +0.19%) legen unter dem Gesamtmarkt zu, während Roche zu den wenigen Verlierern gehören. Abgaben gibt es auch für die als sonst eher stabil geltenden Swisscom-Aktien.

Anschlusskäufe verhelfen den Aktien von Basilea (BSLN 36.30 +5.52%) am Dienstag zu kräftigen Kursgewinnen. Im Laufe des Nachmittags stossen die Valoren des Pharmaunternehmens aus Basel sogar an die Spitze der Liste der Tagesgewinner vor. Händler verweisen dabei auf eine Unternehmensstudie von Kepler Cheuvreux. Darin bekräftigt der Broker sowohl die Kaufempfehlung als auch das hohe Kursziel.

Euro legt in ruhigem Umfeld zu Dollar und Franken etwas zu

Der Euro hat am Dienstag in einem insgesamt freundlichen Umfeld leicht zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0549 $ und damit etwas mehr als am Morgen. Unterstützung erhält der Euro durch einen schwächeren US-Dollar, der gegenüber vielen Währungen an Boden verliert.

Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar bei einem Stand von 0,9667 Fr. allerdings mehr oder weniger auf dem Niveau vom Morgen gehalten. Entsprechend notiert das Euro/Franken-Paar bei 1,0199 etwas höher als noch am Morgen.

Marktteilnehmer sprechen von einem ruhigen Handel. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten lasse den Dollar als weltweite Reservewährung ebenfalls weniger lukrativ erscheinen. Konjunkturdaten, die für grössere Kursbewegung sorgen könnten, stehen am Dienstag nur wenige auf dem Programm. Allenfalls Zahlen vom zuletzt schwächelnden US-Häusermarkt könnten am Nachmittag grösseres Interesse hervorrufen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am Vormittag Daten zur Leistungsbilanz der Eurozone im April. Das Defizit des Vormonats weitete sich aus. Defizite in der Leistungsbilanz sind für den Währungsraum ungewöhnlich. Normalerweise weist die Eurozone vor allem wegen ihrer regen Warenexporte Überschüsse in der Leistungsbilanz aus.

Ölpreise legen spürbar zu

Die Ölpreise haben am Dienstag spürbar zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 115,84 $. Das waren 1,71 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 2,29 $ auf 111,85 $.

Nach der Talfahrt in der vergangenen Woche scheinen sich die Ölpreise wieder zu stabilisieren. Für etwas Zuversicht am Ölmarkt hatten zuletzt Bemerkungen von US-Präsident Joe Biden gesorgt, der eine Rezession in den USA für nicht unabwendbar hält. Konjunktursorgen löst vor allem der entschlossene Kampf der US-Notenbank Fed gegen die hohe Inflation aus, den sie mit deutlichen Zinsanhebungen führt. Sollte die US-Konjunktur dadurch stark gebremst werden, hätte dies auch Auswirkungen auf den Verbrauch von Rohöl, Benzin und Diesel.

Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweist zudem auf die gestiegene Preisdifferenz zwischen WTI und Brent-Öl. Die Lieferausfälle in Libyen hätten zu dieser Differenz beigetragen und den Brent-Preis verteuert. Zudem werde die Preisentwicklung in den USA durch die gestiegene Bohraktivität gebremst. Dies führt zu einem wachsenden Angebot.

Ungeachtet dessen befinden sich die Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn sind die Preise um knapp 50% gestiegen. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Reaktion des Westens in Form scharfer Sanktionen. Russland ist einer der grössten Ölproduzenten der Welt.

Asien

Am Dienstag zeigen sich die meisten asiatischen Märkte von ihrer freundlichen Seite. Der japanische Nikkei 225 steht 2,5% im Plus. Der Shanghai Composite liegt 0,1% im Minus. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,6%. Der südkoreanische Kospi avanciert 1,1%. Der australische S&P/ASP 200 notiert 1,3% höher.

In Japan kann der Elektronikkonzern Sony 4,4% zulegen. Auch die Werft Tokio Marine Holdings (+3,6%) und der Mobilfunkkonzern Softbank (+3,5%) avancieren. Unter Abgabedruck stehen Taiwan Semiconductor (–0,6%) und der australische Pharmaproduzent CSL (–1,2%).

Auch die Futures für die westlichen Märkte zeigen nach oben. Für den S&P 500 zeigen die Kontrakte ein Plus 1,5% an. Für den Dax geht es gemäss Futures 0,6% nach oben. Auch der Euro Stoxx 50 wird 0,6% höher indiziert.

USA

Die US-Märkte waren am Montag wegen des Feiertags Juneteenth National Independence Day geschlossen.