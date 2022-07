Finanzwerte und Nestlé geben SMI Schub

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einer unerwartet starken Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Tageshoch fester geschlossen. Die EZB hat erstmals seit über zehn Jahren den Leitzins um 50 Basispunkte und damit stärker erhöht als zuvor in Aussicht gestellt. Händler begrüssten den Schritt als notwendig, um der hohen Inflation entgegenzutreten. Er komme aber etwas spät.

Positiv aufgenommen wurde, dass Russland nach der Wartung von Nord Stream 1 wieder Gas über die Pipeline liefert. Dagegen beunruhigte die Entwicklung in Italien, wo die Regierung von Mario Draghi auseinandergebrochen ist. Die Stimmung wurde auch vom starken Rückgang des Philly-Fed-Index in den USA etwas getrübt, hiess es weiter. Ansonsten hätten sich die Marktteilnehmer vor allem damit beschäftigt, die zahlreichen Firmenergebnisse zu verarbeiten.

Der SMI (SMI 11'134.74 +0.68%) schloss nach einem volatilen Verlauf um 0,68% fester bei 11’134,74 Punkten und damit auf Tageshoch. Der 30 Titel umfassende SLI, bei dem die grössten Titel nicht mit dem ganzen Gewicht gerechnet werden, legte 0,74% zu auf 1715,81 Zähler und der breite SPI (SXGE 14'368.03 +0.74%) 0,74%auf 14’368,03 Punkte. 21 der 30 Blue Chips schlossen höher und neun tiefer.

Zu den Verlieren im SLI zählten mit Roche GS (ROG 326.60 -0.50%) und Givaudan (GIVN 3'282.00 -1.59%) zwei Unternehmen, die über ihren Geschäftsgang berichtet haben. Der Pharmakonzern hat mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen zwar übertroffen, allerdings war das Papier in den letzten Wochen gut gelaufen. Analysten sprachen daher auch von Gewinnmitnahmen. Zudem überraschte Roche mit einer Personalie: CEO Severin Schwan wird im März 2023 seinen Posten an den heutigen Diagnostik-Chef Thomas Schinecker übergeben und als Nachfolger von Christoph Franz das VR-Präsidium übernehmen.

Givaudan hat zwar den Umsatz deutlich gesteigert, aber wegen Preissteigerungen bei den Rohstoffen einen Margenrückgang hinnehmen müssen. Einige Analysten stellten die Nachhaltigkeit des Wachstums beim Aromen- und Riechstoff-Hersteller in Frage.

Den stärksten Abschlag bei den Blue Chips verbuchten Temenos (TEMN 77.20 -3.02%). Das Softwarehaus veröffentlichte nach Börsenschluss den Quartalsbericht.

Dagegen waren ABB (ABBN 27.76 +1.61%) klar im Plus. Der Technologiekonzern hat mit dem Zwischenbericht vor allem bei der Marge über den Erwartungen abgeschnitten. Zudem zieht sich ABB total aus Russland zurück und wie am Vorabend mitgeteilt wird die Turbo-Charging-Tochter Accelleron von ABB abgespalten und Anfang Oktober an der Schweizer Börse SIX kotiert.

Grösste Gewinner waren aber mit VAT Group (VACN 260.20 +4.92%), Partners Group (PGHN 943.00 +2.90%), Sonova (SOON 338.40 +3.20%), Straumann (STMN 126.10 +2.73%), Alcon (ALC 71.94 +2.33%), Sika (SIKA 237.70 +1.80%) und Geberit (GEBN 501.80 +2.58%) Aktien, die im Vorjahr stark gelaufen waren und danach stark korrigiert hatten. «Hier griffen die Schnäppchenjäger zu», sagte ein Händler.

Zudem Gewinnern der EZB-Beschlüsse zählten laut Händlern Bankaktien wie: UBS (UBSG 16.09 +1.51%) und Julius Bär (BAER 45.34 +1.48%), die die Gewinne ausweiten und Credit Suisse (CSGN 5.44 -0.69%) die Verluste wenigstens ein wenig eingrenzen konnten.

SGS (SGSN 2'286.00 +2.51%) erholten sich weiter von ihren Abgaben nach Halbjahreszahlen am Dienstag. Kühne + Nagel (KNIN 243.70 +1.16%) gewannen vor der Ergebnisvorlage am Montag um 1,2%.

Stärkste Stütze im SMI waren einmal mehr die schwergewichtigen Aktien des Lebensmittelriesen Nestlé (NESN 115.02 +1.55%), die für rund die Hälfte des Indexgewinns standen.

Im breiten Markt fällten Anleger klare Urteile bezüglich der vorgelegten Zwischenberichte: So schlossen etwa Bossard, CPH und Medmix fester. Dagegen büssten Bystronic und Dormakaba sowie die Finanzhäuser Cembra Money Bank, EFG und Leonteq deutlich tiefer. Addex legten 74% zu nach der Meldung, dass die liquiden Mittel für den Weiterbetrieb bis Ende Jahr reichten.

Aktien New York: Verluste – Nasdaq weniger betroffen

Die Anleger an den US-Börsen gehen am Donnerstag defensiver vor. Weder das wieder durch die Pipeline Nord Stream 1 fliessende russische Gas noch eine deutliche Zinsanhebung der EZB gaben dem New Yorker Handel positive Impulse, die auch nicht von generell durchwachsenen Unternehmenszahlen kamen. An der technologielastigen Nasdaq-Börse war die Tendenz wie schon am Vortag etwas robuster infolge guter Tesla -Zahlen.

Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,83% auf 31’610,09 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 0,55% auf 3938,31 Zähler nachgab. Der Nasdaq 100 (NDX 12'439.68 +1.55%) schlug sich mit einem Abschlag von 0,34%auf 12’396,82 Punkte im Vergleich besser. Zeitweise auch schon im Plus stehend, war er der einzige der drei Indizes, der sein am Vortag erreichtes Sechswochenhoch nochmals leicht überbieten konnte.

Die Risikobereitschaft der Anleger wurde infolge der Nachrichten nicht grösser, dies äusserte sich unter anderem auch in wieder anziehenden US-Anleihen. Am Markt hiess es, Investoren wägten weiter ab, welche Auswirkungen die neuesten Nachrichten auf das Wachstum und die Stabilität der Märkte haben werden. Im Kern der Debatte steht die Frage, ob die Aktienmärkte ihr Tief vorerst schon erreicht haben oder nicht.

Eurokurs profitiert nur kurz von EZB-Zinsentscheid

Der Euro hat nach den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag stark geschwankt. Unter dem Strich aber hat sich die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Vorabend nur wenig verändert. Am Nachmittag notiert der Eurokurs bei 1,0208 $.

Auch gegenüber dem Franken konnte die Gemeinschaftswährung die kurzfristig erzielten Gewinne nicht halten und rutschte wieder unter die Marke von 0,99 auf 0,9890 Franken. Damit notiert der Euro etwas leichter als noch vor der EZB-Mitteilung. Auch das Währungspaar USD/CHF (USD/CHF 0.9684 -0.30%) schwächte sich etwas ab auf 0,9692 Fr. nach 0,9723 Fr. noch am Mittag.

Der Euro hatte am Mittag zunächst mit einem steilen Anstieg darauf reagiert, dass die Rekordinflation die Euro-Währungshüter zu einem unerwartet hohen Tempo bei ihrer ersten Zinserhöhung seit elf Jahren führte. Die Leitzinsen steigen um jeweils 0,50 Prozentpunkte und nicht wie von Analysten erwartet um lediglich jeweils 0,25 Prozentpunkte. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger in der Regel attraktiver, so dass der Euro bei 1,0278 $ sein Tageshoch erreichte.

Die Euphorie verflog aber während der Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Anschluss an die Verkündung der geldpolitischen Entscheidungen schnell wieder. Der Euro sackte um mehr als einen Cent ab. Nach Ansicht von Händlern wuchsen die Zweifel bezüglich des am Donnerstag vorgestellten neuen Anti-Krisen-Programms, des sogenannten Transmission Protection Instruments (TPI). Dieses soll sicherstellen, dass Zinserhöhungen Länder wie zum Beispiel Italien nicht über Gebühr belasten, und eine Fragmentierung des Währungsraums verhindern.

Das neue Anti-Fragmentierungswerkzeug lasse den Verdacht aufkommen, dass die europäischen Währungshüter statt Geld- auch Fiskalpolitik betrieben, schrieb Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank (VPBN 83.80 +0.00%). Steigende Risikoaufschläge sollten eigentlich Anreiz für Regierungen sein, ihre Staatsfinanzen zu konsolidieren. Diesen Mechanismus hebele die EZB im Zweifelsfalle mit ihren Wertpapierkäufen aus.

Bereits vor den EZB-Entscheidungen hatte der Euro recht deutlich geschwankt. Im frühen Handel reagierten die Anleger erleichtert darauf, dass Russland wieder Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 liefert. Zuvor war befürchtet worden, Moskau könne den Gashahn wegen des Ukraine-Kriegs komplett zulassen. Dies hätte die Rezessionsgefahr im Euroraum deutlich erhöht.

Doch bereits am Vormittag belastete die Regierungskrise in Italien wieder den Euro. Vorgezogene Neuwahlen in dem hoch verschuldeten Land – vermutlich im Herbst – sind zunehmend wahrscheinlich. Denn die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi ist gescheitert, Staatspräsident Sergio Mattarella hat dessen Rücktritt bereits angenommen. Hintergrund ist die fehlende Unterstützung dreier Koalitionsparteien.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85545 (0,85178) britische Pfund und 141,46 (140,92) japanische Yen fest.

Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag unter Druck geraten. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,59 $. Das waren 4,33 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 99.81 -4.16%)) fiel ähnlich stark um 4,18 $ auf 95,70 $.

Belastet wurden die Erdölpreise zum einen durch die verhaltende Stimmung an den Finanzmärkten. Zum anderen legte der Dollar zu vielen anderen Währungen zu. Da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird, führt ein steigender Dollarkurs zu einem zu wechselkursbedingten Nachfragerückgang aus Ländern, wo nicht mit dem Greenback gezahlt wird.

Druck erzeugten auch Lagerdaten aus den USA. Am Mittwochnachmittag hatte das Energieministerium von einem deutlichen wöchentlichen Aufbau der Benzinvorräte berichtet. Die Zahlen sprechen für einen etwas schwächeren Benzinverbrauch in den USA, was eine Folge der gestiegenen Benzinpreise sein könnte.

Grundsätzlich sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen durch die Aussicht auf wirtschaftlichen Gegenwind und eine vielerorts straffere Geldpolitik belastet worden. Sie bewegen sich aber immer noch auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn haben sie wegen des Ukraine-Kriegs und Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland um etwa 35% zugelegt.

Goldpreis fällt auf tiefsten Stand seit fast einem Jahr

Gold steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Am Donnerstagvormittag fiel der Preis für das Edelmetall auf den tiefsten Stand seit elf Monaten. Im Tief wurden für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) in London 1685 $ gezahlt. Das ist der niedrigste Preis seit August 2021. Auch der Silberpreis gab weiter nach, lag aber noch über seinem in der vergangenen Woche markierten Zweijahrestief von 18,15 $ je Feinunze.

In den vergangenen Monaten wurden Edelmetalle durch mehrere Faktoren belastet. Dazu gehören zum einen der deutlich aufwertende Dollar, der die in der US-Währung gehandelten Edelmetalle für viele Investoren wechselkursbedingt verteuert und auf der Nachfrage lastet. Zum anderen führen weltweit steigende Kapitalmarktzinsen dazu, dass Anleger Gold und Silber (USD/XAG 18.81 +0.69%) weniger gewogen sind. Denn die Edelmetalle werfen im Gegensatz zu festverzinslichen Wertpapieren keine regelmässigen Erträge ab.

Experte Craig Erlam vom Handelshaus Oanda weist jedoch darauf hin, dass der Goldpreis zuletzt auch dann gefallen ist, wenn weder der US-Dollar noch die Marktzinsen angestiegen sind. Das sei kein gutes Zeichen für die Edelmetalle, die aktuell offenbar sehr anfällig für Rückschläge seien. Gold sei derzeit schlicht nicht populär. Normalerweise gilt das Edelmetall als Krisenschutz und Absicherung gegen eine hohe Inflation, wie sie gegenwärtig vielerorts vorherrscht.