SMI baut Gewinne aus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist zwar mit Kursabgaben in die Sitzung vom Dienstag gestartet, hat die Verluste aber schnell wettgemacht und notiert zur Berichtszeit gar knapp im positiven Bereich. Händler sprechen von einem weiteren ruhigen Handelstag, wobei diverse Werte aus dem Small- und Mid-Caps-Sektor im Fokus stünden. Unternehmensnews aus dem Blue-Chips-Sektor sind hingegen Mangelware, entsprechend halten sich dort auch die einzelnen Kursveränderungen in Grenzen.

Der Swiss Market Index SMI eröffnet 0,3% tiefer, dreht aber im frühen Handel ins Plus. Am Nachmittag baut er seine Gewinne aus. Zyklische Werte wie LafargeHolcim, ABB, Geberit und Adecco gewinnen.

Zudem stützen die Schwergewichte um Novartis und Roche den Index. Nestlé avancieren ebenfalls.

Swatch Group und Richemont geben nach den neuesten Daten zu den Uhrenexporten deutlicher nach.

Die Bankwerte um UBS, Credit Suisse und Julius Bär bewegen sich kaum. Auch in den Versicherertiteln um Swiss Re, Swiss Life und Zurich Insurance ist wenig Schwung.

Komax und Huber+Suhner ziehen an

Impulse erhält der heimische Markt von zahlreichen Halbjahresabschlüssen von Unternehmen. Im breiten Markt stehen vor allem Komax mit einem kräftigen Plus im Fokus. Der Spezialist für Kabelverarbeitungsmaschinen hat mit seinen Halbjahresresultaten die Erwartungen deutlich übertroffen.

Nachdem Huber+Suhner die Erwartungen mit den Semesterzahlen markant übertroffen hat, legen die Aktien einen Kurssprung hin.

Siegfried profitieren von einer deutlichen Gewinnsteigerung des Unternehmens im ersten Semester. Die Gesellschaft hat darauf ihr Umsatzziel für das Gesamtjahr angehoben.

Implenia geben massiv nach. Der Baukonzern ist zwar im ersten Semester stark gewachsen, hat jedoch den Ausblick nach unten korrigiert.

Der Gewinnrückgang im ersten Halbjahr bei der VP Bank veranlasst Anleger, sich von den Aktien des Liechtensteiner Finanzinstituts zu trennen.

Asien im Plus

An den asiatischen Märkten werden Kursgewinne verzeichnet. Die Börse in Tokio handelt jedoch uneinheitlich. Während der Nikkei-Index 0,2% steigt, verliert der breitere Topix 0,3%. In China rückt der Shanghai Composite 1,4% vor. Lokale Anlagefonds sollen von Peking zum Kauf angehalten worden sein, um den Markt zu stützen. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,5%. Der Kospi in Korea steigt 0,9%.

Euro zeitweise über 1.14 Fr.

Der Euro knüpft an die deutlichen Kursgewinne zum Dollar vom Vortag an und steigt über die Marke von 1.15 $. Marktbeobachter sprechen von einer Dollarschwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen habe. Die Gemeinschaftswährung wird bei 1.1515 $ gehandelt. Zum Franken verliert der Euro leicht. Er kostet 1.1378 Fr. Zwischenzeitlich hat er die Marke von 1.14 Fr. überschritten. Der Dollar geht derweil mit 0.9873 Fr. um.

Goldpreis leicht höher

Der Ölpreis fällt minimal. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent liegt bei gut 72 $. Der Goldpreis zeigt sich indes fester. Die Feinunze kostet 1195 $.