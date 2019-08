SMI zieht klar an

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse tendiert zur Wochenmitte fester. Nach einem bereits freundlichen Start greifen die Marktteilnehmer bis zum Mittag weiter zu. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber in ruhigen Bahnen. Die Märkte wirkten durch das Warten auf die Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank am Abend (MESZ) und auf den Beginn des jährlichen Notenbanker- und Finanzministertreffens in Jackson Hole am Donnerstag etwas gelähmt, heisst es in einem Marktkommentar.

Von den Protokollen des Fed und vor allem von der Eröffnungsrede des Fed-Chefs Jerome Powell am Symposium in Jackson Hole erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf Zeitpunkt und Ausmass der erwarteten Lockerung der Geldpolitik in den USA. «Die Märkte hängen eben am Tropf der Notenbanken», sagt ein Händler. Die Erwartungen an die Geldhüter seien sehr hoch. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach mit Nachdruck eine Zinssenkung gefordert. Das Fed hatte Ende Juli den Leitzins erstmals seit einer Dekade gesenkt und damit auf die schwächere Weltwirtschaft und den Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9849.61 0.81%) steht bei Eröffnung 0,1% im Plus. Im frühen Handel baut er seinen Gewinn über der Marke von 9800 aus. Am Dienstag hat der Leitindex 0,6% verloren.

Einen Abschlag verbuchen Alcon (ALC 59.64 -1.58%). Der Augenheilmittelhersteller hat im zweiten Quartal den Umsatz um 2% gesteigert. Allerdings drückten die Trennung vom früheren Mutterkonzern Novartis (NOVN 88.32 0.78%) sowie die Steuerreform in der Schweiz Alcon in die Verlustzone. Roche (ROG 273.5 0.18%) bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Weiter auf Rekordkurs befinden sich die Papiere von Nestlé (NESN 108.96 0.93%). Der Lebensmittelriese, dessen Kursperformance für den Grossteil der starken Entwicklung des Gesamtmarktes verantwortlich ist, eilt von Rekordkurs zu Rekordkurs.

Gewinne verzeichnen die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 77.48 2.84%) und Swatch Group (UHR 271.3 2.61%). Auch Credit Suisse (CSGN 11.235 1.26%) und UBS (UBSG 10.35 1.22%) legen zu.

Industrieaktien im Plus

Im SMIM (SMIM 2530.183 1.23%) zeigen sich Industriewerte wie OC Oerlikon (OERL 9.055 1.91%), VAT Group (VACN 115.85 2.16%) oder Georg Fischer (FI-N 808 2.28%) fester. Zudem verzeichnen die Tech-Werte um AMS (AMS 40.88 2.28%), Logitech (LOGN 39.42 2.18%) und Temenos (TEMN 164.35 2.56%) Gewinne.

Verlierer gibt es bei den mittelgrossen Valoren kaum – lediglich die Aktien der Immobilienunternehmen PSP (PSPN 130.1 -0.15%) und Swiss Prime Site (SPSN 97.25 0.83%).

Kursrakete Evolva

Am breiten Markt fallen Evolva (EVE 0.1756 27.25%) mit einem Kurssprung auf. Das Biotech-Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2019 den Produkt- sowie den Forschungs-und-Entwicklungs-Umsatz deutlich gesteigert.

Hochdorf (HOCN 56.1 5.85%) erholen sich mit klaren Gewinnen vom gestrigen Kurssturz. Der Milchverarbeiter steckt seit einiger Zeit in Schwierigkeiten und hat am Vortag einen Rekordverlust für das erste Halbjahr veröffentlicht.

Stadler Rail (SRAIL 44.16 1.1%) notieren höher. Der Zughersteller hat in Polen einen grösseren Auftrag an Land gezogen.

Ascom (ASCN 10.3 -4.1%) handeln tiefer. Die Technologiefirma ist seit der Vorlage eines enttäuschenden Zwischenberichts laut Händlern vermehrt Gegenstand von Spekulationen. Diese wurden angeheizt, nachdem eine Fondstochter der UBS die Erhöhung ihrer Beteiligung an Ascom auf 7,3 von 5,1% mitgeteilt hatte. Damit ist die Grossbank hinter dem Hedge Fund Veraison der zweitgrösste Aktionär an der Berner Firma.

Die Anteile von Basilea (BSLN 42.1 7.51%) ziehen nach einer Kaufempfehlung der Credit Suisse an. CS hat zudem das Kursziel von 100 auf 105 Fr. angehoben.

Asmallworld (ASWN 2.99 41.04%) legen deutlich zu. Das soziale Netzwerk für Reiche rechnet für das erste Halbjahr 2019 mit schwarzen Zahlen.

Auf der anderen Seite verlieren Feintool (FTON 57 -3.39%) nach einem Gewinneinbruch und dem Verzicht auf eine Prognose.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei (–0,3%) und der marktbreite Topix (–0,6%) verlieren. Der Hang Seng (Hang Seng 26270.04 0.15%) in Hongkong tritt auf der Stelle, und auch der Shanghai Composite notiert so gut wie unverändert. Der koreanische Kospi (+0,3%) gewinnt leicht.

Euro unter 1.11 $

Der Euro pendelt am Mittwoch weiter um die Marke von 1.11 $. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Greenback 1.1099 $. Zum Franken zeigt sie sich leichter und kostet 1.0857 Fr. Der Dollar wird zuletzt etwas tiefer gehandelt, mit 0.9780 Fr.

Ölpreis höher

Der Ölpreis steigt am Mittwoch. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.88 1.05%) kostet derzeit knapp 61 $. Der Goldpreis verliert derweil und notiert bei 1500 $ pro Feinunze.