SMI fällt unter 10’000-Punkte-Marke

(AWP/CF) Die Schweizer Börse hat am Mittwoch erneut Verluste verbucht. Händler erklärten, die Anleger sorgten sich vor den wirtschaftlichen Auswirkungen möglicher Lockdowns zur Eindämmung der immer weiter um sich greifenden Pandemie. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10023.9 0.25%)) rutschte derweil erstmals seit Anfang August unter die psychologisch wichtige Marke von 10’000 Punkten.

Alle zwanzig Blue-Chip-Titel gaben nach. Die Aktien des Warenprüfkonzerns SGS (SGSN 2380 0.63%), dessen Geschäfte vom Welthandel abhängen, waren die grössten Verlierer. Die Genussscheine von Roche (ROG 297.4 0.05%) verloren ebenso über 2%. Zu den klaren Verlierern gehörten auch der Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 208.3 1.02%) und der Rückversicherer Swiss Re (SREN 67.98 0.74%).

Bei den Nebenwerten sanken GAM (GAM 1.729 5.04%). Beim krisengeschüttelten Fondshaus setzt sich der Aderlass bei den verwalteten Vermögen fort. Aus den Anlagevehikeln des Kerngeschäfts zogen die Kunden im dritten Quartal weitere 2,4 Mrd. Fr. ab.

Auch die Aktien des Vakuumtechnikunternehmens Inficon (IFCN 715 -0.28%) standen nach dem Zwischenbericht unter Druck. Dagegen schnellten Zur Rose hoch. Die Versandapotheke wuchs im dritten Quartal aus eigener Kraft stärker als erwartet.

Grössere Verluste an der Schweizer Börse haben Nestlé (NESN 106.56 0.23%) sowie die Grossbanken UBS (UBSG 11.26 0.13%) und Credit Suisse (CSGN 9.878 2.72%) verhindert. Der Nahrungsmittelkonzern hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 organisch 3,5% gesteigert. Unter Berücksichtigung von Wechselkurseffekten sowie Verkäufen sank der Umsatz 9,4% auf 61,9 Mrd. Fr. Für das ganze Jahr erwartet er ein organisches Umsatzwachstum von rund 3% sowie eine Verbesserung der zugrundeliegenden operativen Ergebnisse.

Bei der Grossbank UBS haben derweil mehrere Analysten nach dem starken Quartalsbericht vom Vortag ihr Kursziel für UBS erhöht. Credit Suisse legt den Quartalsbericht kommende Woche vor.

Dax im Minus

Die grassierende Coronavirus-Pandemie hat auch den Erholungsversuch der europäischen Börsen am Mittwoch rasch zunichte gemacht. «Zu gross ist die Angst der Anleger vor flächendeckenden Lockdowns, die die konjunkturelle Erholung vom ersten Schock im Frühjahr schon wieder beenden könnte, bevor sie so richtig begonnen hat», sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets (CMCX 335 -1.18%). Dax (DAX 12645.75 0.82%) und Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3198.86 0.87%) verlieren.

Bei den Unternehmen stachen die Aktien von Bilfinger heraus. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, dem zufolge mehrere Finanzinvestoren Interesse an dem Mannheimer Baukonzern haben.

Pfund im Fokus

Am Devisenmarkt sorgt das Pfund Sterling für Schlageilen, das den höchsten Stand seit sechs Wochen erklimmt hat. Das britische Pfund in US-Dollar verteuerte sich bis zu 1,7% auf 1,3170 $. Mut machte den Anlegern, dass die Brexit-Verhandlungen EU-Kreisen zufolge wohl schon bald wieder aufgenommen werden sollen. Einem Medienbericht zufolge streben Grossbritannien und die EU dabei an, sich bis Mitte November auf ein neues Handelsabkommen zu einigen.

Der US-Dollar hat am Mittwoch zum Euro und zum Franken nachgegeben. Am Nachmittag kostete der Euro bis zu 1,1879 US-Dollar. Er notierte damit rund einen halben Cent höher als noch am Morgen.

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar bei 0,9036 Fr. ebenfalls schwächer, nachdem er am Morgen noch 0,9060 Fr. gekostet hatte. Die europäische Gemeinschaftswährung zeigt sich derweil wenig verändert, am Abend wurde der Euro bei 1,0730 Fr. nach 1,0734 am Morgen gehandelt.