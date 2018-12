SMI arbeitet sich ins Plus – Wallstreet fester

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse notiert am letzten Handelstag vor Weihnachten mit Gewinnen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8424.51 0.12%) eröffnet 0,1% schwächer und gibt in der Folge weiter nach. Damit fällt die Marke von 8400 Punkten, und der SMI markiert bei 8336,09 Punkten ein neues Jahrestief. Ende Juni stand er bei 8372,9 Zählern. Am Nachmittag baut der SMI seine gesamten Einbussen ab und fährt sogar Gewinne ein. Doch die Nervosität hält an, die Anleger seien nach diesem schwachen Börsenjahr vor den Feiertagen noch risikoaverser als sonst, sagt ein Analyst.

An Wallstreet steigen die Anleger wieder ein. Insgesamt geht es nach den schwachen Vortagen mit deutlichen Verlusten am Freitag nach oben. So erholt sich der Dow Jones (Dow Jones 23031.4 0.75%) mit Gewinnen von 1,5%. Der S&P 500 (SP500 2480.15 0.52%) legt 1,4% zu, und der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite handelt 0,9% fester.

Lonza erneut am SMI-Tabellenende

Im Schweizer Leitindex gewinnen die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 62.12 0.68%) und Swatch Group (UHR 285.5 0.95%). Auch die Banktitel um Julius Bär (BAER 35.11 1.53%) und UBS (UBSG 12.065 1.3%) handeln höher. Im Blick sind auch Credit Suisse (CSGN 10.69 1.42%), nachdem die Grossbank im Visier der EU wegen des Verdachts auf Absprachen beim Handel mit Dollaranleihen geraten ist. Die Versichereraktien um Swiss Re (SREN 89.4 0.86%), Zurich Insurance (ZURN 291.3 0.41%) und Swiss Life (SLHN 375 0%) zeigen sich stabil bis freundlich.

Von den Schwergewichten belasten nur noch Novartis (NOVN 83.42 -0.76%) den Index. Roche (ROG 243.3 -0.04%) und auch Nestlé (NESN 81.52 0.77%) drehen indes ins Plus. ZKB erhöht das Rating für die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns von «Untergewichten» auf «Übergewichten». Die Umstufung nehme er vor, weil er für die nächsten sechs bis zwölf Monate von einer Outperformance von 10% gegenüber dem SPI (SXGE 9822.11 0.24%) ausgehe, schreibt Analyst Patrik Schwendimann.

Erneut am Ende des SMI-Tableaus liegen Lonza (LONN 257.2 -3.31%). Ausserdem verlieren Swisscom (SCMN 474.4 -0.25%) und Givaudan (GIVN 2290 -1.38%).

Temenos profitieren von PayPal

Auffällig zeigen sich mit einem Plus Georg Fischer (FI-N 791 3.81%), allerdings liegen keine Nachrichten vor. Temenos (TEMN 113.6 0.89%) steigen. Der Bankensoftwarehersteller konnte mit dem Bezahldienst PayPal einen prominenten Kunden gewinnen. Auch AMS (AMS 22.78 6.15%), ein weiterer Techtitel, avancieren.

Am breiten Markt legen Rieter (RIEN 125.9 5.71%) zu. Der Spinnereimaschinenhersteller verkauft sein Grundstück im deutschen Ingolstadt an die Düsseldorfer Gerchgroup und erwartet damit für 2019 einen ausserordentlichen Beitrag von rund 60 Mio. € an den Gewinn nach Steuern.

Gewinnen können auch die konjunktursensitiven Kühne + Nagel (KNIN 128.45 4.6%), bei denen es offenbar zu einer Gegenbewegung kommt. Wegen Konjunktursorgen waren Logistiker in den vergangenen Tagen verstärkt unter Druck gekommen.

Obseva (OBSV 12.7 -3.79%) erholen sich von ihren massiven Verlusten. Ein unmittelbarer Auslöser für den Einbruch ist nicht auszumachen. Das Biotech-Unternehmen hat die Patientenrekrutierung für sein Phase-III-Programm Primrose-2 abgeschlossen. In der Studie wird der Produktkandidat Linzagolix (OBE2109) getestet.

Asien erneut im Minus

Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Freitag den Vorgaben von der Wallstreet mehrheitlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,1%, und der breiter gefasste Topix gibt 1,9% ab. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt indes 0,2%. Chinas Leitindex CSI 300 fällt um 1,2%. Der südkoreanische Kospi gewinnt 0,1%, und der australische S&P/ASX 200 verliert 0,7%.

Dollar stark

Die US-Währung legt gegenüber dem Franken und dem Euro zu. So steigt sie zur Schweizer Währung wieder auf die Marke von 0.99 Fr. und notiert aktuell bei 0.9906 Fr. Die europäische Gemeinschaftswährung verliert folglich zur US-Valuta, kann sich aber mit 1.1419 $ über der Marke von 1.14 $ halten. Der Euro handelt zum Franken mit 1.1307 Fr. wenig verändert.

Ölpreis sackt ab

Der Ölpreis verliert erneut markant. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 53.75 -2.34%) kostet knapp 54 $. Der Goldpreis liegt mit 1257 $ leicht im Minus.