SMI notiert knapp über 10’400

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert zum Start in die durch die Weihnachtsfeiertage verkürzte Woche schwächer. Der Swiss Market Index liegt bei Eröffnung 0,7% tiefer. Im frühen Handel gibt der SMI (SMI 10'418.96 -1%) noch deutlicher nach. Die Marke von 10’400 scheint vorerst zu halten. In der Vorwoche ist der Leitindex um 1,3% gestiegen und erreichte damit nahezu den Stand von Ende 2019. Die Anleger ziehen sich wegen der Nachrichten über eine ansteckendere Mutation des Coronavirus in Grossbritannien aus dem Markt zurück. Mit der neuen Virus-Variante steige die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder verstärkt eingeschränkt werden könnten. Zudem steht die Einigung im Brexit-Handelsdeal noch immer aus. «Eine Weihnachtsbescherung an der Börse sieht anders aus», sagt ein Händler.

Die virulentere Variante des Coronavirus rücke auch die Einigung über ein milliardenschweres Konjunkturpaket in den USA in den Hintergrund. Zudem dürfte ein Teil davon ja auch bereits in die Kurse eingepreist sein, heisst es weiter. Andere Impulse sind ausserdem rar. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Programm. Auch dürften sich viele Marktteilnehmer bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben.

Mit Givaudan (GIVN 3'708.00 +0.3%), Lonza (LONN 557.00 +0.07%) und Nestlé (NESN 101.54 -0.74%) sind defensive Werte in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Die EU-Kommission hat das Erdnussallergiemittel Palforzia von Aimmune, einer Tochter von Nestlé Health Science, zugelassen. Es sei die erste Behandlungsoption, die für Erdnussallergie von der EU zugelassen sei.

Der defensive Charakter und positive Produktnachrichten stützen Roche (ROG 308.20 -0.56%) nach unten ab. Der Pharmakonzern hat mit seinem Produktkandidaten Faricimab zur Behandlung von Patienten mit einem sogenannten diabetischem Makulaödem in zwei Phase-III-Studien die gesteckten Ziele erreicht. Auch die Titel von Rivale Novartis halten sich vergleichsweise gut.

Am Ende der Kurstafel sind die Banken UBS (UBSG 12.22 -1.77%) und Credit Suisse (CSGN 10.94 -2.15%) sowie die Versicherer Swiss Life (SLHN 395.10 -2.42%), Swiss Re (SREN 80.32 -3%) und Zurich Insurance (ZURN 360.60 -2.14%) zu finden.

Den Uhrenherstellern Swatch Group (UHR 233.80 -1.85%) und Richemont (CFR 78.34 -2.15%) macht laut Händlern die neue Virus-Variante zu schaffen. Darunter litten auch die im SMIM (SMIM 2'776.98 -1.29%) notierten Dufry (DUFN 48.86 -8.16%) sowie Flughafen Zürich (FHZN 149.30 -2.93%). Das virulentere Virus dürfte weitere Reiseeinschränkungen zur Folge haben, heisst es.

AMS (AMS 18.64 -2.94%) büssen ein. Der Sensorenhersteller und das kanadische Unternehmen Precision Biomonitoring arbeiten künftig zusammen. Die beiden Partner nutzen gemeinsam Technologien für die Entwicklung eines Covid-19-Testgeräts, wie AMS am Montag mitteilte.

Einzig die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 83.64 +1.16%) weisen Kursgewinne aus.

Straumann (STMN 1'007.50 -1.32%) geben etwas nach. Das Dentaltechnik-Unternehmen hat eine Vertriebspartnerschaft für Intraoralscanner mit seinem Partner Medit abgeschlossen.

Asien uneinheitlich

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Montag mit Ausnahme von Festlandchina meist schwächer. Die Nachricht, wonach in Grossbritannien und anderen Ländern eine womöglich ansteckendere Variante des Coronavirus ausgebrochen ist, belastet die Stimmung vor allem im frühen Geschäft. In Tokio gibt der Nikkei 225 0,2% nach. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,8%. Der CSI300 legt 0,9% zu. Der Hang Seng fällt rund 0,3%. Derweil steigt der Kospi (Kospi 2'777.30 +0.11%) in Südkorea 0,2%.

Euro unter 1.22 $

Der Euro bleibt am Montag unter Druck und fällt unter die Marke von 1.22 $. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1.2188 $. Auch im Vergleich zum Schweizer Franken sinkt der Euro leicht und steht derweil bei 1.0811 Fr. Der Dollar hingegen verschafft sich auch zum Schweizer Franken ein wenig Raum. So wird die US-Währung momentan zu 0.8865 Fr. am Freitag Abend gehandelt.

Goldpreis steigt

Gold (Gold 1'896.54 +0.8%) kostet wieder mehr als 1900 $. Der Kurs des Edelmetalls legt auf 1902 $ pro Feinunze zu. Der Ölpreis gibt nach. Das Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 50.36 -2.31%) liegt bei 50.50 $.