SMI schliesst im Plus

(AWP/Reuters/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt haben Investoren am Dienstag den schwachen Wochenstart hinter sich gelassen und auf Stabilisierung gesetzt. Der Leitindex SMI (SMI 12'675.20 +0.68%) schloss fester, konnte die im frühen Handel erreichte Marke von 12’700 aber nicht halten. Zwar sei die Marktstimmung weiterhin durch die Aussicht auf weitere Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus belastet. «Die globale Unsicherheit ist nach wie vor gross, da die Anleger nur schwer einschätzen können, wie sich diese neue Welle auf die Wirtschaft und die Geldpolitik auswirken wird – vor allem in einer Zeit, in der ein Kurswechsel eingesetzt hat», fasste ein Börsianer die aktuelle Lage zusammen.

Auch die New Yorker Börsen erholten sich von den gestrigen Abgaben. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes lagen bei Handelsende in Zürich allesamt im Plus. So stieg der S&P 500 0,8%. Der Dow Jones notierte 1,1% fester. Avancen in Höhe von 1% verzeichnete die Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite.

«Es ist dem Jahresende geschuldet, dass sich die Aktienmärkte auf den letzten Metern des Börsenjahres 2021 so zickig zeigen», kommentierte ein weiterer Marktteilnehmer. Das abnehmende Handelsvolumen sorge für eine zunehmende Volatilität. An sich zeichneten sich die letzten Handelstage eines Börsenjahres aber durch einen tendenziell ruhigen Handel aus. «Dieses Jahr scheint so zu enden, wie der bisherige Verlauf war, eigenwillig und mit schnellen Wendungen.» Die Nachrichtenlage ist ebenfalls stark ausgedünnt. Die veröffentlichten Konjunkturdaten sorgten nur kurzzeitig für etwas Schubkraft bei den Uhrenherstellern.

Bankaktien gesucht

Im SMI sind die grössten Verlierer des Vortages zunächst unter den grössten Gewinnern anzutreffen. Dazu zählen die Grossbanken UBS (UBSG 16.12 +2.03%) und Credit Suisse (CSGN 8.76 +3.89%) sowie der Industriekonzern ABB (ABBN 33.93 +1.56%). Auch die am Vortag schwächeren Versicherer Swiss Life (SLHN 548.00 +1.52%), Swiss Re (SREN 88.62 +1.82%) und Zurich Insurance (ZURN 392.80 +1.45%) erholen sich. Nachrichten gab es am Vorabend bei der Grossbank UBS. Sie zieht das Gerichtsurteil im Steuerstreit mit Frankreich weiter und hat beim französischen Kassationsgerichtshof Berufung gegen die vor einer Woche ergangene Entscheidung des Berufungsgerichts eingelegt.

Die Uhrenhersteller Richemont (CFR 132.20 +0.49%) und Swatch Group (UHR 266.90 -0.04%) sind nach den jüngsten Daten zu den Uhrenexporten, die stark ausgefallen sind, gesucht.

Gleichzeitig suchen manche Investoren aber auch nach den weniger konjunktursensiblen Vertretern. So sind Swisscom (SCMN 519.60 +1.01%) und Schwergewicht Novartis (NOVN 79.49 +1.12%) gut auf Kurs. Die anderen Schwergewichte, Roche und Nestlé (NESN 126.76 -0.39%), bremsen den Gesamtmarkt dagegen aus.

Analystenkommentare wiederum schieben die Papiere von Sonova (SOON 339.50 +1.83%) und Straumann (STMN 1'881.50 +3.69%) an.

Zur Rose ROSE 248.50 -16.19% )

Etwas intensiver ist der Nachrichtenfluss in den hinteren Reihen. Dort kommen die Aktien der Versandapotheke Zur Rose unter die Räder. Die wichtige Einführung des digitalen Rezepts in Deutschland wird offenbar aufgeschoben.

Dagegen ziehen Basilea (BSLN 41.70 +0.34%) nach einer weiteren Meilensteinzahlung an. Sie würden immer wieder von Hoffnungs- und spekulativen Käufen erfasst, gehörten aber auch zu den stark leerverkauften Papieren, heben Händler hervor.

BKW (BKW 118.20 +1.03%) sind nach dem Kauf eines IT-Dienstleisters im Plus.

Auch Stadler Rail (SRAIL 39.16 +1.4%) sind nach der angekündigten Übernahme der Signaltechnikgruppe BBR gesucht.

Asiens Märkte im Plus

Die asiatischen Aktienmärkte hatten sich am Dienstag gegen den Trend der US-Märkte vom Montag positiv entwickelt. Der Nikkei 225 zog 2,1% an, der Topix 1,5%. In Südkorea gewann der Kospi (Kospi 2'979.73 +0.58%) 0,5%. Der Shanghai Composite schloss 0,9% im Plus, der Hang Seng stieg 1,3%.

Ein Vorstoss in China, angeschlagenen Immobilienkonzernen zu helfen, hellte die Stimmung ebenfalls auf. Die Regierung in Peking drängt private und staatliche Immobilienfirmen, Projekte von den strauchelnden Bauträgern Evergrande (3333 0.17 +7.45%) und Kaisa zu erwerben, um eine Destabilisierung der Wirtschaft zu vermeiden.

Euro weiter bei 1.04 Fr.

Der Franken gab am Dienstag ab. gehalten. Nachdem der Euro zum Franken zuletzt um die 1,04-Marke pendelte, stand er bei Börsenschluss in Europa wieder leicht darüber. Das EUR/CHF-Paar notierte bei 1.0422 Fr. Auch der Dollar legte am Dienstag zum Franken zu. Er wurde zu 0.9250 Fr. gehandelt nach 0.9218 Fr. am Morgen. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.1270 $. Sie notiert damit etwa auf dem Stand vom frühen Handel.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis machte am Dienstag einen Teil seiner deutlichen Verluste der vergangenen Handelstage wett. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gut 73 $.

Gold pendelte nach wie vor um 1800 $. Bei Börsenschluss in Europa handelte die Feinunze zu 1786 $.

Bitcoin (Bitcoin 48'581.00 +3.41%) legte zu und arbeitete sich wieder an 50’000 $ heran. Um 17.30 Uhr stand die Cyberdevise bei 48’500 $.