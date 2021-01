SMI pendelt um 10’900

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss wenig entschlossen, insgesamt tendiert er aber leicht abwärts. Der SMI (SMI 10'914.61 +0.01%) liegt bei Eröffnung 0,2% tiefer. Im frühen Handel pendelt er um die Marke von 10’900. Nachdem der Leitindex am Vortag erstmals seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie wieder über die Marke von 11’000 Punkten gestiegen ist, kassieren einige Akteure erst einmal ihre jüngsten Gewinne. Der Zurückhaltung entsprechend dürfte daher auch der Nachrichtenfluss rund um das Virus wieder etwas stärker in den Fokus treten.

«Die Aktienkurse sind dem Licht am Ende des Tunnels zwar schnell entgegengelaufen, jetzt muss aus der Hoffnung aber auch irgendwann Realität werden, um die Rally zu bestätigen», kommentiert ein Händler. Und je länger die Restriktionen bestehen blieben, desto mehr dürfte auch die Frage aufkommen, ob die Regierungen und die Zentralbanken genügend unternehmen, um eine zweite, potenziell längere Rezession zu verhindern, so der Experte weiter. Vor diesem Hintergrund rückt das geplante Konjunkturprogramm von US-Präsident Joe Biden wieder ins Rampenlicht. Nach Einschätzung von Beobachtern wird das Gesetz ohne die Unterstützung einiger Republikaner kaum durchzusetzen sein. Akzente an den Märkten könnte zum Wochenschluss die Veröffentlichung von Einkaufsmanagerindizes setzen.

Nestlé stützen

Bei den SMI-Blue-Chips zeichnen sich keine klaren Sektortrends ab. Avancen verzeichnen die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 65.50 +1.49%). Dass sich der Markt besser hält als die meisten Börsen in Europa, liegt aber vor allem an Nestlé (NESN 100.96 +0.6%), die den Markt dank Gewinnen stützen.

Novartis (NOVN 85.60 -0.01%) und Roche (ROG 317.95 +0.38%) zeigen sich insgesamt wenig bewegt.

Die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 13.19 -0.38%) und Credit Suisse (CSGN 12.25 +0.08%) tendieren uneinheitlich. Am Vortag sind sie etwas zurückgekommen.

Schwächer präsentieren sich die Versicherer sowie die Titel des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 1'079.00 -0.32%).

Auch bei Zyklikern ist keine gemeinsame Richtung auszumachen. Etwas besser schlagen sich ABB (ABBN 26.54 +0.04%), Geberit (GEBN 556.40 -0.22%) oder SGS (SGSN 2'755.00 +0.47%). Andere Zykliker wie Sika (SIKA 245.80 -1.6%) oder LafargeHolcim (LHN 50.08 -1.61%) zählen zu den grösseren Verlierern.

Vifor unter Druck

Im SMIM (SMIM 2'874.12 -0.96%) notieren vor allem die Aktien des Pharmaunternehmens Vifor Pharma (VIFN 128.10 -5.32%) nach einer Verkaufsempfehlung durch UBS tiefer.

Belastet werden Adecco (ADEN 58.16 -2.9%). UBS hat die Einschätzung für die Valoren des Personalvermittlers geändert. Neu werden sie zum Verkauf empfohlen (zuvor «Kaufen»), mit einem Kursziel von 55 Fr.

Bei den Technologiewerten im SMIM setzt sich der gemischte Trend fort. Während Logitech (LOGN 91.42 -0.48%) sich weiter von den deutlichen Verlusten nach Bekanntgabe starker Zahlen erholen und AMS (AMS 21.46 +0.33%) ins Plus drehen, büssen Temenos (TEMN 112.35 -3.77%) ein.

Die Papiere des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler (SCHP 235.70 -2.96%) sind von Oddo BHF abgestuft worden.

Morgan Stanley (MS 74.70 -0.19%) erhöht das Kursziel für Julius Bär (BAER 56.00 +0.54%) von 60 auf 66 Fr. und bestätigt die Einstufung «Overweight».

Kudelski profitieren von Ergebnis

Im breiten Markt ziehen die Aktien des Westschweizer Technologieunternehmens Kudelski (KUD 4.34 +15.75%) nach ersten Angaben zum abgelaufenen Geschäftsjahr stark an.

Huber+Suhner (HUBN 74.60 -0.13%) verlieren nach Zahlen des Komponentenherstellers zur Entwicklung von Umsatz und Auftragseingang 2020.

Dätwyler (DAE 271.50 +4.02%) bleiben im Höhenrausch. Sie profitieren von einem Analystenkommentar.

Die Aktien des Drehmaschinenproduzenten Tornos (TOHN 5.55 +5.11%) setzen ihren Höhenflug bei hohem Handelsvolumen fort. Derweil fallen die Industriewerte Rieter (RIEN 94.40 -4.65%) und Gurit (GUR 2'630.00 -1.31%) deutlicher zurück.

Gewinnmitnahmen in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Freitag tiefer. Der Nikkei 225 verliert 0,4%, der Shanghai Composite Index ebenfalls 0,4%. In Südkorea büsst der Kospi (Kospi 3'152.13 +0.12%) 0,6% ein. Der Hang Seng in Hongkong gibt 1,4% nach. In Hongkong ist der Interbankenzins auf ein Zehnjahrestief gefallen. Es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass viel Geld aus Festlandchina und dem Rest der Welt in den Hongkonger Wertschriftenmarkt fliesst. Trotz Rückschlag am Freitag hat der Hang Seng seit Anfang Jahr über 8% gewonnen.

Euro stabil

Der Euro zeigt sich am Freitag kaum verändert. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.2175 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken präsentiert sie sich bei einem Stand von 1.0771 Fr. stabil. Der Dollar kostet zur Schweizer Währung mit 0.8845 Fr. so viel wie im späten Handel am Donnerstag.

Ölpreis von Coronasorgen belastet

Der Ölpreis büsst am Freitag klar ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 54.70 -2.58%) liegt bei rund 55 $. Nach wie vor werden die Ölpreise vor allem von der Coronapandemie bewegt. Für Belastung sorgt schon seit längerem die angespannte Infektionslage in vielen Ländern. Die damit verbundenen Einschränkungen sprechen für eine schwächere Nachfrage nach Erdöl und Ölprodukten wie Benzin oder Diesel.

Gold (Gold 1'842.48 -1.45%) zeigt sich ebenfalls schwächer. Die Feinunze notiert bei einem Kurs von 1850 $.

Bitcoin zeitweise unter 30’000 $

Bitcoin (Bitcoin 31'570.00 +1.17%) korrigiert weiter. Der jüngste Rückschlag lässt die Digitalwährung unter die Marke von 30’000 $ rutschen, im Tief waren es 28’800 $. Zuletzt stabilisiert sich der Kurs dann ein Stück weit und notiert um 31’700 $.