SMI schliesst im Plus

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den anfänglichen Schock über die neue Eskalation im Ukraine-Konflikt abgeschüttelt und klar im Plus geschlossen. In den Tag gestartet war der Leitindex SMI (SMI 12'086.45 +1.06%) noch auf einem neuen Jahrestiefstwert, er legte dann aber bis am Nachmittag kontinuierlich zu. Für Panik bestehe derzeit noch kein Anlass, hiess es wiederholt bei Marktteilnehmern.

Nachdem die Märkte den ersten Schrecken nach der Anerkennung der beiden Separatistengebiete Luhansk und Donezk durch Russland wie auch die Truppenentsendung verdaut hätten, warteten sie nun die weitere Entwicklung ab, sagte ein Experte. Viele Investoren hofften weiter darauf, dass Russland seine Truppen auf “der richtigen Seite der Grenze” belasse und nicht nach der gesamten Ukraine greife. Nun gelte es, die Sanktionen des Westens und die russischen Reaktionen darauf zu beobachten.

Der SMI schloss am Dienstag 0,57% im Plus bei 11’959,39 Punkten, nachdem er bei Handelsbeginn noch ein neues Jahrestief bei 11’688 Punkten markiert hatte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg 0,53% auf 1900,42 und der breite SPI (SXGE 15'270.39 +1.04%) gewann 0,55% auf 15’112,88 Zähler. Von den 30 SLI-Werten schlossen 18 im Plus, elf im Minus und einer unverändert (Swiss Life (SLHN 583.80 +0.86%)).

Gestützt wurde der Markt nicht zuletzt von deutlichen Kursgewinnen des Pharma-Schwergewichts Roche. Händler verwiesen auf eine Kaufempfehlung durch die Analysten der Deutschen Bank, die kurzfristig mit deutlich höheren Kursen für die Pharmatitel rechnen. Auch die Aktien der Konkurrentin Novartis (NOVN 80.15 +1.07%) und die schwergewichtigen Nestlé-Titel schlossen fester.

Die deutlichsten Gewinne entfielen allerdings auf die Medizinaltechnikwerte Straumann (STMN 1'441.00 -0.24%) sowie Sonova (SOON 329.80 +0.43%), wobei letztere laut Marktteilnehmern von guten Zahlen eines australischen Konkurrenten profitieren konnten. Klar im Plus gingen auch die Aktien des Pharmazulieferers Lonza (LONN 609.00 +0.10%) aus dem Handel.

Gewinne gab es zudem für die Titel des Bauzulieferers Sika (SIKA 308.70 +3.28%), die Ende vergangener Woche nach ungnädig aufgenommenen Jahresergebnissen noch deutlich nachgegeben hatten. Auch die im laufenden Jahr klar zurückgebliebenen Titel des Duftstoffspezialisten Givaudan (GIVN 3'668.00 +1.66%) und des Asset Managers Partners Group (PGHN 1'238.50 +1.02%) legten deutlich zu.

Die Finanzwerte blieben allerdings von den Sorgen über eine militärische Eskalation in Osteuropa belastet. Sowohl die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (BAER 56.30 +0.79%) wie auch der Grossbank UBS (UBSG 18.16 +0.75%) schlossen mit klaren Abgaben. Die Titel der skandalgeplagten Credit Suisse (CSGN 8.08 +0.95%) hielten sich für einmal etwas besser und gewannen die Marke von 8 Franken zurück, nachdem sie am Morgen noch ein Jahrestief bei 7,73 Franken erreicht hatten.

Klar im Minus schlossen auch einige Zykliker wie die Aktien des Personalvermittlers Adecco (ADEN 47.06 +2.13%) oder des Zementproduzenten Holcim (HOLN 49.51 +1.23%). Kriegssorgen mischten sich hier mit Konjunkturängsten, unter anderem wegen drohender höherer Energiepreise, hiess es im Markt.

Deutliche Abgaben erlitten auch die Luxusgüterwerte Richemont (CFR 129.85 +1.45%) und Swatch, bei denen die Kriegsängste ebenfalls besonders schlecht aufgenommen würden. Die stärksten Verluste im SLI entfielen auf die volatilen Aktien des Chipherstellers AMS-Osram.

Am breiten Markt standen PSP (PSPN 113.80 +0.44%) nach der Zahlenvorlage im Fokus. Analysten sprachen von einem starken Zahlenset des Immobilienkonzerns. Möglicherweise habe auch eine gewisse Nachfrage nach Betongold als Absicherung im aktuell schwierigen Umfeld den Kurs noch angetrieben.

Klare Gewinne verzeichneten auch Also (ALSN 248.50 +2.47%) nach guten Jahreszahlen und einer Dividendenerhöhung des Innerschweizer IT-Logistikers. Auch die Zahlen der vom Sulzer-Konzern abgespaltenen Medmix (MEDX 35.68 +1.25%) kamen am Markt gut an.

Dagegen sackten die Aktien von Montana Aerospace (AERO 28.90 +1.05%) nach der Vorlage von Umsatzzahlen 2021 ab.

Euro legt trotz Ukraine-Eskalation zu – Rubel verliert nur zeitweise

Der Euro hat am Dienstag trotz einer Eskalation der Krise zwischen Russland und der Ukraine zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,1339 $ und damit etwa einen halben Cent mehr als im Tagestief. Nur zeitweise wurde der Euro durch die angespannte geopolitische Lage belastet.

Ähnlich war die Entwicklung beim Duo EUR/CHF (EUR/CHF 1.0457 +0.18%). Der Franken, der an den Finanzmärkten wie der Dollar als «sicherer Hafen» gilt und in Krisenzeiten stets gefragt ist, hatte am Morgen deutlich an Wert gewonnen. Im Verlauf des Vormittags kam es dann zu einer Gegenbewegung. Aktuell kostet ein Euro wieder 1,0443 Fr., nachdem am Morgen das Tagestief bei 1,03375 Fr. markiert worden war. Der Dollar legte zum Franken ebenfalls zu und notiert mit 0,9210 Fr. mittlerweile wieder über 0,92 Fr.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die selbsternannten «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als souveräne Staaten anerkannt. Putin ordnete auch die Entsendung von «Friedenstruppen» in den umkämpften Osten des Landes an. Am Dienstag verhängte Grossbritannien Sanktionen gegen mehrere grosse russische Banken und wohlhabende Oligarchen. Die Europäische Union will ebenfalls Strafmassnahmen beschliessen, darunter eine Begrenzung des Zugangs Russlands zu den Kapital- und Finanzmärkten. Die deutsche Bundesregierung legte das Genehmigungsverfahren für die russische Gaspipeline Nord Stream 2 auf Eis.

Die globale Reservewährung US-Dollar erhielt durch die Entwicklung zunächst Zulauf, wodurch der Euro und noch stärker der Rubel belastet wurden. Im Tagesverlauf hellte sich die Lage an den Finanzmärkten aber wieder auf, auch der Rubel erholte sich. An den Märkten heisst es dazu, die Sanktionen seien bisher eher milde und grösstenteils erwartungsgemäss ausgefallen. Für Erleichterung sorgte demnach in Russland, dass die grossen russischen Banken Sberbank und VTP zunächst wohl nicht durch Sanktionen der EU betroffen sind.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83685 (0,83298) britische Pfund und 130,54 (130,20) japanische Yen fest.

Ölpreise ziehen weiter an – Brent auf Hoch seit 2014 wegen Ukraine-Konflikt

Der Ukraine-Konflikt hat die Ölpreise am Dienstag weiter angetrieben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,63 $. Das waren 2,24 $ mehr als am Vortag. Zwischenzeitlich erreichte der Preis für diese Sorte den höchsten Stand seit 2014. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 91.71 -2.02%)) zog um 3,60 $ auf 94,67 Dollar an.

Der Russland-Ukraine-Konflikt dominiert auch am Dienstag das Geschehen. So will Russland die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkennen. Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete zudem die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes an.

Aus dem Westen kam scharfe Kritik. Die Europäischen Union und die USA kündigten Sanktionen an. Befürchtet wird zum Beispiel, dass diese auch den Export von russischem Erdöl umfassen könnten. Russland ist eines der wichtigsten Förderländer für diesen Rohstoff. Entsprechend gross ist die Sorge vor einer Angebotsverknappung von Rohöl auf dem Weltmarkt.