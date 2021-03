SMI schliesst über 11’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart fester geschlossen – nach langer Seitwärtsphase bis in den Nachmittag. Der Leitindex SMI (SMI 11'098.66 +0.45%) verlor bei Eröffnung 0,3%. Im frühen Handel erholte er sich von den anfänglichen Verlusten und tendierte über weite Strecken seitwärts. Mit Eröffnung der Wallstreet drehte der SMI ins Plus und überschritt in der Folge die Marke von 11’000.

Wallstreet präsentierte sich fester und damit erholt nach den jüngsten Verlusten. Der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 3'899.80 -0.77%) legte bei Handelsende in Europa 0,8% zu. Derweil notierte der Dow Jones (Dow Jones 32'423.15 -0.94%) 0,2% höher. Avancen in Höhe von 1,5% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite. Das Vertrauen in die US-Notenbank sei nach wie vor ungebrochen, hiess es am Markt. Daher würden trotz der verschiedenen Unsicherheitsfaktoren wie etwa der steigenden Infektionszahlen in Europa oder dem Zusammenbruch der türkischen Lira Aktien gekauft.

Die Lira kam unter Druck, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate den Chef der Zentralbank entlassen hatte. Erst am Donnerstag hatte die türkische Notenbank den Leitzins – gegen den Willen des Präsidenten – unerwartet deutlich angehoben. Am Markt stellten sich Akteure nun die Frage, ob Kapitalkontrollen der nächste Schritt sind. Aber auch die erneut stark steigenden Infektionszahlen sorgten für negative Schlagzeilen. In Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien stehen Verlängerungen der Coronamassnahmen bis in den April an.

Roche und Richemont legten zu

Dass die Roche-Bons auch in dieser neuen Woche weiter zulegten, verdankten sie positiven Studienergebnissen. Das Immuntherapeutikum Tecentriq hatte bei bestimmten Lungenpatienten das krankheitsfreie Überleben klar verbessert – nun setzen Analysten auf einen Milliardenumsatz. Die beiden Schwergewichte Novartis (NOVN 80.94 +1.18%) und Nestlé (NESN 104.48 +1.65%) grenzten die Verluste zunehmend ein. Dadurch lösten sie die Bremse am SMI.

Swatch Group (UHR 269.80 -2.39%) blieben zurück. Dagegen verteuerten sich die Papiere von Konkurrent Richemont (CFR 91.50 -0.54%) deutlich. Beide Aktien waren am Morgen von Bernstein hochgestuft worden, und auch das Kursziel hatten die Experten nach oben angepasst. Zudem gab es Übernahmefantasien: Laut einem Branchenblog habe die französische Kering im Januar eine informelle Übernahmeofferte an die Adresse von Richemont gerichtet. Gemäss Insidern sei dieser Antrag jedoch abgelehnt worden.

Auf der Gewinnerliste standen die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 559.00 +1.23%). Auch die Titel des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'631.00 +2.02%).

Die stärksten Finanzwerte waren Partners Group (PGHN 1'174.50 +0.43%). Schwächer waren Zurich Insurance (ZURN 398.50 +0.89%), Swiss Life (SLHN 454.60 +0.31%) und Swiss Re (SREN 91.88 +0.57%) sowie die Anteilsscheine der UBS (UBSG 14.81 -0.07%) und Credit Suisse (CSGN 12.17 +0.37%). Gerade CS blieb weiterhin in den Schlagzeilen. Die Affäre Greensill sei nur das jüngste Fettnäpfchen, in das die Bank getreten sei, kommentierten Händler. Dabei ist der Reputationsschaden, den sie dadurch erleiden könnte, viel schlimmer als die finanziellen Folgen der Affäre. Zudem keimen am Markt Spekulationen über einen Kapitalbedarf der Bank im Zusammenhang mit den Greensill-Fonds auf.

Im Rechtsstreit um mögliche Devisenmarkt-Manipulationen hat die EU-Kommission ihre Beschwerde gegen die Credit Suisse ergänzt. Eine Sprecherin der Schweizer Grossbank bestätigte am Montag, dass ein «Supplemental Statement of Objections» eingegangen sei.

SMI-Reisewerte schwächer

Im SMIM (SMIM 3'078.03 +0.17%) litten die Anteilsscheine von Dufry (DUFN 64.00 -1.23%) unter der Aussicht auf anhaltende Restriktionen wegen der steigenden Coronazahlen. Auch europaweit sackten Reiseaktien ab. Flughafen Zürich (FHZN 151.50 -1.05%) büssten ebenfalls ein.

Kursgewinne verbuchten Straumann (STMN 1'127.00 +0.13%), Kühne + Nagel (KNIN 268.10 -1%), Logitech (LOGN 98.92 +2.08%), AMS (AMS 18.39 -5.28%) und Julius Bär (BAER 60.98 -0.1%).

Im breiten Markt zählten Vertreter aus dem Industriebereich zu den Favoriten. Ganz oben auf den Einkaufslisten standen die Aktien von V-Zug (VZUG 113.20 -0.7%), Rieter (RIEN 130.60 -1.51%) und Tornos (TOHN 7.34 +4.71%).

Nach dem Kurssprung vom Freitag korrigierten die Papiere des Cybersicherheits-Unternehmens Wisekey (WIHN 2.03 +4.37%) deutlich.

Verluste in Japan

Die japanischen Börsen notierten am Montag deutlich im Minus, nachdem bekannt wurde, dass es beim Chipzulieferer Renesas Electronics zu einem Brand gekommen war. Die Befürchtung ist, dass sich dadurch der globale Mangel an Halbleitern weiter verschärfen und die wirtschaftliche Erholung verlangsamen könnte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (Nikkei 225 28'995.92 -0.61%) verlor 2,1%, der breiter aufgestellte Topix 1%. Besser hielten sich der Hang Seng in Hongkong mit einem Minus von 0,4% sowie der Kospi in Südkorea mit –0,2%. In China notierte der Shanghai Composite gar mit 1% im Plus, ebenso der Taiex in Taiwan mit 0,7%.

Euro uneinheitlich

Der Euro tendierte am Montag in unterschiedliche Richtungen. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.1930 $ und damit etwa einen halben Cent mehr als im Tagestief. Zum Franken notierte der Euro bei einem Stand von 1.1019 Fr, etwas tiefer als noch am Morgen. Der Dollar gab zur Schweizer Währung nach und kostete bei Börsenschluss in Europa 0.9234 Fr.

Ölpreis etwas fester

Der Ölpreis drehte am Montag im Handelsverlauf ins Plus. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 60.54 0%) kostete am Abend 64.50 $. Gold (Gold 1'727.42 -0.68%) gab leicht nach. Die Feinunze notierte bei 1738 $.