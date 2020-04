SMI steigt über 9600 – Wallstreet im Plus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch robust und holt damit einen Teil der Verluste des Vortages auf. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9606.82 0.62%) steht bei Eröffnung 0,5% höher. Im frühen Handel steigt er über die Marke von 9600 und stabilisiert sich auf diesem Niveau im weiteren Handel. Die Nervosität an den Aktienmärkten bleibt aber hoch.

In New York liegen die drei Hauptindizes nach den gestrigen Verlusten im Plus. Der S&P 500 (SP500 2776.74 1.47%) avanciert 2%. Der Dow (DOW 31.2 1.04%) Jones (Dow Jones 23353.98 1.46%) notiert 1,9% fester. Der Index der US-Technologiebörse, der Nasdaq Composite, steigt 2,2%. «Die Aktienmärkte scheinen der Meinung zu sein, dass die Stimuli von Regierungen und Zentralbanken ausreichen werden, um den wirtschaftlichen Schaden der Coronavirus-Pandemie zu neutralisieren», sagte Rabobank-Volkswirt Teeuwe Mevissen. «So lange diese Stimmung anhält, scheinen Konjunkturdaten keine Rolle zu spielen.» Der US-Senat hatte zuvor ein weiteres, knapp 500 Mrd. $ schweres Hilfspaket auf den Weg gebracht. Die Notenbank (Fed) pumpt über Wertpapierkäufe Billionen von Dollar in die Finanzmärkte.

Roche beflügeln

Im Schweizer Leitindex notieren Roche (ROG 342 1.88%) höher. Der in den ersten drei Monaten erwirtschaftete Umsatz lag sowohl auf Gruppenebene als auch im Hauptgeschäft Pharma deutlich über den Erwartungen. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Prognosen für das Geschäftsjahr bestätigt. Zum guten Abschneiden haben vor allem die neueren Medikamente beigetragen, die damit Umsatzeinbussen durch Nachahmerprodukte mehr als ausgeglichen haben.

Auch Novartis (NOVN 86.48 0.77%) steigen. Der Pharmakonzern kann seine personalisierte Zelltherapie Kymriah möglicherweise bald für eine weitere Indikation einsetzen. Im Zulassungsprozess für Kymriah für die Behandlung eines follikularen Lymphoms habe die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA dem Mittel den Sonderstatus Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) verliehen.

An der Spitze stehen die Titel des Sanitärtechnikspezialisten Geberit (GEBN 408 2.67%). Sie würden von der Aufstufung durch eine grössere Bank in Europa profitieren, hiess es im Handel. Die Titel seien zudem bei der Aufholjagd des SMI der vorangegangenen vier Wochen zurückgeblieben und hätten nun auch entsprechend ein grösseres Aufholpotenzial. Zudem verzeichnen Nestlé (NESN 106.28 1.51%) sowie die Telecomaktien Swisscom (SCMN 520.6 1.84%) Avancen.

Credit Suisse (Credit Suisse 7.636 0.05%) geben nach, HSBC (5 404.45 1.06%) hat das Rating auf «Hold» gesenkt und das Kursziel auf 9 Fr. beinahe halbiert. Schwächer sind auch die Versichereraktien um Swiss Re (SREN 67.78 -3.67%), Zurich Insurance (ZURN 292.6 -0.81%) und Swiss Life (SLHN 319.5 -1.14%) aufgelegt.

Im Minus notieren zudem die Valoren der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 184.25 -2.2%) und Richemont (CFR 52.44 -1.8%). Adecco (Adecco 38.27 -7.4%) werden ex Dividende von 2.50 Fr. pro Titel gehandelt.

Schindler fester

Die Papiere von Schindler (SCHP 221.9 0.09%) drehen ins Plus. Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat am Morgen die Q1-Zahlen publiziert. Er blickt zwar auf ein schwieriges erstes Quartal zurück. Gerade beim Umsatz übertraf er aber selbst die optimistischsten Schätzungen.

Im SMIM (SMIM 2268.781 0.78%) fallen ausserdem die Aktien des Chipherstellers AMS (AMS 9.914 5.24%) sowie die Titel des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 160.2 2.36%) mit Gewinnen auf.

Zwei der Hauptleidtragenden der Coronakrise, Dufry (DUFN 26.15 -6.14%) und Flughafen Zürich (FHZN 112.6 -2.76%), notieren erneut tiefer.

Im breiten Markt zeigen sich Inficon (IFCN 658 6.82%) stärker, nachdem der Messtechniker die Prognosen übertroffen hat.

Sulzer (SUN 60.7 -4.33%) büssen klar ein. Nach dem über Erwarten starken Auftragseingang vom Vortag, der den Sulzer-Aktien ein Kursplus von gut 2% bescherte, geht es am Mittwoch umso rascher talwärts. Kepler Cheuvreux und Mainfirst haben ihr Kursziel deutlich nach unten revidiert, Mainfirst hat gleichzeitig die Kaufempfehlung aufgehoben und stuft die Titel neu mit «Hold» ein.

Asien mit Verlusten

Die asiatischen Börsen folgen am Mittwoch den zweiten Tag in Folge den negativen Vorgaben aus den USA abwärts. Der Nikkei 225 verliert 1,2%, der breiter gefasste Topix gibt 1% ab. Der Hang Seng in Hongkong fällt um 0,2%, Chinas Leitindex CSI 300 rückt gegen den Trend im späten Handel 0,3% vor. Der südkoreanische Kospi sinkt 0,5%, und der australische S&P/ASX 200 liegt 0,4% im Minus.

Eurokurs stabil

Der Euro steigt am Mittwoch zum Dollar minimal und gibt zum Franken leicht ab. Die europäische Gemeinschaftswährung wird zum Greenback mit 1.0862 $ gehandelt. Gegenüber dem Franken handelt sie bei 1.0527 Fr. Der Dollar notiert zum Franken mit 0.9698 Fr. leicht tiefer und pendelt weiterhin um die Marke von 97 Rappen.

Brent steigt – zuvor auf tiefstem Kurs seit 1999

Am Ölmarkt geht es extrem volatil zu. Am Mittwochmorgen steht vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent (Brent 21.1 4.09%) unter Druck – er fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende der Neunziger. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag erstmals seit 1999 unter 16 $. Dann setzt eine Aufholjagd ein, aktuell notiert der Ölpreis bei 20.50 $. Gold (Gold 1710.28 1.4%) zeigt sich bei einem Stand von 1709 $ pro Feinunze fester.