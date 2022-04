SMI tendiert schwächer

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag nach einem schwächeren Start erholt und tendiert aktuell wenig verändert. Die anfängliche Reaktion der Marktteilnehmer auf die Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach die Zinsen wegen der hohen Inflation zügig erhöht werden sollten, seien übertreiben gewesen, sagte ein Händler. Auch in Europa sind angesichts der rekordhohen Inflation die Zinserhöhungserwartungen merklich gestiegen. Seitens der EZB mehren sich die Stimmen, die ein entschlossenes Vorgehen fordern und daher vermehrt Signale für einen Zinsschritt bereits im Sommer aussenden.

«Dass die Zinsen steigen, ist an den Märkten keine Überraschung mehr. Aber anscheinend sorgen sich die Anleger, dass die Wirtschaft unter einer zu schnellen Straffung leiden dürfte», meinte ein Händler. Auch der Fed-Chef Powell habe ja eingeräumt, dass eine Rezession nicht ausgeschlossen werden könne. Daher dürften die Marktteilnehmer in der nächsten Zeit Konjunkturdaten und nach vorne gerichtete Aussagen der Unternehmen besonders genau unter die Lupe nehmen.

Der SMI (SMI 12'267.01 -0.28%), der im frühen Handel bis auf 12’304 Zähler gesunken war, notiert um 11.05 Uhr noch um 0,03% tiefer auf 12’297,71 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,50% auf 1914,16 und der breite SPI (SXGE 15'741.58 -0.45%) um 0,12% auf 15’793,49 Zähler. 23 Verlierern stehen im SLI sieben Gewinner gegenüber.

Im Fokus stehen die beiden Blue chip-Firmen Holcim (HOLN 47.93 +4.54%) und Schindler (SCHP 190.55 -0.94%). Während die Börse bei Holcim das klar besser als erwartet ausgefallene Ergebnis mit einem Kurssprung honoriert, wird Schindler abgestraft. Holcim steigerte den Umsatz im 1. Quartal um 20% auf 6,64 Milliarden Franken. Auch der Betriebsgewinn legte deutlich zu und fiel damit wesentlich besser aus als erwartet. Analysten hatten mit einem deutlichen Gewinnrückgang gerechnet.

Dagegen haben dem Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler im ersten Quartal 2022 Lieferkettenprobleme, Kosteninflation sowie Lockdowns und ein Marktrückgang in China zugesetzt. Zwar kamen die Aufträge erneut zahlreicher herein, die Gewinnzahlen gingen aber deutlich zurück. Die Anleger befürchten immer mehr negative Folgen wegen der Massnahmen Chinas gegen die Coronapandemie, heisst es.

Starke Abschläge verzeichnen Wachstumswerte aus dem Technologiebereich wie Logitech (LOGN 63.44 -6.29%), VAT und Temenos (TEMN 90.48 -2.92%), die allerdings am Vortag klar zugelegt hatten. Solche Titel litten bei steigenden Zinserwartungen stets mehr als andere Sektoren, heisst es am Markt. Bei Logitech kommen zudem negative Aussagen eines Konkurrenten zum laufenden Geschäft als belastender Faktor hinzu. Auch die Medizintechnikaktien Sonova (SOON 364.40 -2.75%) und Straumann (Straumann 1'273.00 +0.00%) stehen deutlich unter Druck.

Zu den grösseren Verlierern zählen ausserdem die Luxusgüterwerte Richemont (CFR 118.60 -1.58%) und Swatch. Sie leiden darunter, dass der Mitbewerber Kering (KERp 532.60 -3.71%) enttäuschende Zahlen zum 1. Quartal veröffentlicht hat. Die Wachstumsabschwächung bei Gucci sei stärker als erwartet ausgefallen. Hier habe sich die hohe Bedeutung des chinesischen Marktes negativ ausgewirkt.

Gewinnmitnahmen drücken ABB (ABBN 30.51 -3.30%). Die Anteile des Elektrokonzerns waren am Vortag nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts stark gestiegen. Auch die Grossbanken CS und UBS (UBSG 16.83 -0.83%) geben nach. UBS und CS werden wie Roche kommende Woche den Quartalsbericht vorstellen.

Auf der anderen Seite fallen neben Holcim noch Nestlé (NESN 124.06 +1.12%) positiv auf. Der Nahrungsmittelriese hatte am Vortag ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Der Kursgewinn von Nestlé bewahrt den SMI vor einem stärkeren Kursrückgang, wirkt sich dieser doch mit rund 40 Punkten positiv auf den Leitindex aus. Zu den Gewinnern zählen auch die beiden Pharmawerte Novartis (NOVN 86.27 +0.03%) und Roche, deren Verluste den Markt in der zu Ende gehenden Woche belastet hatten.

Auf den hinteren Reihen büssen die volatilen Evolva (EVE 0.1040 -8.29%) und Achiko (ACHI 0.1300 -8.77%) erneut deutlich an Wert ein.

Dollar hält Gewinne zu Euro und Franken

Der Dollar hat am Freitag im frühen Handel die am Vortag erzielten Gewinne gegenüber Franken und Euro halten können. Am Vorabend hatte der Greenback deutlich angezogen, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell über einen grossen Zinsschritt im Mai gesprochen hatte.

Über Nacht hat sich nun der Dollar nicht mehr stärker bewegt und wird im frühen Handel gegenüber dem Franken mit 0,9536 Fr. gehandelt nach 0,9530 am Donnerstagabend. Noch am Donnerstagmittag hatte die US-Devise unter der Marke von 0,95 notiert.

Auch der Kurs des Euro hat sich zum Dollar bisher wenig verändert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0845 $ und damit etwa gleich viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Franken steht der Euro bei 1,0344 Fr. minim höher als am Vorabend.

Hinweise auf eine stärkere Zinserhöhung in den USA konnten den Dollar damit vorerst nicht weiter stärken. Am Vorabend hatte der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, auf einer Podiumsdiskussion des Internationalen Währungsfonds (IWF) deutlich gemacht, dass eine Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte auf der Zinssitzung im Mai möglich sei.

Im Gegensatz zur EZB hat die US-Notenbank die Zinswende bereits vollzogen und den Leitzins im März erstmals seit Beginn der Corona-Krise leicht angehoben. Weil die Inflation sehr hoch ist, gab es zuletzt mehrfach Signale aus den Reihen der Fed, die auf einen stärkeren Zinsschritt hindeuten.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf eine insgesamt trübere Stimmung an den Finanzmärkten, die auch die Notierungen für Rohöl mit nach unten gezogen habe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 106,91 $. Das waren 1,42 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 104.02 +1.58%)) fiel um 1,41 $ auf 102,41 $.

In den USA deutet sich eine stärkere Zinserhöhung an, was die Kauflaune an den Finanzmärkten bremst. Am Vorabend hatte der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, auf einer Podiumsdiskussion des Internationalen Währungsfonds (IWF) deutlich gemacht, dass eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte auf der Zinssitzung im Mai möglich sei. Zum Start der jüngsten Zinswende hatte die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht.

Zuletzt ist es am Ölmarkt mehrfach zu deutlichen Preisschwankungen gekommen. Entscheidend bleiben die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die harten Massnahmen der Regierung in China im Kampf gegen die Corona-Pandemie.