SMI schliesst unverändert

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse startet nach dem Pfingstwochenende unentschlossen und letzlich nahezu unverändert in die verkürzte Woche. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8794.94 -1.58%) eröffnete 0,3% höher, gab jedoch im frühen Handel seine Avancen preis. Am Nachmittag versuchte er einen neuen Anlauf, um Gewinne einzufahren. Bei Börsenschluss resultierte jedoch ein kleines Minus. Am Freitag war der Leitindex 0,5% gefallen.

Die vorläufige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte an Wallstreet kaum für nachhaltige Impulse. Der Dow Jones (Dow Jones 24674.17 -0.65%) verlor bei Börsenschluss in Europa seine Gewinne aus dem frühen Handel und lag leicht im Minus. Der S&P 500 (SP500 2712.16 -0.45%) und der Nasdaq Composite stiegen indes minimal.

SMI: Banken gewannen

Bei den Standardwerten legten Bankvaloren um UBS (UBSG 16.025 -1.81%), Credit Suisse (CSGN 16.445 -2.86%) und Julius Bär (BAER 61 -3.42%) zu. Eine positive Branchenstudie zu Schweizer Banken von JPMorgan sorgte für Nachfrage nach den Titeln.

Auch die Aktien des Pharmazulieferers Lonza (LONN 267.6 -1.47%) gewannen. Zudem avancierten die Anteile des Uhrenkonzerns Swatch Group (UHR 483.8 -2.32%), die von einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux nach oben geschoben wurden. Das neue Kursziel der Inhaberpapiere lautete 535 statt 475 Fr. und die Einstufung weiterhin «Buy».

Die Genussscheine von Roche (ROG 219.25 -2.08%) stiegen. Der Pharmakonzern hatte positive Daten zu seinem Hämophilie-Medikament Hemlibra präsentiert. Novartis (NOVN 76.16 -0.68%) büssten hingegen ein.

Nestlé (NESN 75.64 -0.53%) belasteten den SMI. Auch positive Nachrichten konnten die Kursverluste nicht stoppen: Die auf Hautkrankheiten und -unebenheiten spezialisierte Nestlé-Tochter Nestlé Skin Health hatte von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für den Hyaluronsäure-Dermalfüller Restylane Lyft erhalten.

Georg Fischer und Kudelski zogen an

Der breite Markt – gemessen am SMIM (SMIM 2618.403 -0.99%) – konnte sich nicht in der Gewinnzone halten. Auf Unternehmensseite hatte einzig Sonova den Jahresbericht 2017/18 veröffentlicht. Zukäufe hatten dem Hörgerätehersteller Schub verliehen. Die Aktien verloren jedoch.

Georg Fischer (FI-N 1335 -1.91%) legten markant zu. UBS stufte das Rating für das Industrieunternehmen von «Neutral» auf «Buy» hoch und erhöhte das Kursziel von 1450 auf 1485 Fr.

OC Oerlikon (OERL 16.43 -2.61%) stiegen klar. Der mit US-Sanktionen belegte russische Oligarch Victor Vekselberg hatte seine Beteiligungen am Industriekonzern Oerlikon und am Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach (STLN 0.799 -2.8%) (S+B) reduziert.

Temenos (TEMN 145.5 1.18%) schlossen nach der Lancierung eines Aktienrückkaufprogramms wenig verändert.

Kudelski (KUD 9.1 -2.26%) profitierten. Im Rahmen einer Kooperation rüstet U-Blox (UBXN 187.6 0.91%) einige ihrer Produkte mit IoT-Sicherheitslösungen von Kudelski aus. Erneut deutliche Gewinne verzeichneten Swissquote (SQN 62.4 -1.73%).

Am Freitag waren VAT Group (VACN 140.5 -2.57%) wegen einer enttäuschenden Prognose eines Grosskunden unter Druck geraten. Heute handelten die Aktien des Vakuumventilspezialisten mit einem Dividendenabschlag von 4 Fr. (steuerfrei aus Kapitalreserven). Zudem notierten Adval Tech (ADVN 233 0%) (4 Fr.) und Villars (VILN 940 -1.05%) (38. Fr.) ex Dividende.

Kaum Impulse in Asien

Die guten Vorgaben aus Wallstreet am Montag vermochten in Asien kein Kursfeuerwerk zu entfachen. Die meisten Aktienmärkte tendierten seitwärts oder leicht schwächer. Die Börsen von Hongkong und Seoul blieben feiertagsbedingt geschlossen.

In Tokio verloren der Nikkei 225 und der marktbreite Topix 0,1 respektive 0,2% an Wert. Die chinesischen Festlandbörsen büssten ebenfalls leicht an Terrain ein: Der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite tendierten 0,4 respektive 0,1% tiefer. Die grössten Abgaben verzeichnete der australische Leitindex S&P/ASX 200 mit einem Minus von 0,8%.

Euro büsste ein

Der Euro konnte sich nur zwischenzeitlich von den jüngsten Verlusten erholen und gab dann wieder nach. Der Kurs der Gemeinschaftswährung handelte um 17.30 Uhr MESZ zur US-Währung bei 1.1780 $. Auch gegenüber dem Franken büsste der Eurokurs ein und rutschte unter die Marke von 1.17 Fr.; 1 € kostete 1.1690Fr. Der Dollar handelte schwächer zur Schweizer Valuta und ging zu 0.9924 Fr. um.

Öl teurer

Der Ölpreis legte weiter zu. Marktbeobachter erklärten den jüngsten Anstieg mit der Sorge der Anleger um die politische Entwicklung im wichtigen Ölförderland Venezuela. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 79.216 -0.5%) kostete bei Börsenschluss in Europa knapp 80 $. Gold (Gold 1291.56 0.01%) handelte unverändert. Die Feinunze des Edelmetalls lag weiterhin unter der Marke von 1300 $ bei 1295 $.