Märkte warten ab wohin die Reise geht

(AWP/Reuters/BB) Der Handelskrieg zwischen den USA und China bestimmt auch heute das Bild an den Börsen. Anleger können sich derzeit keinen klaren Reim daraus machen, wohin die Reise letztendlich geht. Jede Aussage aus Washington und Peking wird deshalb auf die Goldwaage gelegt.

Nach einem freundlichen Vormittag verliert der Schweizer Aktienmarkt am Nachmittag etwas am Boden. Der SMI (SMI 9634.18 0.1%) gerät im Vorfeld der US-Eröffnung unter Druck, schafft aber erneut den Sprung in den grünen Bereich. Der breiter gefasste SPI (SXGE 11658.97 0.18%) dreht ebenfalls wieder ins Plus.

Heute Abend veröffentlicht die US-Notenbank ihre «Fed Minutes». Im Vorfeld dazu gehören im Leitindex Finanz- und Bankenwerte zu den Verlierern. Zum Beispiel UBS (UBSG 12.045 -0.78%). Die Grossbank steht möglicherweise vor einer Einigung mit Italien im Steuerstreit. Kostenpunkt: rund 100 Mio. €. Credit Suisse (CSGN 11.915 -0.87%) und Julius Bär (BAER 42.01 -1.29%) notieren ebenfalls im Minus. Alcon (ALC 59.5 -0.34%) verlieren nach einem zuletzt guten Lauf. Die defensiven Schwergewichte Roche (ROG 267.6 0.22%), Novartis (NOVN 84 0.47%) und Nestlé (NESN 99.47 0.4%) konnten dem Gesamtmarkt kaum Halt geben.

Aus dem verhalten tendierenden Gesamtmarkt stechen allerdings die Aktien von Sonova (SOON 225.5 2.97%) hervor. Wegen der gestrigen positiven Jahreszahlen erhöhten Analysten ihr Kursziele für den Hörgerätehersteller. Gekauft wurden ebenfalls Gesundheitswerte wie Lonza (LONN 318.2 1.11%) oder Vifor, aber auch Technologietitel wie AMS (AMS 37.95 -1.66%), Logitech (LOGN 38.82 0.86%) und Temenos (TEMN 180.6 2.03%). Bei Letzteren haben Analysten nach dem Investorentag ebenfalls die Kursziele erhöht. Auch zyklische Papiere haben es den Anlegern angetan: SGS (SGSN 2569 0.59%) und LafargeHolcim (LHN 51.68 -0.15%) avancierten.

GAM (GAM 4.152 1.27%) als möglicher Übernahmekandidat

Neben Dufry (DUFN 89.06 2.75%), die heute zu den grössten Gewinern am Schweizer Markt gehören, sind GAM ebenfalls gefragt. Händler berichten von anhaltenden Käufen aus Grossbritannien. Dazu kursieren nun auch Übernahmespekulationen. Ausserdem haben heute Morgen Lem (LEHN 1366 4.92%) und Züblin (ZUBN 26.6 1.53%) ihre Jahresabschlüsse vorgestellt. Der Elektronikkomponentenhersteller Lem hat für 2018/19 (per 31. März) den Umsatz 6,8% auf 321,6 Mio. Fr. gesteigert. Im breiter gefassten SPI gehörten die Titel heute zu den am stärksten nachgefragten Valoren.

Die Immobiliengesellschaft Züblin weist für 2018/19 (per Ende März) einen Gewinn von 6,2 Mio. Fr. aus, was 1.87 Fr. pro Aktie entspricht. Zudem wird die Führungsspitze ausgewechselt. Die Titel handelten ebenfalls im Plus.

Wallstreet leichter erwartet.

An der New Yorker Börse zeichnet sich am Mittwoch ohne ermutigende Nachrichten beim Dauerthema Handelsstreit ein leichterer Auftakt ab. Berichte, wonach weitere chinesische Unternehmen auf die schwarze Liste kommen könnten, liessen Marktteilnehmer vorsichtiger agieren. Der S&P 500 (SP500 2857.64 -0.23%), der Dow Jones (Dow Jones 25803.78 -0.28%), sowie der technologielastige Nasdaq eröffneten im Minus. Der Chiphersteller Qualcomm gerät wegen Verstössen gegen die Wettbewerbsregeln unter Druck.

UBS erwartet mittelfristig Abschwächung des Franken

Nachdem der Euro im frühen Handel tiefer notierte, hat die Gemeinschaftswährung am Nachmittag leicht angezogen. Zum Dollar steht der Euro bei 1,1167 $. Aktuell kostet der Euro 1,1248 Fr. – der tiefste Stand seit Anfang April. Der Dollar notiert bei 1.0075 Fr. In den vergangenen Wochen hat der Franken der gestiegenen Unsicherheit wegen etwas zugelegt. Laut einer Studie der UBS soll sich der Franken mittelfristig aber vor allem zum Euro wieder abschwächen. Man erwartet nicht, dass ein ausgewachsener Handelskrieg ausbrechen werde, heisst es in einer aktuellen Studie.

Der Ölpreis hat aufgrund der sinkenden Nachfrage leicht verloren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.14 -1.37%) kostet 72,02 $. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 61.88 -1.86%)) notierte bei 62.71 $.

Die Feinunze Gold (Gold 1275.78 0.08%) kostete mit 1274.35 $ ebenfalls etwas weniger als gestern.

Börsen in Asien nützen Aufschub für Huawei

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch zum Teil von anfänglichen Verlusten erholt. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 0,1%, der breiter gefasste Topix gibt 0,1% ab. Der Hang Seng in Hongkong rückt 0,3% vor, und Chinas Leitindex CSI 300 verliert im späten Handel 0,2%. Der südkoreanische Kospi legt 0,3% zu, der australische S&P/ASX 200 steigt 0,1%.