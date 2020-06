SMI kaum verändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Montag wenig verändert. Der SMI (SMI 10261.1 -0.05%) verliert bei Eröffnung 0,7%. Im frühen Handel dämmt er seine Verluste ein. In der Vorwoche hat der Leitindex annähernd 5% hinzugewonnen. Die Vorgaben sind dabei tendenziell negativ. In den USA war die Börse am vergangenen Freitag nach dem europäischen Börsenschluss noch klar ins Minus gedreht. Händler verweisen vor allem auf die jüngsten Nachrichten über die steigenden Neuinfektionen weltweit mit dem Coronavirus. Dies hat grosse Konzerne wie etwa Apple (AAPL 349.72 -0.57%) dazu veranlasst, einige Geschäfte wieder zu schliessen, was eine Signalwirkung am Markt haben dürfte.

Einen erneuten Lockdown würde die globale Konjunktur wohl nicht verkrafte, heisst es von Händlerseite. Andere Stimmen ergänzen, dass nach der starken Vorwoche die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung ohnehin gestiegen seien. Generell herrsche an der Börse derzeit Krieg zwischen Bullen und Bären, kommentierte ein weiterer Händler das Geschehen. Dabei dürfte der Markt die jüngste Phase von ‘geradewegs nach oben’ hinter sich gelassen haben.

Die Aktien den beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS (UBSG 10.595 1.73%) drehen früh im Handelsverlauf ins Plus.

Insgesamt wenig bewegt zeigen sich die Schwergewichte. So handeln die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 107.48 -0.02%) und des Pharmariesen Roche (ROG 343.8 0.15%) kaum verändert. Dass Novartis seine klinische Studie mit dem Malariamittel Hydroxychloroquine zur Behandlung der vom Coronavirus ausgelösten Erkrankung stoppt, belastet den Aktienkurs nicht.

Die Titel der Uhrenhersteller Richemont (CFR 61.26 -0.58%) und Swatch Group (UHR 193.85 -0.28%) gehören zu den Verlierern.

Die Aktien vom Warenprüfkonzern SGS (SGSN 2324 -0.26%) liegen im Minus. Die CS-Analysten haben die Aktien am Morgen auf Neutral hochgestuft.

Partners Group liegen im Plus. Hier haben die Experten von Goldman Sachs (GS 201.63 -1.08%) neu eine Kaufempfehlung für die Aktien ausgegeben.

Mit eigenen Nachrichten fallen im breiten Markt noch die Aktien von Basilea (BSLN 50.35 -0.3%) positiv aus dem Rahmen, nachdem dem Biopharmaunternehmen eine weitere Meilensteinzahlung in Höhe von 5 Mio. Fr. erhält.

Markante Gewinne verzeichnen die Aktien des Solarenergieunternehmens Meyer Burger (MBTN 0.2672 27%). Am Freitag hatte es einen Strategiewechsel verkündet. Daraufhin zogen die Titel klar an.

Gemischtes Bild in Asien

Die Börsen in Asien starten überwiegend hoffnungsvoll in die neue Handelswoche, verlieren aber im Verlauf etwas an Kraft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt leicht 0,1%, der breiter gefasste Topix fällt leicht (–0,2%). In Schanghai stagniert der chinesische Leitindex CSI 300. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,6%. In Südkorea liegt der Kospi 0,4% im Minus.

Euro handelt zum Franken in enger Spanne

Der Euro notiert am Montag weiter an der Marke von 1.12 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1222 $ und damit etwas mehr. Zum Franken bewegt sich der Euro weiterhin ein einer engen Spanne. Mit aktuell 1.0655 Fr. zeigt er sich gegenüber Freitagabend nahezu unverändert. Auch der Dollar bewegt sich bei Kursen ums 0.95 Fr. weiterhin auf seinem jüngsten Niveau.

Ölpreis etwas tiefer

Der Ölpreis geht nach den Gewinnen der vergangenen Tage mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 42.28 0.14%) kostet 42 $. Der Goldpreis legt etwas zu und notiert bei 1744 $ pro Feinunze.