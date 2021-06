SMI gibt auch wegen Roche und Novartis nach

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag leichter. Der SMI (SMI 11'971.04 -0.2%) verliert bei Eröffnung 0,1%. Im weiteren Handel baut er seine Verluste aus und steuert wieder auf die Marke von 11’900 zu. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem leicht negativen Auftakt ins Plus gedreht und sich knapp unter der wichtigen Marke von 12’000 aus dem Handel verabschiedet.

Investoren seien derzeit in einem Spannungsfeld gefangen zwischen eher lockeren geldpolitischen Versprechen und Hinweisen auf eine straffere Geldpolitik. Entsprechend genau dürften sie daher in dieser Woche auf eine Reihe von Fed-Rednern schauen. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell macht am heutigen Dienstag den Anfang, wenn er vor dem US-Kongress spricht. «Die US-Notenbank Federal Reserve spielt mit den Märkten das berühmte Spiel mit Zuckerbrot und Peitsche», kommentierte ein Händler.

Das Zuckerbrot könnte bei der Anhörung von Powell verteilt werden, nachdem die Anleger immer noch die Peitsche vom vergangenen Mittwoch nach der Fed-Sitzung spürten. Andererseits sollten sich Marktteilnehmer auf weiter sinkende Kurse einstellen, falls klar werde, dass Powell zu den Mitgliedern gehöre, die bereits in den kommenden Monaten mit einer Normalisierung der Geldpolitik beginnen wollten, warnt ein weiterer Händler. Derzeit verbrächten Anleger vor allem Zeit damit, die Signale der Notenbanken zu deuten. Es sei auch davon auszugehen, dass mit den nun kommenden Sommermonaten der Umsatz zurückgehen werde und die Volatilität zunehme.

Gesundheitswerte im Minus

Der SMI wird von leichten Verlusten in den Pharmaschwergewichten Roche (ROG 347.10 -0.59%) und Novartis (NOVN 85.90 -0.3%) gebremst. Nestlé (NESN 116.12 -0.07%) bewegen sich kaum. Zudem büssen Lonza (LONN 644.00 -0.03%) erneut ein.

Zwiegespalten präsentieren sich hingegen die Finanzwerte. So geben die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 9.32 -0.89%) und UBS (UBSG 14.17 -0.74%) etwas deutlicher nach. Händler verweisen auf eine Studie von Kepler Cheuvreux, in der die Experten den europäischen Bankensektor auf «Neutral», von zuvor «Overweight», zurückstufen.

Während Zurich Insurance (ZURN 374.80 0%) auch knapp im Minus notieren, gewinnen Julius Bär (BAER 60.58 +0.07%), Swiss Re (SREN 85.18 +0.05%), Swiss Life (SLHN 462.80 +0.02%) und Partners Group (PGHN 1'381.00 +0.47%) ganz leicht.

Oerlikon profitieren von Auftrag

Im SMIM (SMIM 3'359.28 +0.01%) ziehen OC Oerlikon (OERL 10.38 +0.87%) an. Die Oerlikon-Tochter Balzers hat einen Zehnjahresvertrag mit MTU Aero (MTX 222.50 +0.5%) Engines unterzeichnet. Dabei geht es um die Anwendung des MTU-eigenen Erosionsschutzes für die Komponenten der nächsten Generation von Flugtriebwerken. Zum finanziellen Umfang des Auftrags wurden in der Mitteilung von Dienstag keine Angaben gemacht.

Abgaben verzeichnen Logitech (LOGN 114.40 -1.55%). Am Vortag haben sie noch zu den grössten Gewinnern gezählt. Auch weitere Technologiewerte wie AMS und Temenos (TEMN 149.50 -0.86%) bauen einen Teil ihrer Vortagesgewinne ab.

Flughafen Zürich (FHZN 163.30 -1.92%) rangieren am Ende des Index der mittelgrossen Unternehmen. Der Grund: Citigroup (C 68.45 +1.24%) senkt das Rating für Flughafen Zürich von «Neutral» auf «Sell» und reduziert das Kursziel von 153 auf 143 Fr.

Mit einem Plus notieren die Titel des Versicherers Helvetia (HELN 102.90 +0.68%) am heutigen Investorentag.

Darüber hinaus hinterlassen weitere Analystenkommentare ihre Spuren bei Werten wie Bossard (BOSN 261.50 +0.58%), die von Berenberg neu zum Kauf empfohlen werden.

Kepler Cheuvreux erhöht das Kursziel für SIG Combibloc (SIGN 25.38 +0.4%) von 23.85 auf 30 Fr. und belässt die Einstufung auf «Buy».

Von einer Analysteneinschätzung profitieren die Aktien des Börsenneuzugangs Montana Aerospace (AERO 37.05 +4.37%).

Ascom (ASCN 14.88 -0.4%) gewinnen. Das Technologieunternehmen hat mit der Universitätsklinik Bonn einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Er umfasst die Lieferung von mehreren tausend Ascom-Myco-3-Smartphones sowie Applikationslösungen zur Optimierung der pflegerischen und abteilungsübergreifenden Kommunikationsprozesse, wie Ascom am Dienstag mitteilte.

Erholung in Asien

Am Dienstag gewinnen die asiatischen Märkte grossteils. Der japanische Nikkei 225 notiert 3,1% höher, der breiter aufgestellte Topix avanciert 3,2%. In Hongkong notiert der Hang Seng (–0,2%) so gut wie unverändert, und der Festlandindex CSI 300 legt 0,4% zu. Der koreanische Kospi steht 0,7% im Plus. Der australische S&P/ASX 200 wird 1,6% höher gehandelt.

Dollar wieder über 92 Rp.

Der Euro fällt am Dienstag wieder unter 1.19 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.1885 $. Auch gegenüber dem Franken kann der Dollar zulegen und wird wieder über 0.92 Fr. gehandelt. Zum Euro notiert der Franken stabil bei 1.0940 Fr.

Ölpreis zeitweise bei 75 $

Der Ölpreis dreht am Dienstag in Minus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.50 -0.41%) kostet 74.50 $. Mit etwas mehr als 75 $ hat er am Morgen den höchsten Kurs seit mehr als zwei Jahren erreicht.

Gold (Gold 1'784.33 +0.06%) tendiert seitwärts und verharrt somit weiter unter der Marke von 1800 $. Derzeit kostet die Feinunze des Edelmetalls 1780 $.

Im Markt für Kryptowährungen bleibt nach den heftigen Verlusten am gestrigen Handelstag eine spürbare Gegenbewegung zunächst aus. Bitcoin (Bitcoin 31'881.00 +0.67%) notiert bei rund 31’000 $.