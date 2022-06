SMI: Zins- und Konjunktursorgen belasten

(AWP/Reuters) Dabei gäbe es heute laut einem Händler einige positive Signale: So notiert der Ölpreis wieder deutlich unter den Höchstkursen und auch die Zinsen am Kapitalmarkt sind etwas gesunken. Dennoch setzt der Leitindex SMI (SMI 10'430.01 -0.48%) seine Talfahrt fort und markiert kurzzeitig gar ein neues Jahrestief. Schuld daran sind laut Händlern die zunehmenden Sorgen, dass die Notenbanken im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation die geldpolitischen Zügel zu stark straffen und damit einen konjunkturellen Abschwung auslösen könnten.

Daher steht auch am (heutigen) Mittwoch die Geldpolitik im Zentrum des Interesses. Fed-Chef Jerome Powell wird zur halbjährlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats erwartet. Die Marktteilnehmer dürften wohl jedes Wort auf die Goldwaage legen und auf Hinweise auf die künftige Richtung der Geldpolitik analysieren. Die weltweit gehandelten US-Aktien-Futures signalisierten eine deutlich tiefere Eröffnung an der Wall Street. «Es scheint, als ob die Märkte die Angst vor einer intensiven Straffung der Geldpolitik und vor einer Rezession einfach nicht abschütteln könnten», sagt ein Händler. Laut dem Assetmanager Carmignac droht eine Gewinnrezession. Die Unternehmen könnten die Lohnerhöhungen nicht (ganz) kompensieren und dies drücke auf die Gewinne. Damit «stimmten» auch die Kursgewinnverhältnisse nicht mehr, was zu tieferen Bewertungen führen müsse, sagt auch ein Händler. Die bevorstehenden Halbjahresberichte dürften einen ersten Einblick dazu geben.

Der SMI kann sich nach einem frühen Kursrückgang bis auf das neue Jahrestief bei 10’350 Punkten wieder leicht erholen und notiert um 11.10 Uhr mit 10’405,65 Punkten noch um 0,71% tiefer. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,23% auf 1597,82 und der breite SPI (SXGE 13'439.08 -0.52%) um 0,78% auf 13’404,67 Zähler. 28 SLI-Werte geben nach und zwei legen zu.

Starke Einbussen verzeichnen zyklische und Technologiewerte wie VAT, AMS Osram (AMS 8.87 -3.04%), Temenos (TEMN 74.32 -3.46%), Straumann (STMN 99.30 -2.84%), Kühne + Nagel (KNIN 217.40 -3.38%), ABB (ABBN 25.16 -3.08%) und Holcim (HOLN 43.90 -1.44%), denen die Zins- und Rezessionsängste zu schaffen machen, wie Kursabschläge zwischen 4,1 und 1,9% zeigen.

Auch die Bankaktien CS, UBS (UBSG 15.42 -0.03%) und Julius Bär (BAER 43.51 -2.94%) leiden laut Händlern unter den Konjunktursorgen. «Eine konjunkturelle Abschwächung kann sich sehr negativ auf das Kreditbuch einer Bank auswirken», sagt ein Händler. Zudem drückten tiefere Börsenkurse auf die Gebühren und Kommissionen, heisst es weiter. Bei den Versicherern fallen Swiss Life (SLHN 477.70 -1.63%) um 1,6%. Zurich und Swiss Re (SREN 73.96 -0.38%) sind ebenfalls schwächer.

Rohe und Novartis (NOVN 78.33 -0.65%) geben zwar ebenfalls nach. Doch das Minus hält sich in Grenzen. Den Rückstand von Novartis erklären Händler auch damit, dass ein US-Berufungsgericht hat in einem Patentrechtsstreit um das Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya gegen den Pharmakonzern Novartis entschieden haben. Novartis will das Patent für das Gilenya-Dosierungsschema aber «energisch» verteidigen. Gilenya zählt zu den umsatzstärksten Medikamenten von Novartis.

Gegen unten fangen die zu höheren Kursen gehandelten Aktien des defensiven Schwergewichts Nestlé (NESN 108.64 +1.19%) den Markt etwas auf. Auch Swisscom (SCMN 521.80 +0.15%) sind etwas fester.

Auf den hinteren Rängen geben Zur Rose (ROSE 85.20 +3.21%) deutlich nach. Händler orten die Ursache der Kursschwäche bei der Credit Suisse (CSGN 5.70 -1.42%), die die Abdeckung der Titel mit «Underperform» gestartet hat.

Auch Clariant sind klar schwächer. Händler verweisen auf die europäischen Chemiewerte, die mehrheitlich ebenfalls satte Kursabschläge verzeichneten. Bei Interroll sorgt eine Gewinnwarnung für starke Kursverluste.

Wisekey (WIHN 0.2950 +15.46%) schnellen dagegen um 9,4% hoch. Der Cybersecurity-Anbieter ist im ersten Halbjahr vor allem im Halbleitergeschäft stark gewachsen.

Euro steigt wieder über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch anfängliche Verluste bis zum Mittag nahezu ausgleichen können. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0521 $, nachdem sie am Vormittag leicht unter die Marke von 1,05 $ gefallen war.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro wieder etwas abgeschwächt. Aktuell wird das Währungspaar bei 1,0153 gehandelt nach 1,0161 am Morgen bzw. 1,0178 am Vorabend. Auch der Dollar gibt zum Franken leicht nach und wird aktuell mit 0,9651 Fr. gehandelt.

Nur zwischenzeitlich wurde der Euro durch die allgemein trübe Finanzmarktstimmung belastet. Der Dollar konnte im Gegenzug zunächst zulegen, gab dann aber wieder nach. An den Märkten herrscht zunehmend die Furcht vor einer wirtschaftlichen Rezession. Hauptgrund ist der entschlossene Kampf vieler Notenbanken gegen die hohe Inflation. Steigende Zinsen können zwar die Teuerung dämpfen, stellen aber auch eine Belastung für das ohnehin fragile Wirtschaftswachstum dar.

Am Nachmittag rückt die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. In den Vereinigten Staaten wird Notenbankchef Jerome Powell seine regelmässige Anhörung vor dem Senat abhalten. Die Federal Reserve hat ihren Inflationskampf zuletzt mit einer ungewöhnlich grossen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte intensiviert. Es wird erwartet, dass sie ihrem Kurs einer deutlich strafferen Geldpolitik noch längere Zeit treu bleiben wird.

Ölpreise fallen auf einmonatige Tiefstände

Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich nachgegeben und sind auf die tiefsten Stände seit rund einem Monat gefallen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,56 $. Das waren 5,12 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) sank um 5,48 $ auf 104,04 $.

Am Markt wurde die zunehmende Rezessionsangst als Grund für die Preisabschläge bei Rohöl genannt. Ein Auslöser ist der entschlossene Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Im Fokus steht die US-Notenbank Fed, die ihre Geldpolitik zuletzt mit einer ungewöhnlich deutlichen Zinsanhebung um 0,75 Punkte gestrafft hat.

Zur Wochenmitte absolviert Fed-Chef Jerome Powell seinen regelmässigen Auftritt vor dem US-Senat. Auch Bundesfinanzminister Christian Linder zeigt sich besorgt: «Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation.»

Commerzbank (CBK 8.35 -0.86%) Analyst Carsten Fritsch verweist zudem auf das am Donnerstag anstehende Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Vertretern der US-Ölindustrie. Biden hatte den Raffinerien in der vergangenen Woche vorgeworfen, zu wenig Benzin zu produzieren. «Offenbar geht eine Reihe von Marktteilnehmern davon aus, dass sich die Ölindustrie gefügig zeigen und das Benzinangebot deutlich ausweiten wird», schreibt Fritsch. Allerdings dürfte dies aufgrund begrenzter freier Verarbeitungskapazitäten kaum möglich sein.

Trotz der jüngsten Abschläge bewegen sich die Ölpreise auf hohem Niveau. Aktuell liegen sie gut 40 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und scharfe Sanktionen überwiegend westlicher Länder. Russland ist einer der weltgrössten Öllieferanten.

US-Börsen weiter stabilisiert

Nach dem Feiertag am Montag haben sich die US-Börsen am Dienstag weiter stabilisiert, wobei aus Branchensicht die Energiewerte in der Anlegergunst ganz oben standen.

Der Dow Jones Industrial schloss 2,2% im Plus, bei 30’530 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte knapp 2,5% nach oben auf 3765 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 2,5% auf 11’547 Punkte zu.

Die Titel des Mineralölkonzerns ExxonMobil schnellten um 6,2% nach oben, die Aktien des Konkurrenten Chevron landeten bei einem Plus von 4,2%.

Tesla-Chef Elon Musk rechnet mit einer Rezession und wird in den kommenden Monaten 3 bis 3,5% der Stellen streichen. Daraufhin legten die Valoren des Elektroautoherstellers um rund 9,4% zu.

Das Ringen um die Übernahme der Fluggesellschaft Spirit durch Jetblue geht in die nächste Runde. Jetblue besserte das Angebot nochmals nach, um Konkurrenz auszustechen. Die Anteilsscheine von Spirit schossen um 7,9% nach oben, während die von Jetblue um 1,6% im Minus schlossen.

Der Dialyseanbieter Davita erlitt vor Gericht im Streit über die Höhe von Kostenerstattungen für bestimmte Dialysepatienten eine Schlappe. Die Papiere brachen um 15% ein.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 1% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 (SX5E 3’494.00 +0.70%) fällt um 1,3%.

Asiens Börsen von Sorgen belastet

Die asiatischen Börsen können die positiven Vorgaben aus den USA zur Wochenmitte mehrheitlich nicht nutzen. Stagflationssorgen belasten.

In Tokio handelt der Nikkei 225 fast unverändert, der breiter gefasste Topix klettert 0,1% nach oben. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 0,4%, der Shanghai Composite handelt 0,3% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1,2%. Der südkoreanische Kospi fällt um 2,3%. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 um 0,1% tiefer.