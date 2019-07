SMI schliesst etwas leichter

(AWP/Reuters/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Investoren zum Wochenstart nicht allzu weit aus der Deckung gewagt. Bei vergleichsweise tiefen Volumen knüpfte der Swiss Market Index SMI (SMI 9993.46 0.72%) mit leichten Verlusten an seine Abwärtsbewegung von Freitag an. Bei Eröffnung gab er 0,1% nach und verlor zunächst etwas deutlicher. Im weiteren Verlauf baute er das Minus komplett ab und notierte nach dem Mittag im grünen Bereich. Bei Börsenschluss resultierte nach einem impulslosen Nachmittagshandel ein kleines Minus. In der Vorwoche hatte der Leitindex nicht zuletzt dank der Kursgewinne bei Novartis (NOVN 92.86 0.39%) 1,8% zugelegt.

Auch in New York suchten die Kurse eine einheitliche Richtung. Der Dow Jones (Dow Jones 27171.9 0.07%) gab bei Börsenschluss in Europa 0,1% nach. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2985.03 0.28%) lag mit 0,1% etwas fester. Und der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite gewann 0,5%.

SMI impulslos

Das Schwergewicht Novartis stellte mit seinem Minus eine Belastung für den Schweizer Gesamtmarkt dar. Nach überraschend guten Zahlen hatten die Aktien in der vergangenen Woche mehr als 6% gewonnen. Hier realisierten einige Investoren nun ihre Gewinne, hiess es am Markt.

Die anderen beiden Schwergewichte, Nestlé (NESN 103.46 0.82%) und Roche (ROG 264.7 0%), handelten über weite Strecken in einer engen Spanne zwischen leichten Gewinnen und Verlusten.

Die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 12.12 2.62%) und Credit Suisse (CSGN 12.435 2.6%) drehten nach anfänglichen Avancen ins Minus. Als Grund für die Gewinne im frühen Handel werden Zahlen von Julius Bär (BAER 43.22 -0.44%) genannt, die weniger schlecht ausgefallen sind als befürchtet. UBS wird am morgigen Dienstag Rechenschaft über das zweite Quartal ablegen.

Schwächer waren mit Zurich Insurance (ZURN 349.5 0.72%), Swiss Re (SREN 96.18 0.1%) und Swiss Life (SLHN 492.5 0.39%) die Versicherer. Europaweit gehörten Versicherer an diesem Tag zu den schwächsten Werten, wie der Branchenindex zeigte. Punktuell sorgten negative Analystenkommentare für Abgaben. Givaudan (GIVN 2653 1.41%) lagen am Ende des SMI-Tableaus.

Nennenswerte Gewinner gab es ausser in den Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 346.3 1.41%) kaum.

Meyer Burger unter Druck

Als eines der ersten Blue-Chip-Unternehmen in dieser Woche legte Julius Bär Zahlen vor. Im ersten Semester 2019 hatte sie einen klaren Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Neugeldzufluss blieb zudem unter den eigenen Zielsetzungen. Die verwalteten Vermögen gingen gegenüber dem Stand von Ende April wieder etwas zurück. Der Markt hatte mit noch schlechteren Zahlen gerechnet. Die Aktien gewannen.

Zu den Gewinnern im SMIM (SMIM 2595.71 1.23%) zählten die Aktien von Clariant (CLN 20.12 4.85%). Der Spezialchemiekonzern verkauft das Geschäft für Pharmaverpackungen.

Tiefer präsentierten sich Logitech (LOGN 41.55 7.75%), zu denen es am morgigen Dienstag Quartalszahlen geben wird. Insgesamt war das Bild der Tech-Werte gemischt. Temenos (TEMN 169.2 -0.21%) setzten die Schwäche von Ende vergangener Woche fort. Derweil legten AMS (AMS 46.7 4.71%) klar zu. Der österreichische Halbleiterhersteller präsentiert am Dienstag seine Halbjahreszahlen.

Dätwyler (DAE 147.4 2.08%) avancierten. Der Mischkonzern könnte sich von dem Bereich Technical Components (Elektronikdistribution) trennen, wie FuW von Insidern erfahren hatte.

Meyer Burger (MBTN 0.377 3.97%) brachen ein. Der Solarzulieferer hatte am Morgen schwache Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt. Vor allem aber stellt er das Geschäftsmodell grundsätzlich auf den Prüfstand.

Die Titel des Milchverarbeiters Hochdorf (HOCN 74 -0.67%) setzten ihre Abwärtsbewegung fort. Nach der Gewinnwarnung und der angekündigten Neuausrichtung hatte Credit Suisse ihr Kursziel um ein Drittel gekappt.

Deutlich schwächer schlossen auch die Titel des Biotechunternehmens Polyphor (POLN 5.87 3.89%).

Asien schwächer

Die asiatischen Aktienmärkte starteten mit Kursverlusten in die neue Woche. Der Leitindex Nikkei 225 gab am Montag 0,3% nach. Der breiter gefasste Topix verloren ebenfalls, und zwar 0,5%. In Hongkong büsste der Hang Seng 0,8% ein, der Shanghai Composite gab 0,8% nach, und in Südkorea trat der Kospi in Seoul auf der Stelle. In China feierte die Technologiebörse nach Nasdaq-Vorbild ein fulminantes Debüt.

Euro zeitweise unter 1.10 Fr.

Der Euro zeigte sich am Montag leichter bis kaum verändert. Zu Beginn der neuen Handelswoche wurde die Gemeinschaftswährung zum Greenback stabil bei 1.1222 $ gehandelt. Zum Franken zeigte sie sich erneut schwächer. Am Nachmittag rutschte sie für sehr kurze Zeit unter die Marke von 1.10. Um 17.30 Uhr MESZ stand der Euro bei 1.1003 Fr. Der Dollar kostete zur Schweizer Währung mit 0.9806 Fr. weniger als zum Wochenschluss.

Ölpreis durch Spannungen getrieben

Der Ölpreis stieg am Montag weiter und knüpfte damit an die deutlichen Gewinne vom Freitag an. Preistreiber am Ölmarkt blieb die Sorge um eine Eskalation der angespannten Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf. Die Beschlagnahmung eines britischen Tankers durch den Iran am Freitag drückte noch immer auf die Anlegerstimmung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.95 -0.8%) kostete bei Börsenschluss rund 63 $. Der Goldpreis lag etwas fester bei 1426 $ pro Feinunze.