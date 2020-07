SMI arbeitet sich nach oben

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt grenzt am Mittwoch im Verlauf die Verluste deutlich ein. Die Gewinnmitnahmen, die am Dienstagnachmittag eingesetzt hätten, ebbten etwas ab, heisst es am Markt. Die Anleger verhielten sich wegen der in manchen Ländern wieder stark steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus vorsichtig. Zudem sorgten sie sich über die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China.

Gemäss Händlern warten Investoren zudem auf die nächsten Konjunkturimpulse aus den USA, wo bereits über das fünfte Hilfsprogramm diskutiert wird. Die bisherigen vier hatten ein Volumen von rund 2,5 Bio. $. Die Gespräche darüber dürften wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor es zu einer Einigung kommt.

ABB nahe Jahreshoch

Zu den Gewinnern im Swiss Market Index (SMI (SMI 10422.4 -0.21%)) gehören ABB (ABBN 23.94 2.57%). Der Technologiekonzern hat sein Zweitquartalsergebnis präsentiert und dabei die Erwartungen deutlich übertroffen. Der operative Gewinn lag 40% über dem AWP-Konsens. Für die Bank Vontobel (VONN 72.9 1.53%) sind die Resultate denn auch «viel besser als befürchtet». «ABB konnte auf allen Stufen die Erwartungen übertreffen», lautet auch das Fazit der Zürcher Kantonalbank. Das Papier hat den Corona-Einbruch mittlerweile wettgemacht und notiert nur noch wenig unter dem Jahreshoch von 24,69 Fr. von Anfang Februar.

Auf der Verliererseite sind vor allem Novartis (NOVN 80.16 -1.18%) im Gespräch. Die Titel des Basler Pharmakonzerns, die bereits am Vortag nach Zahlen deutlich Terrain eingebüsst hatten, gehören damit erneut zu den Verlieren. Im Nachgang zu den Zahlen haben etwa Goldman Sachs (GS 207.68 -2.05%), die DZ Bank oder Bryan Garnier ihre Kursziele gesenkt. Einige Marktteilnehmer seien bei den Zahlen wohl etwas auf dem falschen Fuss erwischt worden, heisst es im Handel.

Mit Roche (ROG 337.85 -0.94%) verliert auch der zweite grosse Pharmawert an Terrain, während der grösste SMI-Titel Nestlé (NESN 109.36 0.92%) leicht zulegen kann. Der Westschweizer Nahrungsmittelkonzern erwägt einem Pressebericht zufolge, sich auch von einigen lokalen Wassermarken in China zu trennen.

EFG unter Druck

Grösser Verlierer sind allerdings Swiss Life (SLHN 356.7 0.08%). Die Titel werden heute ex Nennwertrückzahlung von 5 Fr. gehandelt, was etwa die Hälfte des aktuellen Verlustes erklärt.

Im breiten Markt stehen EFG (EFGN 6.47 -5.55%) nach Halbjahreszahlen etwas unter Druck. Die Neugeldentwicklung sei zwar positiv, die Profitabilität aber sehr schwach gewesen, meinte die Bank Vontobel dazu.

Die Aktien von Valora (VALN 172.2 -1.82%) sind dagegen trotz eines negativen Halbjahresabschlusses leicht gesucht. Das Ergebnis sei weniger schlecht als erwartet, heisst es am Markt. Zahlen haben weiter auch Medacta (MOVE 87.4 2.94%), Pierer Mobility (KTMI 54 0.75%) oder Walliser Kantonalbank (WKBN 102.5 1.49%) veröffentlicht. Sunrise (SRCG 87.5 2.04%) wurden von Morgan Stanley (MS 51.945 -0.83%) auf «Overweight» hinaufgestuft.

Europas Börsen legen Verschnaufpause ein

Ernüchterung nach der Euphorie: Der Feierlaune an Europas Börsen folgten am Mittwoch Gewinnmitnahmen und Verunsicherung über die Konjunkturaussichten. Der Dax (DAX 13102.71 -0.52%) gab wie auch der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3368.63 -1.08%) nach.

Auf die Stimmung drückten steigende Infektionszahlen in den USA. «Das Coronavirus breitet sich in den USA weiter rasant aus, selbst US-Präsident Trump warnte nun davor, dass das Schlimmste noch nicht hinter den Amerikanern liege», sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Ölpreise sinken nach Viermonatshoch

Die Ölpreise haben am Mittwoch einen Teil ihrer deutlichen Aufschläge vom Vortag abgegeben. Am Markt war die Rede von Gewinnmitnahmen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 43.75 -0.46%) weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 41.55 -0.46%)) fiel ebenfalls.

Am Dienstag hatten die Ölpreise den höchsten Stand seit etwa vier Monaten markiert. Marktbeobachter nannten mehrere Gründe für den Preisauftrieb, darunter die allgemein gute Stimmung an den Finanzmärkten. Am Mittwoch war die Aktienmarktstimmung dagegen trüber, was auch am Ölmarkt belastete.

Eurokurs auf höchstem Stand seit Oktober 2018

Der Eurokurs ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen. Im Nachmittagshandel kletterte der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.15921 0.5%) bis auf 1,1601 $. Zuletzt lag er nur geringfügig darunter.

Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.07758 0.19%) legte etwas zu. Im Tageshoch waren es knapp 1,08 Fr. Letztmals klar über diesem Niveau notierte der Euro Anfang Juni mit über 1,09. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.9296 -0.31%) wird derweil weiter auf dem tiefsten Stand seit Anfang März gehandelt.