SMI kommt zum Wochenschluss etwas zurück

(AWP/Reuters) Der SMI (SMI 11'147.10 +0.11%) startet denn auch mit Abschlägen in den Börsentag. Auf Wochensicht steuert er aber immer noch auf ein Plus zu. Und dies in einer Woche, die geprägt war von «Geld- und Geopolitik und einer sich daraus ableitenden Konjunkturentwicklung, die mehr und mehr auch in den Unternehmensgewinnen ankommt», fasst ein Experte die bisherige Woche zusammen.

Dem Markt fehlten zum Wochenschluss die nötigen Anschlusskäufe, damit es weiter nach oben gehe, ergänzt ein weitere Börsianer. Dieses Zögern der Anleger könne denn auch zweierlei bedeuten: «Entweder es gibt kein echtes Kaufinteresse – dann droht ein neuer Absturz.» Oder jeder warte auf einen erneuten Test charttechnischer Signale und steige erst ein, wenn bestimmte Marken erreicht wurden.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr 0,41% tiefer bei 11’089,55 Punkten, der breite SPI (SXGE 14'383.77 +0.11%) verliert 0,42% auf 14’307,01 Zähler. Der 30 Titel umfassende SLI, bei dem die grössten Titel nicht mit dem ganzen Gewicht gerechnet werden, fällt um 0,61% auf 1705,26 Zähler. Von dessen 30 Titeln fallen 24 zurück, vier legen zu und zwei – Roche GS (ROG 329.90 +1.01%) und Swisscom (SCMN 516.00 +0.00%) – sind unverändert.

Die mit Abstand grössten Verluste verzeichnen die Aktien von Temenos (TEMN 73.82 -4.38%) nach Zahlen. Die Bankensoftwarespezialisten hat mit dem Ergebnis zum zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes verfehlt. Logitech (LOGN 53.48 -2.87%) folgen mit -3,3%.

Auch Schindler (SCHP 176.15 -3.29%) werden nach schwachen Halbjahreszahlen verkauft. Sika und Lonza haben dagegen beide am Morgen starke Zahlen vorgelegt. Hier machten sich tendenziell Gewinnmitnahmen bemerkbar.

In den hinteren Reihen geben V-Zug (VZUG 82.60 -3.73%) nach Zahlen und auch Belimo nach Zahlen nach.

Euro bei knapp 1,02 $

Der Euro hat am Freitag knapp unter der Marke von 1,02 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0183 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch sonst ist es am Devisenmarkt am Morgen zunächst noch ruhig, das Euro/Franken-Paar notiert mit 0,9866 ebenfalls in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Auch der US-Dollar hat sich kaum von der Stelle bewegt, wie der Stand von 0,9688 Fr. zeigt.

Der Euro konnte am Donnerstag nur kurzzeitig von der ersten Zinsanhebung im Euroraum seit elf Jahren profitieren, obwohl diese stärker ausfiel als erwartet. Gedämpft wird die Stimmung in der Eurozone zum einen durch die Frage, ob die wiederaufgenommenen Erdgaslieferungen durch Russland dauerhaft erfolgen. Zum anderen belastet die ungewisse politische Zukunft Italiens, wo Ende September vorgezogene Neuwahlen stattfinden sollen.

An Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende unter anderem die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Zuletzt hatten die Unternehmensumfrage wegen des Ukraine-Kriegs eine deutliche wirtschaftliche Eintrübung signalisiert.

Ölpreise legen am Morgen zu

Die Ölpreise sind am Freitagmorgen gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105 $. Das waren 1,14 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 99.81 -4.16%)) stieg um 90 Cent auf 97,25 $. Starke Impulse gab es zunächst nicht.

Die Erdölpreise bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau, tun sich derzeit aber schwer mit der Richtungssuche. Deutlichen Preisanstiegen folgen häufig und relativ rasch kräftige Gegenbewegungen – und umgekehrt. Entsprechend gross sind mitunter die Preisschwankungen am Markt.

Unter dem Strich haben die Rohölpreise in diesem Jahr aber deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn steht ein Zuwachs von etwa 35 Prozent zu Buche. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Sanktionen des Westens gegen Russland. Das Land ist einer der grössten Ölförderer der Welt.

Kursgewinne an US-Börsen

Die US-Aktienmärkte haben den Donnerstag mit Kursgewinnen beendet. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial legten um 0,5% auf 32’037 Zähler zu. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,0% auf 3999 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückt um 1,4% auf 12’619 Zähler vor. Im Fokus standen vor allem die guten Geschäftszahlen von Tesla. Papiere des Elektroautoherstellers legten aufgrund seiner unerwartet guten Quartalsergebnisse kräftig zu: um 9,8% zu.

Dagegen fielen Telekommunikations- und Energieaktien. Aktien von AT&T sanken um 7,6%, nachdem das Unternehmen seine Cashflow-Prognose gesenkt hatte und erklärte, dass einige Kunden ihre Rechnungen erst verspätet bezahlen würden. Scheine von American Airlines sanken um 7,4%, obwohl das Unternehmen einen Gewinn auswies. Es warnte aber vor einem Anstieg der Nicht-Treibstoffkosten. Papiere von United Airlines fielen um 10,2%, nachdem das Unternehmen einen unerwartet niedrigen Quartalsgewinn gemeldet hatte. Nachbörslich verloren Snap fast 27% nach schwachen Ergebnissen.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,5% im Minus, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq sinkt er 0,9%. Auf den Euro Stoxx 50 gibt der Future (FUTRl 19.81 +0.20%) 0,6% ab, auf den deutschen Dax sinkt er um 0,3%. Auf den Schweizer SMI fällt der Kontrakt 0,1%.

Börsen Asien: Verhaltene Entwicklung nach Snapchat-Desaster

Teils starke Vorgaben der Wall Street sind an den asiatischen Börsen am Freitag nur bedingt angekommen. Die Entwicklung war eher durchwachsen, mit lediglich moderaten Veränderungen. Auf Wochensicht verzeichnete die Region Asien-Pazifik dagegen leichte Gewinne.

Mit der verhaltenen Tendenz reagierten die Märkte in Fernost auf nachbörsliche Enttäuschungen in den USA, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. So war es bei Snapchat nach schwachen Quartalszahlen zu einem Kurseinbruch gekommen. Das hinterliess Spuren an den technologielastigeren Märkten wie etwa Südkorea. Hier hätten auch die Pläne der neuen Regierung zur Senkung der Unternehmenssteuern wenig Wirkung gezeigt, da sie der Billigung des oppositionell dominierten Parlaments bedürften, hiess es von der Deutschen Bank.

Neue Daten zu den Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe Japans und Australiens zeigten unterdessen ein abnehmende Dynamik, wie Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda anmerkte. Für den australischen S&P/ASX 200 ging es minimal um 0,04% auf 6791,50 Zähler nach unten. Der Nikkei 225 (N225 27'914.66 +0.40%) in Japan zog dagegen um 0,4% auf 27’914,66 Punkte an. Neue Inflationsdaten für Juni entsprachen den Erwartungen von Volkswirten

In China legen die Börsen minimal zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gewann 0,1% auf 4240,27 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,22% auf 20’618,87 Punkte.