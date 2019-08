SMI dreht ins Plus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse verzeichnet am Donnerstag kaum veränderte Kurse. Händler erwarten kein sehr aktives Geschäft, da sich die Anleger vor dem Beginn des jährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming zurückhalten würden. Am Mittwoch hatte die Hoffnung auf Zinssenkungen und staatliche Konjunkturhilfen noch für kräftige Gewinne gesorgt.

Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Vorabend hatte dem Markt bezüglich der Zinspolitik indes keine neuen Impulse verleihen können. Die jüngste Zinssenkung habe sich eher als blosse Anpassung in der Mitte des Zyklus erwiesen denn als Auftakt einer aggressiven Lockerungsserie, sagen Börsianer zum Protokoll. Der Anleihenmarkt interpretierte die Mitschrift gar als Hinweis, dass es im kommenden Monat nicht unbedingt zu einem weiteren grossen Zinsschritt kommen müsse. Neue Hinweise über den weiteren Kurs erhoffen sich die Anleger nun am Freitag, wenn Fed-Chef Jerome Powell an der Tagung eine Rede hält.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9846.8 -0.01%) steht bei Eröffnung –0,2%. Sehr früh im Handel erholen sich die Kurse jedoch und drehen ins Plus. Am Mittwoch ist der Leitindex um 0,8% gestiegen.

Avancen der schwergewichtigen Aktien von Novartis (NOVN 88.83 0.3%) stützen den SMI. Derweil handeln die Genussscheine von Roche (ROG 273 -0.29%) im Minus. Die Titel des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 59.41 -0.72%) verzeichnen nach den gestrigen Verlusten weitere Einbussen.

Fester tendieren die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 10.32 0.19%) und Credit Suisse (CSGN 11.225 0.45%).

SMIM: AMS, Sunrise und Dormakaba schwach

Bei den mittelgrossen Werten im SMIM (SMIM 2527.865 -0.14%) fallen AMS (AMS 40.17 -1.74%) mit einem Minus auf. Der Sensorenhersteller kann im Übernahmepoker um den deutschen Lampenhersteller Osram mitmachen. Das Münchner Unternehmen hat den Weg für ein Übernahmeangebot der Österreicher freigemacht: Das bestehende Stillhalteabkommen mit AMS wurde aufgehoben.

Sunrise (SRCG 75.05 -3.41%) bewegen sich abwärts. Der Telecommunikationskonzern zeigt sich offen für Änderungen beim UPC-Deal. Konkret sei es denkbar, eine Kapitalerhöhung in geringerem Umfang durchzuführen und das restliche Geld in Form einer Pflichtwandelanleihe zu beschaffen, heisst es. Gleichzeitig geht Sunrise auf Konfrontationskurs mit seinem Hauptaktionär Freenet (FNTN 17.215 -1.03%).

Dormakaba (DOKA 669 -6.43%) werden von einem Analystenkommentar belastet. UBS bestätigt ihr Sell-Urteil und senkt das Kursziel für die Aktien des Schliesstechnikers.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag uneinheitlich. In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 am unverändert. Der breiter gefasste Topix verliert leicht. An den chinesischen Festlandbörsen bleibt der Handel ebenfalls ruhig: Der CSI 300, der die 300 grössten in Schanghai und Shenzhen kotierten Unternehmen umfasst, stagniert. In Hongkong verliert der Hang Seng nach der leichten Erholung zum Wochenauftakt erneut rund 1%. Der koreanische Kospi gibt 0,4% nach.

Euro etwas tiefer

Der Euro gibt am Donnerstag im frühen Handel moderat nach. Die Gemeinschaftswährung liegt zum Greenback bei 1.1083 $. Zum Franken zeigt sich der Euro im Vergleich zum Vortag wenig bewegt und kostet 1.0889 Fr. Der Dollar wird zuletzt ebenfalls nur wenig verändert mit 0.9825 Fr. bewertet.

Goldpreis weiter um 1500 $

Der Ölpreis fällt leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.41 -0.21%) kostet 60 $. Der Goldpreis bewegt sich seitwärts und steht bei 1501 $.