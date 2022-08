SMI schliesst im Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag belastet von Zinsängsten und Konjunktursorgen schwächer geschlossen. Damit ist das schmale Plus der Vorwoche bereits verpufft. Vor allem Industriewerte standen laut Händlern unter Druck. Auslöser waren einmal mehr die wieder erwachten Inflations- und Zinssorgen in den USA und die Angst vor einer Energiekrise und deren Folgen in Europa.

Dominierend bleiben in der neuen Woche die Diskussionen um den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Deren jährliches Treffen im amerikanischen Jackson Hole beginnt am Donnerstag, hat aber bereits jetzt seine Schatten vorausgeworfen. Denn zuletzt habe sich nach Äusserungen mehrerer Notenbanker die Hoffnung auf eine moderatere Zinspolitik des Fed wieder in Luft aufgelöst, hiess es am Markt. Die US-Notenbank sei in einer schwierigen Situation. Denn sie müsse die hohe Inflation bekämpfen, dürfe aber ein mögliches Überschiessen der Zinserhöhungen nicht aus den Augen verlieren, heiss es. Daher liege der Fokus der Investoren auf der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell vom kommenden Freitag.

Der SMI (SMI 11'085.84 -0.64%) schloss nach einem schwachen Start noch 0,64% schwächer auf 11’085,84 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der SMI-Riesen gekappt ist, gab um 1,06% auf 1693,21 Punkte nach und fiel damit erstmals nach rund einem Monat wieder unter die Marke von 1700 Punkten. Der breite SPI (SXGE 14'307.60 -0.71%) büsste 0,71% auf 14’307,60 Zähler ein. 26 SLI-Werte schlossen tiefer und vier höher.

Am stärksten unter Druck standen zyklische Aktien. «Verkauft wurde alles, was nach Industrie aussieht wie Maschinenbauer, Automobilzulieferer und Chemietitel und alles was noch dazugehört», sagte ein Händler und verwies dabei auf den neuerlichen Anstieg der Strom- Gaspreise in dem wichtigen Exportmarkt Deutschland. «Keine schönen Konjunkturaussichten und derzeit auch keine Kaufgründe für europäische Aktien», sagte ein Händler.

Die stärksten Einbussen unter den SLI-Werten verbuchten die Technologiewerte AMS Osram (AMS 7.32 -4.01%), der Softwarehersteller Temenos (TEMN 76.70 -3.76%) und VAT Group (VACN 248.20 -2.82%), der Personalvermittler Adecco (ADEN 30.94 -3.67%) und der Anlagenbauer ABB (ABBN 27.53 -3.54%). Dabei haben Adecco bei 30,81 Franken ein neues Jahrestief markiert.

Auch die Wachstumswerte Lonza (LONN 546.20 -3.16%) und Straumann (STMN 110.65 -2.81%), sowie die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 109.10 -2.68%) und Swatch Group (UHR 235.90 -2.48%) gaben klar nach.

Von den Banken sanken UBS (UBSG 15.30 -1.67%) mehr nach als Credit Suisse (CSGN 5.00 -0.83%). Die CS-Aktie kostete zeitweise weniger als ein Fünfliber und markierte bei 4,961 gar ein neues Allzeittief. Neue Ernennungen im obersten Management, darunter ein neuer Finanzchef, wurden am Markt als eher kursneutral gesehen. «Der ganze Bankensektor ist unter Druck, weil die Stimmung am Markt in den letzten Tagen ins Negative gekippt ist», meinten Börsianer.

Die Schwergewichte konnten mit moderaten Gewinnen dem Markt kaum stützen. Während Roche um 0,2% stiegen, waren Nestlé (NESN 117.24 +0.27%) um 0,3% im Plus. Novartis waren dagegen leichter. Zu den Gewinnern zählten noch Swisscom (SCMN 514.40 +0.35%) und Zurich Insurance (ZURN 428.50 +0.02%).

Im breiten Markt standen zur Rose im Fokus. Nach einem wilden Auf und Ab schlossen sie um 5,4% tiefer. Zunächst hatte ein Bloomberg-Bericht Verkaufsphantasien geweckt und den Kurs gehoben. Dann hiess es, das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein steige aus dem E-Rezept, das kommende Woche in den Roll-out gehen sollte, bis auf Weiteres wegen Bedenken des Datenschützers aus.

Polypeptide setzten die Talfahrt vom Freitag (-20% nach Zahlen) fort. Gewinnmitnahmen belasteten Mobilezone (MOZN 15.66 -9.48%). Autoneum (AUTN 107.40 -5.62%) büssten 5,6% und Clariant (CLN 17.65 -3.34%) 3,3% ein. Seit den Halbjahreszahlen von vergangener Woche geht es mit dem Kurs der Gurit-Aktie bergab.

Gesucht waren dagegen EFG (EFGN 8.04 +6.49%), die laut Händlern von Umschichtungen aus anderen Bankaktien profitierten.

Verluste an US-Börsen

Die wieder erwachten Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte zu Wochenbeginn weiter fest im Griff. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming überwog bei den Anleger erneut die Verkaufsbereitschaft.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag um 1,53% auf 33’191,85 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,86% auf 4149,73 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 13'242.90 -1.95%) verlor 2,31%auf 12’936,88 Zähler.

Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank Fed weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Mit besonderer Spannung erwartet wird in Jackson Hole der Auftritt des US-Notenbankchefs. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda glaubt, dass Jerome Powell noch einmal bekräftigen wird, was er und seine Kollegen in letzter Zeit öffentlich gesagt haben, ohne vor der Septembersitzung der Fed zu viel zu verraten.

An den US-Börsen stand am Montag eine mögliche Milliardenübernahme in der Gesundheitsbranche im Fokus. Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, dass der weltgrösste Online-Händler Amazon (AMZN 133.22 -3.62%) , der Krankenversicherer Unitedhealth und der Infusionsdienstleister Option Care Health gemeinsam mit dem Pharma-Einzelhänder CVS (CVS 102.34 -1.64%) Health Kaufgebote für den Anbieter häuslicher Gesundheitsdienste Signify (LIGHTa 29.12 -4.52%) Health planen. Dessen Aktien schossen daraufhin um gut 35% hoch. Von den Anteilscheinen der vier angeblichen Übernahmeinteressenten gaben Amazon im schwachen Tech-Umfeld mit 3,3% am stärksten nach, während Option Care Health rund 1% gewannen.

Dagegen stürzten die Aktien des US-Kinobetreibers AMC Entertainment angesichts der möglichen Insolvenz von Cineworld (DQ6 0.0436 -20.73%) um weitere gut 38% ab. Die drohende Zahlungsunfähigkeit des britischen Konkurrenten lastet schon seit mehreren Tagen auf beiden Aktien. An diesem Montag wurden zudem erstmals die neuen AMC-Vorzugsaktien unter dem Börsenkürzel «APE» an der New York Stock Exchange (Nyse) gehandelt – sie notierten zunächst bei rund 8 $. Sie sollen dieselben Stimmrechte wie die alten Anteilscheine haben. Die Ausgabe der neuen Aktien sei irgendetwas zwischen Aktiensplit und Dividende, kommentierte ein Experte.

Die Aktien von Bed Bath & Beyond setzten mit einem Minus von fast 8% ebenfalls ihren jüngsten Kursrutsch fort. Am Freitag waren sie um mehr als 40% eingebrochen, nachdem bekannt geworden war, dass RC Ventures, das Unternehmen des aktivistischen Investors Ryan Cohen, seine gesamte Beteiligung an dem Haushaltswarenhändler für 178 Mio. $verkauft hatte.

Ansonsten fielen noch Ford-Titel mit einem Verlust von 5% auf. Der Autohersteller hatte angekündigt, gegen ein Urteil mit einer beschlossenen Strafzahlung in Höhe von 1,7 Mrd. $ im Zusammenhang mit dem tödlichen Überschlag eines F-250 Pickups Berufung einzulegen.

Bei Tesla (TSLA 869.74 -2.28%) stand ein Kursminus von 3% zu Buche, nachdem Konzernchef Elon Musk eine Preiserhöhung für das Paket des vollständig autonomen Fahrens angekündigt hatte. Demnach sollen die Kosten für das Full Self-Driving (FSD) des Elektroautoherstellers auf 15’000 $ steigen. Zu Jahresbeginn lag der Preis noch bei 10’000 $.

Der Kurs des Euro ist am Montag erstmals seit Mitte Juli wieder unter die Parität zum US-Dollar gefallen. Unter Parität versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins zwischen zwei Währungen. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung am Morgen zunächst wenig bewegt hatte, rutschte sie zeitweise bis auf 0,9967 $ und blieb auch am Nachmittag unter der Parität. Der Euro-Kurs sank somit auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Wochen.

Auch zum Franken ist der Euro unter Druck geraten und bis auf 0,95695 Fr. gefallen. Das ist der tiefste je gehandelte Kurs. Derzeit wird er mit 0,95905 wieder etwas höher bewertet. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung noch 0,9625. Der US-Dollar hat dagegen zum Franken leicht angezogen und wird aktuell zu 0,9619 nach 0,9591 am Morgen gehandelt.

In der Eurozone trübten zu Wochenbeginn erneut die Aussichten auf eine mögliche Gas-Krise das Bild. Russland hatte am Freitag angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu stoppen. Infolge der Ankündigung zog der für den europäischen Gashandel richtungweisende Terminkontrakt TTF auf den höchsten Stand seit Anfang Juli. Grosse Länder der Eurozone wie Deutschland und Italien sind stark von russischem Gas abhängig. Dies belastet die Wirtschaftsaussichten. Die USA sind hingegen unabhängig von russischem Gas.

Robuste Konjunkturdaten aus den USA und Signale für eine weitere kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed hatten dem Dollar in der vergangenen Woche Auftrieb verliehen – und den Euro im Gegenzug belastet. Generell werden in den USA stärkere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation erwartet als in der Eurozone, was dem Dollar Vorteile gegenüber dem Euro verschafft.

Zu Beginn der neuen Handelswoche haben die Anleger am Devisenmarkt die Entwicklung in China im Blick. Die Regierung in Peking ist weiter bemüht, der Konjunkturschwäche entgegenzuwirken. So soll mit etwas niedrigeren Zinsen die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt stärker in Schwung gebracht werden. Der Kurs der chinesischen Landeswährung reagierte aber kaum auf die jüngsten Zinssenkungen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84658 (0,84938) britische Pfund und 137,08 (137,67) fest.

Für eine Feinunze Gold zahlten Anleger am Nachmittag in London 1738 $. Das waren knapp 9 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise geraten deutlich unter Druck

Die Hoffnung auf mögliche Ölexporte aus dem Iran hat die Ölpreise am Montag stark unter Druck gesetzt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,20 $. Das waren 3,52 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 90.84 +0.28%)) fiel um 3,35 $ auf 87,42 $.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise weiterhin durch die Aussicht auf verstärkte Ölexporte aus dem wichtigen Förderland Iran belastet. Am Wochenende hatte US-Präsident Joe Binden mit den Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien telefoniert. Bei dem Austausch wurde auch die Verhandlungen zum Nuklearabkommen mit dem Iran thematisiert.

Derzeit laufen Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit der Iran. EU-Aussenkommissar Josep Borrell hatte die Antwort des Iran zu den Plänen für eine Wiederbelebung als «vernünftig» bezeichnet. Die Ölpreise gerieten daraufhin stark unter Druck. Allerdings haben sich die USA bisher noch nicht geäussert. Das Abkommen von 2015 hatte einerseits das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran fallen. Das Opec-Mitglied wäre dann wieder in der Lage, verstärkt Rohöl an westliche Industriestaaten zu liefern.

Neben der möglichen Öllieferungen aus dem Iran lasteten schwache Konjunkturaussichten und der zuletzt starke Dollar-Kurs auf dem Ölpreis. So ist der Euro erstmals seit Mitte Juli unter die Marke von einem Dollar gesunken. Weil Öl vor allem in Dollar gehandelt wird, erhöht ein starker Dollar-Kurs die Kosten für Käufer ausserhalb des Dollar-Raums. Das führt in der Regel zu einer niedrigeren Nachfrage und drückt somit den Ölpreis.