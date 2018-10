SMI schliesst stabil

(AWP/Reuters/SPU) An der Schweizer Börse haben sich die Kurse zu Wochenbeginn stabil entwickelt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8865.56 -0.07%) eröffnete 0,7% höher und gab im frühen Handel seine Gewinne zwischenzeitlich wieder her. Am Nachmittag unternahm der SMI erneut einen Anlauf und passierte die Marke von 8900 Punkten, rutschte dann aber spürbar ab. Am Freitag war der Leitindex um gut 1% gestiegen.

Wallstreet startete gestützt von einem Kursfeuerwerk an den chinesischen Börsen nach Steuererleichterungen für Privatleute mit leichten Kursgewinnen. Der Dow Jones (Dow Jones 25257.07 -0.74%) verlor bei Börsenschluss in Europa 0,3%. Auch der S&P 500 (SP500 2753.28 -0.52%) legte zunächst leicht zu und drehte ins Minus. Der Nasdaq Composite notierte 0,7% fester. Anleger schauten vor allem auf die Bilanzsaison, die in der neuen Woche an Fahrt gewinnen wird.

SMI-Pharmatitel belasten

Die Papiere des SMI-Schwergewichts Nestlé (NESN 83.02 1.19%) schlossen klar im Plus. Diese erhielten Unterstützung von Gerüchten um einen möglichen Verkauf der Hautpflegesparte. Nestlé arbeite mit Beratern an einer möglichen Devestition, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

Gewinne verzeichneten zudem zyklische Werte wie Sika (SIKA 121.4 0.17%) oder Adecco (ADEN 48.13 1.3%).

Die Genussscheine von Roche (ROG 244.35 -0.24%) und die Aktien von Novartis (NOVN 86.54 -0.57%) verloren. Novartis hatte in der Schweiz von Swissmedic die Zulassung des Blutkrebsmittels Kymriah erhalten. Ausserdem präsentierten beide Konzerne am Fachkongress Esmo (European Society for Medical Oncology) neue Studiendaten. Auch Lonza (LONN 316.5 -2.74%) verzeichneten Abgaben.

Die Banktitel um UBS (UBSG 13.78 -0.58%), Credit Suisse (CSGN 13.06 -0.68%) und Julius Bär (BAER 44.77 0.13%) waren die frühen Gewinner im Leitindex SMI. Doch die Avancen konnten sie mit zunehmender Handelsdauer nicht halten. Auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 70.52 0.17%) und Swatch Group (UHR 326.1 -0.52%) entfernten sich deutlich von ihren Tageshöchst.

Orascom und Autoneum klar im Plus

Im breiten Markt erholten sich Autoneum (AUTN 168.7 3.82%) von den deutlichen Verlusten nach der Gewinnwarnung. Zudem stiegen im SMIM (SMIM 2401.358 -0.2%) AMS (AMS 49.8 4.75%). Der österreichische Chiphersteller veröffentlicht nach Börsenschluss Quartalszahlen.

Zuwächse verzeichneten auch die anderen Techwerte wie Temenos (TEMN 139.6 0.87%) und Logitech (LOGN 39.64 0.66%) sowie die Titel des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 107.55 1.27%).

Demgegenüber notierten die Gesundheitstitel um Straumann (STMN 668 -2.34%), Sonova (SOON 157.7 -0.76%) und Vifor Pharma (VIFN 142.8 -0.97%) schwächer.

Deutlich schwächten sich die Aktien von Dottikon ES (DESN 490 -14.04%) ab. Der Pharmazulieferer und Chemiekalienhersteller erwartet für das laufende Jahr weniger Gewinn und Umsatz.

Orascom (ODHN 14.15 11.42%) zogen an. Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber hatte eine Neubewertung des Projekts El Gouna vornehmen lassen. Das Gutachten des Immobilienbewerters CBRE Group bewertet die Assets mit insgesamt 2,1 Mrd. $, wie Orascom am Sonntagabend mitteilte. Das entspreche dem 42-Fachen des aktuellen Buchwerts.

Auf der Verliererseite standen die Aktien von GAM (GAM 7.32 -2.4%). Der Vermögensverwalter gewährt morgen Einblick in die Bücher.

Kräftige Zuwächse in Asien

Die asiatischen Märkte starteten optimistisch in die neue Woche. Sie hoffen auf einen geldpolitischen Impuls aus China. Der japanische Nikkei 225 notierte 0,5% höher. Der Hang Seng in Hongkong stieg 2,4%. Der Shanghai Composite legte gar 4,2% zu.

Dollar-Franken-Kurs weiter an Paritätsgrenze

Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa unter der Marke von 1.15 $. Die Gemeinschaftswährung kostete 1.1468 $. Am Morgen war sie zwischenzeitlich noch bis auf 1.1550 $ gestiegen. Der Haushaltskonflikt zwischen der EU und Italien belastete den Kurs. Auch zum Franken handelte der Euro schwächer bei 1.1440 Fr. Der Dollar ging fester und mit 0.9975 Fr. knapp unter der Parität um.

Ölpreis leicht im Minus

Der Ölpreis startete mit leichten Verlusten in die neue Woche. Starke Impulse gab es jedoch nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bei Börsenschluss in Europa knapp 80 $. Der Goldpreis notierte ebenfalls leichter. Die Feinunze lag bei 1221 $.