SMI dämmt Verlust ein

(AWP/Reuters/SPU) Nach der Erholung zur Wochenmitte setzt der Schweizer Aktienmarkt seinen Abwärtstrend wieder fort. Wie es von Händlern heisst, fehlen wegen des Feiertages in den USA wichtige Impulse, und auch die Vorgaben aus Übersee bewerten sie nicht wirklich als stützend.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8807.32 -0.39%) eröffnet 0,3% im Minus und unterschreitet zwischenzeitlich die Marke von 8800 Punkten deutlich. Nach dem Mittag grenzt er seine Verluste etwas ein. Bei den Blue Chips aus dem SMI weisen die Bankaktien um Credit Suisse (CSGN 11.79 -1.63%), UBS (UBSG 13.48 -1.1%) und Julius Bär (BAER 40.76 -0.46%) die grössten Abgaben auf. UBS hatten zur Wochemitte noch zu den Favoriten gehört. Ausserdem verweisen Händler auf den japanischen Markt, wo vor allem Bankvaloren an diesem Vormittag schwach tendierten.

Auch die Titel von LafargeHolcim (LHN 44.59 -1.09%) und ABB (ABBN 19.815 -1.07%) gehören zu den grössten Verlierern.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 83.9 -0.21%), Novartis (NOVN 87.84 -0.41%) und Roche (ROG 246.5 -0.28%) bewegen sich in etwa mit dem Markt. Roche hat am Vorabend von der US-Gesundheitsbehörde FDA noch ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für das Krebsmittel Venclexta erhalten.

Avancen verzeichnen hingegen die Titel der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 300.8 0.43%) und Richemont (CFR 66.12 0.61%). Zulegen können zudem Lonza (LONN 302.4 0.93%).

AMS wieder schwächer

Am deutlichsten sinken diejenigen Werte, die am Vortag noch etwas stärker von der Gegenbewegung profitiert hatten. Dabei fallen allen voran einmal mehr die Aktien des Chipherstellers AMS (AMS 26.91 -1.79%). Hier sorgen immer neue Spekulationen um den iPhone-Absatz für anhaltende Unsicherheit.

Beim Biopharmaunternehmen Vifor Pharma (VIFN 125.85 -1.37%) verstärkt eine Kurszielsenkung durch Kepler Cheuvreux den Abgabedruck. In der Studie spielen die Experten verschiedene Szenarien für HIF-Inhibitoren durch. Sie kommen zum Schluss, dass Vifor wie kein anderes Pharmaunternehmen durch den Markteintritt von HIF-Inhibitoren von Wettbewerbern bedroht ist.

Im breiten Markt stechen Bobst nach einer positiven Ersteinstufung durch Vontobel (VONN 58.35 -0.93%) positiv hervor. Auch Carlo Gavazzi (GAV 258 5.74%) halten sich gegen den Trend gut. Die Elektronikgruppe hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2018/19 (per 30.September) mehr umgesetzt und mehr neue Aufträge hereingeholt.

Mit klaren Gewinnen fallen Schaffner (SAHN 262 15.93%) auf. Auf der anderen Seite rutschen Zehnder (ZEH 36.4 -5.7%) und Aryzta (ARYN 1.2515 -7.26%) ab.

Asien uneinheitlich

Die Beruhigung an den amerikanischen Aktienmärkten beflügelt das Geschehen in Asien. Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China heben ebenfalls die Stimmung. Die Märkte tendieren jedoch nicht einheitlich. In Tokio liegt der Nikkei 225 bei einem Plus von 0,8%, und der breitere Topix gewinnt 0,8%. Der Hang Seng in Hongkong avanciert 0,1%. Chinas Leitindex CSI 300 liegt im späten Handel bei einem Minus von 0,3%. Der südkoreanische Kospi sinkt 0,4%, und der australische S&P/ASX 200 gewinnt 0,9%.

Euro fester

Der Euro bewegt sich weiter um die Marke von 1.14 $. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.1404 $. Auch zum Franken zeigt sie sich bei einem Stand von 1.1334 Fr. etwas fester. Der Dollar steht mit 0.9940 Fr. unverändert.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis fällt und verharrt nach der deutlichen Aufwärtskorrektur am gestrigen Handelstag in seinem jüngsten Abwärtstrend. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 63 $. Der Goldpreis zeigt sich bei 1228 $ pro Feinunze leicht fester.