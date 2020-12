SMI weiter im Plus, aber unter 10’400

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt erholt sich am Dienstag von seinen Vortagesverlusten. Der SMI (SMI 10'363.61 +0.56%) gewinnt bei Eröffnung 0,3%. Im frühen Handel baut er seine Avancen aus und erreicht die Marke von 10’400. Vor dem Mittag schaltet er einen Gang zurück und entfernt sich von seinem Tageshöchst. Am Vortag ist der Leitindex mit einem Minus von mehr als 2% aus dem Handel gegangen. Die Nachricht über eine Mutation des Covid-19-Virus, das sich in Grossbritannien und Südafrika schnell ausbreitet, hat zu Wochenbeginn die guten Nachrichten über Impfstoffzulassungen und ein US-Konjunkturpaket überlagert.

Dass es nun wieder aufwärtsgehe, sei den «Mutigen» zu verdanken, kommentiert ein Händler. Sie seien bereits am Vortag zurückgekehrt und hätten dafür gesorgt, dass etwa hierzulande der Markt oberhalb seines Tagestiefs geschlossen habe. In den USA sei die Erholung noch etwas stärker ausgefallen. Der nahende Start der Impfkampagnen mache den Anlegern Mut, zumal erwartet werde, dass die Impfungen trotz der Mutationen wirksam sein dürften, so ein weiterer Händler. «Irgendwie scheint es das also bereits wieder gewesen zu sein, und wie so oft: Den Mutigen gehört die Welt!» Ein weiterer Marktteilnehmer zeigt sich denn auch überzeugt, dass der Markt trotz der klaren Gewinne etwa im November noch Luft nach oben habe. Wichtig sei im aktuellen Umfeld eine breite Diversifikation.

Zwanzig Gewinner im SMI

Alle SMI-Werte notieren im Plus. Kursgewinne fahren unter anderem die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 235.00 +0.73%) und Richemont (CFR 78.08 +0.33%) ein.

Zudem sind Swiss Re (SREN 80.68 +0.8%), Swiss Re und Zurich Insurance (ZURN 362.00 +0.64%) gesucht. Im Plus liegen auch die Aktien der UBS (UBSG 12.22 +0.37%) und der Credit Suisse (CSGN 10.96 +0.92%). Bank- und Versicherertitel haben gestern zu den grössten Verlierern gezählt.

Mittlerweile fallen die Aufschläge der beiden Schwergewichte Roche (ROG 304.50 +0.53%) und Nestlé (NESN 101.40 +1.04%) grösser aus, was den gesamten Markt stützt. Novartis (NOVN 78.29 +0.13%) hinken dem Gesamtmarkt dagegen erneut hinterher. Analysten machen dafür die Verzögerungen bei der US-Zulassung des Cholesterinsenkers Inclisiran verantwortlich. Am Vortag haben deutliche Verluste den Markt belastet.

Die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 554.40 +0.62%) geben derweil einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne preis.

Logitech erneut fester

Logitech (LOGN 83.88 +0.5%) knüpften an ihren bereits guten Lauf vom Vortag an, als sie gegen den insgesamt schwachen Markt zugelegt hatten. An diesem Morgen erhalten sie Unterstützung von der Citigroup (C 61.23 +3.67%), die ihr Dollarkursziel für die Titel erhöht hat.

Zu einer Erholung kommt es bei Dufry (DUFN 51.58 +4.46%). Die Papiere des Reisedetailhändlers standen aufgrund der Coronaentwicklung zuletzt stark unter Druck. Auch Flughafen Zürich (FHZN 152.00 +1.47%) sind unter den Gewinnern zu finden, nachdem gerade Reiseaktien am Vortag gemieden worden sind.

Auch die Papiere von Vifor fallen mit Avancen auf. Das Gemeinschaftsunternehmen Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) und sein Partner ChemoCentryx haben sich am Montag mit den ersten Ergebnissen der klinischen Studie Accolade zufrieden gezeigt.

Deutlich ziehen die Valoren von Swiss Steel (STLN 0.23 +4.5%) an, die sich nach den Details zur Kapitalerhöhung sowie der Ankündigung eines CEO-Wechsels stark verteuern.

Asien schwächer

Die neue Variante des Coronavirus und die damit verbundene Abriegelung Grossbritanniens setzen die Kurse unter Druck. In Japan verliert der 225 Werte umfassende Nikkei um 1%. Der breiter gefasste Topix sinkt um 1,6%. In Festlandchina handelt der Shanghai Composite um 1,9% tiefer. In Hongkong büsst der Hang Seng 1% ein. Um 1,6% geht der südkoreanische Leitindex Kospi (Kospi 2'740.17 -1.34%) zurück.

Euro etwas leichter

Der Euro hält sich am Dienstag trotz leichter Verluste zum Dollar über der Marke von 1.22. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1.2217 $. Auch zum Franken gibt sie leicht nach und kostet 1.0825 Fr. Der Dollar geht derweil zur Schweizer Währung unverändert bei 0.8860 Fr. um.

Ölpreis gibt nach

Der Ölpreis bleibt am Dienstag unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 50.48 -0.71%) kostet aktuell rund 50 $. Gold (Gold 1'872.54 -0.23%) zeigt sich wenig bewegt. Der Kurs pro Feinunze liegt momentan bei 1873 $.