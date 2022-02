SMI erobert 12’000er Marke zurück

(AWP) Am Schweizer Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte zunächst aufwärts. Damit setzt der Leitindex SMI (SMI 12'086.45 +1.06%) die Stabilisierung vom Dienstag fort. Die Ukraine-Krise werde auch weiterhin den Aktienhandel prägen, sind sich Marktteilnehmer einig. «Eine neue Eskalation der Krise zeichnet sich aktuell noch nicht ab, und der Ölpreis liegt vergleichsweise ruhig unter der Marke von 100 US-Dollar je Barrel», heisst es zusammenfassend in einem Kommentar. Allerdings sei ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausserhalb der ostukrainischen Gebiete nicht eingepreist. Je nach Entwicklung drohe in solchem Fall weiteres Abwärtspotenzial.

Tendenziell stufen Marktteilnehmer die aktuelle Marktlage weiterhin als angespannt ein, da die Investoren auf Kriegsbeobachtung bleiben. «Das russische Oberhaus – eine Art Marionettenparlament – hat ein Gesetz verabschiedet, das es Präsident Putin erlaubt, Truppen ins Ausland zu entsenden, und damit den Weg für ein tieferes Eindringen in die Ukraine geebnet, vielleicht sogar über die von den Separatisten unterstützten Gebiete hinaus, die Russland als neue Souveräne anerkennt», warnt ein Börsianer. Das sei es, was die Märkte in Atem halte und zu dem Grad an Unsicherheit und Volatilität führe, der auf dem Markt spürbar sei. In der EU stehen am Vormittag Konsumentenpreise auf der Agenda, mit denen zudem auch die Zinsdiskussion weitere Nahrung erhalten dürfte.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,72% hinzu auf 12’045,34 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,75% auf 1914,74 und der breite SPI (SXGE 15'270.39 +1.04%) um 0,74% auf 15’224,97 Zähler. Im SLI-Werte gewinnen 27 Werte hinzu. Kühne+Nagel fallen als einziger Titel, Sonova (SOON 329.80 +0.43%) und Straumann (STMN 1'441.00 -0.24%) sind unverändert.

Mit +1,9% setzen Sika (SIKA 308.70 +3.28%) ihre Erholung vom Kurseinbruch nach den Jahreszahlen fort. Zusätzlichen Schub verleiht eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung durch Stifel.

Adecco (ADEN 47.06 +2.13%), Richemont (CFR 129.85 +1.45%) und Holcim (HOLN 49.51 +1.23%) sind nach den klaren Vortagesverlusten verstärkt gesucht. Sie legen zwischen 1,6 und 1,0% zu. Dem stehen unveränderte Straumann und Sonova gegenüber, die am Vortag noch die Gewinnerliste angeführt hatten.

Die stärksten Ausschläge sind allerdings in den hinteren Reihen bei Werten wie Zehnder (ZEHN 83.40 +5.97%), Valora (VALN 189.40 +10.63%), Kudelski (KUD 3.47 +5.32%) und Siegfried (SFZN 681.00 -0.15%) – jeweils nach Zahlen – auszumachen.

Euro behauptet sich über 1,13 $ – Stabil über 1,04 Fr.

Der Euro hat sich am Mittwoch stabil über 1,13 $ gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1327 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0429 nur knapp verändert seit Dienstagabend. Dies gilt auch für den US-Dollar, der mit 0,9207 Fr. in etwa auf dem Niveau vom Vorabend verharrt.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bleibt auch zur Wochenmitte im Fokus. Die USA und Europa haben mit einem Paket von Sanktionen auf die jüngste Eskalation Moskaus in der Krise reagiert. US-Aussenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weisse Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus.

Der Kremlchef hatte am Montag ungeachtet grossen internationalen Protests die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Derweil besteht die Hoffnung weiter, dass die Diplomatie die Krise entschärfen kann und kein kriegerischer Konflikt entsteht.

Der Konjunkturkalender ist zur Wochenmitte recht dünn bestückt. Auf der Agenda stehen das GfK Konsumklima für Deutschland, die zweite Schätzung für die Verbraucherpreise in der Eurozone im Januar sowie Daten zum Geschäftsklima und zum Industrievertrauen in Frankreich.

Ölpreise leicht im Minus

Die Ölpreise haben nach den starken Schwankungen am Vortag nur leicht nachgegeben. Am Mittwoch kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,69 $. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 91.71 -2.02%)) fiel um 19 Cent auf 91,72 $.

Am Dienstag hatten die Ölpreise angesichts der eskalierten Ukraine-Krise zunächst Höchststände seit dem Jahr 2014 erreicht, waren im Handelsverlauf aber deutlich unter Druck geraten. Die Anleger blicken derzeit unter anderem auf die vom Westen bereits beschlossenen oder nun angedrohten Strafmassnahmen gegen Russland. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag ungeachtet grossen internationalen Protests die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet.

Die US-Regierung kündigte Sanktionen gegen zwei grosse russische Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer Putins und deren Familien an. Noch härtere Strafmassnahmen wie etwa Exportkontrollen oder ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bezahlungssystem Swift wurden aber noch nicht verkündet. Dies hatte am Dienstag dazu beigetragen, dass die Angebotssorgen abflauten und die Ölpreise wieder unter Druck kamen.

Hinzu kommt die Aussicht auf auf einen Durchbruch in den Atomverhandlungen mit dem Iran. Bei einer Einigung könnten Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden, so dass Erdölexporte des Irans einen Teil möglicher Lieferausfälle aus Russland kompensierten könnten.