SMI schliesst unter 8200 – Wallstreet weitet Minus aus

(AWP/Reuters/SPU) Das Auf und Ab am Schweizer Aktienmarkt geht auch in der neuen Woche weiter – unverändert dominiert das Coronavirus die Nachrichtenlage und damit das Geschehen. Die Zahlen der infizierten Patienten und Todesopfer zeigen weiter nach oben. Gleichzeitig melden sich immer mehr Unternehmen, die im Kampf gegen die möglichen Folgen den Rotstift ansetzen und Produktionsstätten vorübergehend schliessen oder auf Kurzarbeit setzen.

Der Schweizer Leitindex SMI (SMI 8160.79 -5.37%) notierte nach seinem Stabilisierungsversuch in der Vorwoche wieder mit deutlichen Abgaben. Er sackte bei Eröffnung 4% ab und notierte unter der Marke von 8300. Die Ankündigung neuer Hilfen durch die US-Notenbank Fed sorgte für eine Kurserholung. Doch diese erwies sich als nicht nachhaltig. Denn mit Eröffnung der Wallstreet wurden die Verluste wieder grösser. Die Marke von 8200 fiel. Vergangene Woche hatte der Leitindex erstmals seit Mitte Februar auf Wochensicht ein Plus erzielt. In Frankfurt rutschte der Dax (DAX 8741.15 -2.1%) an die Marke von 8500 heran, erholte sich bis Handelsende aber etwas.

In New York notierten die drei wichtigen Indizes klar im Minus. Auch hier schwankten die Kurse erneut stark. Der Dow Jones (Dow Jones 18591.93 -3.04%) verlor bei Börsenschluss in Europa 3,2%. Der S&P 500 (SP500 2237.4 -2.93%) büsste 3,1% ein. Ein Minus von 1,5% verzeichnete der Index der Technologiebörse, der Nasdaq Composite.

Schwache Zykliker

Im SMI drehten am frühen Nachmittag einige Werte ins Plus, doch bei Handelsende gaben wieder alle zwanzig Werte nach. Dazu zählten die Anteilsscheine der Grossbanken Credit Suisse (Credit Suisse 6.708 -4.69%) und UBS (UBS 7.79 -5.71%). Sie bekommen die derzeitige Marktsituation von Kunden- und Marktseite derzeit besonders deutlich zu spüren. Versicherertitel wie Swiss Re (Swiss Re 55.8 -0.92%), Zurich Insurance (ZURN 271 -4.68%) und Swiss Life (SLHN 261 -6.35%) notierten wieder im Minus.

Erneut kommen konjunktursensible Valoren und Banken unter die Räder. Unter den Blue Chips sackten ABB (ABBN 14.925 -6.72%) und Adecco (Adecco 31.5 -9.4%) ab. Swatch Group (UHR 180.9 -5.31%) und Richemont (CFR 51.22 -4.3%) gaben erneut nach.

Der Abwärtstrend ergriff auch defensive Werte. So büssten Alcon (ALC 38.855 -10.55%) klar ein. Auch alle Schwergewichte wie Novartis (NOVN 70.02 -5.38%) und Roche (ROG 278.6 -4.82%) gaben nach. Gerade Roche hatte zuletzt von sich reden gemacht mit ihren Bemühungen, Heilmittel im Kampf gegen das Virus zu finden. Ausserdem sind die Bestellungen für das Diagnosegerät Cobas 6800/8800 sprunghaft gestiegen, mit dem bis zu 4000 Coronavirustests am Tag ausgewertet werden können.

Nestlé (NESN 91.98 -6.12%) schlossen ebenfalls tiefer. Der Nahrungsmittelriese schwört seine Mitarbeiter angesichts der Coronaviruskrise auf schwierige Zeiten ein. «Bitte machen Sie sich auf den Sturm gefasst – denn er wird kommen», hiess es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden internen Mitteilung von Konzernchef Mark Schneider an die Belegschaft. Er forderte die Mitarbeiter auf, alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die Kunden mit den benötigten Lebensmitteln und Getränken zu versorgen.

Dufry und Flughafen Zürich erneut abgestraft

Auch im SMIM (SMIM 1927.118 -4.16%) waren die Kurstafeln tiefrot. Die jüngste Bärenrally von Dufry (DUFN 24.94 -7.56%) scheint vorbei. Die Aktien des Reisedetailhändlers gaben wieder stark nach. Ähnlich erging es wieder einmal den Aktien vom Flughafen Zürich (FHZN 101.9 -11.31%).

Zu den grössten Verlierern zähtlen vor allem einige Zykliker. So sackten die Titel des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 39.92 -6.75%) und des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 98.44 -4.61%) ab. Händler befürchten, dass auch Temenos stark unter der durch die Bekämpfung des Coronavirus gebremsten Wirtschaftsentwicklung leiden wird.

Zyklischen Industrietiteln wie Schindler (SCHP 200 -5.35%) PS oder VAT Group (VACN 111.15 -3.35%) erging es schlecht. Vor diesem Hintergrund konnten sich die minimalen Verluste bei AMS (AMS 9.246 -0.56%) noch sehen lassen.

Besser als der Gesamtmarkt schlugen sich die Straumann (STMN 600.6 1.8%). Sie schlossen sogar in der Gewinnzone. Markant waren hingegen die Verluste bei Sonova (SOON 147.9 -7.27%).

Zur Rose (ROSE 144.8 4.93%) legten zu. Die Versandapotheke hat beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen Antrag eingereicht. In Anbetracht der Coronaviruskrise soll eine befristete Ausnahmebewilligung für den Versand von rezeptfreien Notfall-, Erkältungs- und Grippearzneimitteln gewährt werden, teilte die Versandapotheke am Montag mit. Dies soll während der Gültigkeit der Verordnung zum Coronavirus helfen, die stationären Apotheken zu entlasten.

Im breiten Markt fielen zudem die Aktien von Bobst (BOBNN 39.08 -3.7%) und Autoneum (AUTN 51.95 -6.56%) mit Abgaben auf. Bobst hatte bereits am Freitag berichtet, dass die Gruppe an mehreren Standorten die Produktion auf ein Minimum zurückfahren werde. Autoneum gab am Montagmorgen eine Warnung aus, dass die Ziele für 2020 verfehlt werden dürften.

Andere Industrieaktien wie Interroll (INRN 1320 -12.7%) oder Dätwyler (DAE 142 -9.67%) büssten markant ein.

Kursverluste in Asien – Japan stemmte sich gegen den Trend

Die Märkte in Asien starteten schwächer in die neue Börsenwoche. In Hongkong verlor der Hang Seng 4,1%, in Schanghai der chinesische Leitindex CSI 300 2,5%. Der Kospi in Korea gab 5,6% ab. Nur in Japan hielten die Kurse: Der Nikkei 225 notierte 2% höher, und der breit gefasste Topix legte immerhin 0,7% zu.

Euro zeitweise markant stärker

Der Euro schwankte stark und stand am Abend nach jüngsten Kursverlusten der letzten Tage höher. Der Kurs der Gemeinschaftswährung war in der vergangenen Nacht bis auf 1.0636 $ gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Der Euro wurde zum Dollar am Montag zeitweise über 1.08 $ gehandelt. Bei Börsenschluss in Europa lag er noch bei 1.0736 $. Gegenüber dem Franken legte er ebenfalls zu. Die Gemeinschaftswährung kostete 1.0565 Fr. Der Dollar büsste zum Franken ein. Er wurde zu 0.9840 Fr. gehandelt.

Ölpreis erholt – Gold wieder über 1500 $

Der Ölpreis erholte sich am Montag. Zuvor hatten eine steigende Fördermenge in Russland, Verzögerungen beim US-Hilfspaket für die Wirtschaft im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise sowie verhärtete Fronten im Preiskrieg der führenden Ölförderländer die Notierungen stark belastet. Bei Börsenschluss kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 27.588484 9.13%) knapp 26 $. Gold (Gold 1561.39 4.18%) schaffte den Sprung über die Marke von 1500 $. Die Feinunze des Edelmetalls lag bei 1548 $.