SMI schliesst bei 11’100

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag fester geschlossen und damit eine neue Hürde genommen. Der Leitindex SMI (SMI 11'098.66 +0.45%) büsste bei Eröffnung 0,1% ein. Im frühen Handel drehte er ins Plus, tendiert eüber weite Strecken aber insgesamt seitwärts. Am Nachmittag überschritt er jedoch die Marke von 11’100 und schloss ganz knapp darunter. Er profitierte dabei von der hohen Gewichtung defensiver Valoren. Denn die Stimmung ist an sich nicht die beste, erklärten Börsianer. Den Anlegern aufs Gemüt drücken die Lockdown-Verlängerungen in vielen Ländern Europas.

Anleger an den US-Börsen hielten sich zurück. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes tendierten etwas abwärts. Der S&P 500 (S&P 500 3'899.80 -0.77%) verlor bei Handelsende in Europa 0,1%. Der Dow Jones (Dow Jones 32'423.15 -0.94%) handelte 0,1% tiefer. Einbussen von 0,4% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Die Story vom Boom nach einem Ende der Pandemie habe Schlagseite bekommen, sagte ein Marktbeobachter. Dazu komme die Sorge um weiter steigende Renditen vor allem in den USA. Die Nachrichtenlage ist am Berichtstag recht überschaubar. Auch Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell können keine grösseren Impulse geben. Er hatte laut einem Redetext für eine Anhörung vor einem Parlamentsausschuss gesagt, dass sich die US-Wirtschaft schneller als allgemein erwartet erhole und in den kommenden Monaten weiter an Fahrt aufnehme. Das Fed werde die Wirtschaft «so lange wie notwendig» mit einer lockeren Geldpolitik stützen, versicherte Powell.

Roche schwächer

Roche (ROG 309.35 -1.73%) büssten ein. Gestern hatten die Bons noch zu den Stützen des Marktes gezählt. Der Pharmakonzern wartete mit unterschiedlichen Studiendaten auf. Einerseits erzielte der mit dem Partner Regeneron entwickelte Corona-Cocktail gute Ergebnisse. Andererseits wurde eine Dosierungsstudie mit einem Mittel gegen die Huntington-Krankheit eingestellt.

Ansonsten wurden defensive Werte bevorzugt. So wurden Aktien wie Givaudan (GIVN 3'631.00 +2.02%), Swisscom (SCMN 502.00 +2.28%), Nestlé (NESN 104.48 +1.65%) oder Novartis (NOVN 80.94 +1.18%) in die Depots genommen.

Auch Alcon (ALC 64.68 +1.6%) erfreuten sich im Vorfeld des Investorentages einer guten Nachfrage. Analysten gehen davon aus, dass die Zweifel an der Erreichbarkeit der Mittelfristziele ausgeräumt werden können.

Im Fokus standen auch UBS (UBSG 14.81 -0.07%). Die Titel der Grossbank schlossen kaum verändert. Im Berufungsprozess wegen Steuerbetrugs in Frankreich hatte die Staatsanwaltschaft wie erwartet die Bestätigung der erstinstanzlichen Urteile beantragt. Deutlich tiefer als beim erstinstanzlichen Urteil sollen dagegen die Geldstrafen ausfallen. Die gesamte geforderte Strafe beträgt nun mindestens 3 Mrd. €. Im ersten Prozess war UBS zu insgesamt 4,5 Mrd. € verurteilt worden.

Credit Suisse (CSGN 12.17 +0.37%) gewannen. In der Affäre um die gemeinsam mit Greensill erstellten CS-Lieferkettenfinanzierungsfonds drängen sich nun weitere potenzielle Kläger vor.

Die Gewinner des gestrigen Tages, Richemont (CFR 91.50 -0.54%), drehten nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Die Aktien der Konkurrentin Swatch Group (UHR 269.80 -2.39%) schlossen tiefer.

AMS unter Druck

AMS (AMS 18.39 -5.28%) gaben stark nach. Der Sensorhersteller kauft eigene Wandelanleihen im Wert von bis zu 100 Mio. € zurück. Fester präsentierten sich mit Logitech (LOGN 98.92 +2.08%) und Temenos (TEMN 138.70 +3.12%) andere Tech-Werte.

Erneut gehören reisenahe Werte wie die Valoren des Duty-Free-Shop-Anbieters Dufry (DUFN 64.00 -1.23%) und Flughafen Zürich (FHZN 151.50 -1.05%) zu den Verlierern.

Auf der Gewinnerseite im SMIM (SMIM 3'078.03 +0.17%) standen beispielsweise Immobilienaktien wie Swiss Prime Site (SPSN 92.10 +1.82%) SPS oder PSP (PSPN 114.80 +0.79%).

Die Stimmung der Anleger gegenüber Medtech-Werten war gut. Ganz besonders konnten die Aktien des Hörsystemeherstellers Sonova (SOON 252.60 +3.74%) zulegen.

Zur Rose kletterten

Zur Rose (ROSE 358.50 +8.64%) zogen an. Morgan Stanley (MS 79.12 -3.42%) hatte die Abdeckung für die Aktien der Online-Apotheke im Rahmen einer Branchenstudie mit der Einstufung «Overweight» und einem Kursziel von 500 Fr. aufgenommen. Warburg Research erhöhte das Kursziel auf 517 Fr. (zuvor 441) und hielt die Titel für kaufenswert.

Im breiten Markt fielen Comet (COTN 215.50 -7.51%) mit einem satten Abschlag auf. Tringle, der grösste Aktionär, hatte ein bedeutendes Aktienpaket (7,5% der Anteile) losgeschlagen.

Forbo (FORN 1'708.00 +1.3%) zogen an. Der Industriekonzern will im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms 2019 bis 2022 maximal 165’000 Namenaktien zurückkaufen. Das entspricht 10% des Aktienkapitals.

Verluste an Asiens Börsen

Im asiatisch-pazifischen Handel bestimmten Gewinnmitnahmen das Marktgeschehen. Dabei spieltt auch eine Rolle, dass die USA, die EU und andere Staaten am Montag Sanktionen gegen chinesische Funktionäre verhängt hatten. Grund war die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren. Der japanische Nikkei 225 gab 0,6% ab, der breiter gefasste Topix verlor 0,9%. Der Hang Seng in Hongkong sank 1,5%, und Chinas Leitindex CSI 300 setzte 1% zurück. Der südkoreanische Kospi rutschte 1% ab, und für den australischen S&P/ASX 200 ging es 0,1% abwärts.

Franken gab klar nach

Der Dollar gewann am Dienstag zur Schweizer Währung klar und überschritt die Marke von 93 Rappen. Der Dollar-Franken-Kurs notierte bei Börsenschluss in Europa bei 0.9335 Fr. Der Kurs des Euros rutschte zum Dollar unter die Marke von 1.19 $. Um 17.30 Uhr MEZ wurde die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.1870 $ gehandelt und damit deutlich tiefer als am Vorabend. Zum Franken zog sie an und stieg auf einen Kurs von 1.1080 Fr.

Ölpreis klar im Minus

Der Ölpreis büsste am Dienstag wegen der Sorge um einen Rückgang der Nachfrage ein. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 60.72 +0.3%) kostete am Abend 61.50 $. Gold (Gold 1'727.42 -0.68%) zeigte sich schwächer. Die Feinunze des Edelmetalls notierte bei 1728 $. Bitcoin (Bitcoin 54'052.00 -0.89%), das sogenannte digitale Gold, schaffte den Sprung über 60’000 $ vorerst nicht. Die Kryptowährung korrigierte und notierte bei rund 55’000 $.