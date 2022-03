SMI fällt auf 12’100 Punkte zurück

(AWP) Der Leitindex SMI (SMI 12'121.67 -0.08%) büsste vor allem in der zweiten Handelshälfte an Terrain ein und konnte die Marke von 12’100 Punkten nicht ganz halten. Händler sprachen von einer Konsolidierung an der Börse nach dem zuletzt guten Lauf. Zudem neigten die Anleger mit Blick auf den Ukraine-Krieg, das Säbelrasseln zwischen Russland und dem Westen sowie den anhaltenden Inflationstendenzen wieder stärker zur Vorsicht.

Die Inflationssorgen hätten nach der jüngsten Ankündigung der US-Notenbank, bei Bedarf die Zinsen stärker zu erhöhen als ursprünglich angekündigt, zugenommen. Das Fed ziehe nun stärkere Zinserhöhungen als die üblichen 0,25 Prozentpunkte je Sitzung in Betracht, hiess es. Im Ukraine-Konflikt hatte der russische Präsident Wladimir Putin mit der Äusserung, wonach «feindliche Staaten» Erdgas (NG 5.41 +5.52%) mit Rubel bezahlen sollten, weiter für Verunsicherung gesorgt. Und in der Eurozone brach wegen des Krieges die Konsumlaune ein. Die Themen Ukraine und Inflation beschäftigen auch die Schweizerische Nationalbank, die am Donnerstag ihre Einschätzungen zur geldpolitischen Lage abgibt.

Bis Börsenschluss büsste der SMI 0,85% auf 12’099,50 Punkte ein, nachdem er am Morgen sich noch um die Marke von 12’200 Zählern bewegt hatte. Der SLI, in die 30 wichtigsten Aktien umfasst, verlor 1,00% auf 1917,19 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'448.08 -0.15%) 0,89% auf 15’434,97 Punkte. Im SLI hatten die Verlierer gegenüber den Gewinnern mit 28 zu 2 die Oberhand.

Die stärksten Abgaben bei den Blue Chips gingen auf das Konto der kurz vor der Übernahme durch die australische CSL stehenden Vifor Pharma (VIFN 167.00 +0.60%) und von der Partners Group (PGHN 1'125.50 -0.18%). Beim Vermögensverwalter schmolzen die noch am Vortag nach starken Geschäftszahlen erzielten Gewinne weg. Druck hatte am Berichtstag wohl auch die deutliche Kurszielsenkung von Keefe, Bruyette & Woods ausgeübt.

Auf dem absteigenden Ast waren zur Wochenmitte auch Zykliker wie Swatch Group (UHR 252.20 -0.12%), Holcim (HOLN 44.60 -0.45%) oder Kühne+Nagel. Und zur Schwäche neigten im Umfeld steigender Zinsen auch die Techtitel von AMS-Osram und Logitech (LOGN 71.20 +0.54%).

Die grosse Unsicherheit an den Finanzmärkten ging nicht nur an Partners Group nicht spurlos vorbei, auch Finanztitel wie jene des Vermögensverwalters Julius Bär (BAER 52.42 -0.76%) und der Grossbank Credit Suisse (CSGN 7.56 +0.05%) waren im hinteren Bereich des SLI-Tableaus zu finden. Besser schnitten die Versicherer Zurich und Swiss Life (SLHN 589.20 -0.41%) oder UBS (UBSG 17.90 +0.76%) ab.

Das klare Minus des Gesamtmarktes war vor allem auch auf die Verluste des Schwergewichts Nestlé (NESN 119.20 -0.60%) zurückzuführen. Nach anhaltender Kritik hat Nestlé nun einen Grossteil seiner Produktlieferungen nach Russland gestoppt. Betroffen davon sind Marken wie Kitkat oder Nesquik. Weiterhin geliefert werden lebenswichtige Güter. Zudem soll Nestlé ins Kreuzfeuer aktivistischer Hackergruppen geraten sein.

Die beiden Pharma-Schwergewichte gaben dem SMI etwas Halt: Novartis (NOVN 80.71 +0.30%) gaben nur um 0,4% nach und Roche verloren lediglich 0,3%.

Zulegen konnten im SLI einzig die Papiere von Givaudan (GIVN 3'794.00 -2.27%) und von Swisscom (SCMN 562.60 +0.25%).

Im breiten Markt verteuerten sich die Aktien der Spezialitätenpharma-Gesellschaft Cosmo (COPN 60.50 -3.35%) nach Vorlage von Geschäftszahlen um 12%. Der Gewinn fiel im Jahr 2021 höher als erwartet aus und die Aktionärinnen und Aktionäre dürfen sich erstmals seit 2016 wieder auf eine Dividendenzahlung freuen.

Ohne News rückte mit Obseva ein weiterer Pharmawert vor und die indonesische Achiko (ACHI 0.0720 -2.70%) gewann gar 13% dazu.

In die andere Richtung ging es bei der Online-Apotheke Zur Rose (ROSE 113.00 +0.36%), die am morgigen Donnerstag die Geschäftszahlen vorlegen wird. Crealogix (CLXN 90.00 -4.26%) und Vetropack (VETN 43.20 -0.35%) verloren derweil je 4,6%.

Wall Street gibt nach – Fed-Politik im Blick

Nach den jüngsten Kursgewinnen machen einige US-Anleger Kasse. Ausserdem drücke der wieder steigende ÖlpreisOILOIL auf die Stimmung an der Wall Street, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA. Die Leitindizes Dow Jones.DJI, Nasdaq.IXIC und S&P 500.SPX fielen zur Eröffnung um jeweils etwa 1%.

Neben dem Ukraine-Krieg beherrschte das Rätselraten um das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen das New Yorker Börsengeschehen. «Die Inflation ist sehr hoch», sagte Andrea Cicione, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses TS Lombard. «Daher steigt das Risiko geldpolitischer Fehler, wenn die Fed zu aggressiv strafft und die Wirtschaft in eine Rezession stürzt.»

Am Tag vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten (G7) sowie der Nato nahm die Diskussion um ein europäisches Embargo russischer Ölimporte erneut Fahrt auf. Vor diesem Hintergrund verteuerte sich die US-Ölsorte WTI (WBS 111.40 -2.59%)CLc1 um 4,4% auf 114,09 $ je Barrel (159 Liter).

Zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt zählte GameStop (GME 151.95 +6.71%)GME.N. Die Titel des Videospiele-Händlers stiegen um fast 7%, nachdem Verwaltungsratschef und Milliardär Ryan Cohen in einer Pflicht-Mitteilung den Kauf von 100.000 GameStop-Papieren öffentlich gemacht hatte. Im Windschatten der GameStop-Rally griffen Investoren auch bei anderen «Meme»-Werten wie AMCAMC.N oder KossKOSS.O zu. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Unternehmen, die Anfang 2021 mit Kurssprüngen für Furore gesorgt hatten. Angeheizt wurde die Rally von Kleinanlegern, die sich in einschlägigen Internet-Foren gegenseitig zum Kauf ermunterten. Damit brachten sie einige milliardenschwere Hedgefonds, die auf den Kursverfall dieser Werte gewettet hatten, ins Wanken.

Devisen: Euro fällt unter 1,10 US-Dollar – EUR/CHF EUR/CHF 1.0243 +0.07% )

Der Euro ist am Mittwoch unter die Marke von 1,10 $ gefallen. Am Mittag sank die Gemeinschaftswährung auf 1,0982 $. Sie kostete damit gut einen halben Cent weniger als im Tageshoch.

Stark zurückgegangen ist der Euro auch gegenüber dem Franken. Nachdem er am Morgen noch die Marke von 1,03 übersprungen hatte, wird er derzeit zu 1,0272 gehandelt. Der US-Dollar hingegen steht mit 0,9352 leicht über dem Stand im frühen Geschäft bei 0,9346.

Belastet wurde der Euro durch die trübere Stimmung an den Aktienmärkten. Nach wie vor steht der Krieg in der Ukraine an den Märkten im Mittelpunkt. Hoffnungen auf eine nennenswerte Annäherung der Kriegsparteien haben sich bisher nicht erfüllt. US-Präsident Joe Biden bricht am Mittwoch zu einer Reise nach Europa auf – unter anderem, um am Donnerstag an einem Gipfeltreffen der Nato teilzunehmen.

Der Dollar wurde aufgrund der wieder grösseren Unsicherheit unter Anlegern gesucht. Die US-Währung gilt vielen Marktteilnehmern als eine Art Reservewährung, die in ungewissen Zeiten angesteuert wird.

Dass der japanische Yen derzeit wenig von seinem Status als sicherer Anlagehafen profitieren kann, schreiben Fachleute vor allem auseinanderlaufenden Zinserwartungen zu: Während von der US-Notenbank Fed wegen der hohen Inflation deutliche Zinsanhebungen erwartet werden, dürfte die japanische Zentralbank mangels stärkeren Preisauftriebs noch länger an ihrer lockeren Linie festhalten. Gegenüber dem Dollar notiert der Yen derzeit auf dem niedrigsten Stand seit etwa sechs Jahren.

Konjunkturdaten werden zur Wochenmitte nur wenige erwartet. Es äussern sich jedoch erneut einige hochrangige Zentralbanker, darunter US-Notenbankchef Jerome Powell und der Vorsitzende der britischen Notenbank, Andrew Bailey.

Ölpreise legen deutlich zu – Starke Preisschwankungen vor Nato-Treffen

Am Ölmarkt haben sich die starken Preisschwankungen vor Spitzentreffen der Nato und der EU mit US-Präsident Joe Biden fortgesetzt. Bei den Gesprächen am Donnerstag in Brüssel sollen neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland diskutiert werden. Dabei geht es unter anderem um die Frage möglicher Importverbote von russischem Rohöl.

Nachdem die Ölpreise am Dienstag noch deutlich gefallen waren, legten sie bis zum Mittwochmittag wieder kräftig zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 118,69 $. Das waren 3,21 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,73 $ auf 112,00 $. Seit Beginn der Woche wurden die Ölpreise durch Spekulationen über neue Sanktionen gegen Russland bewegt, die auch den Ölhandel betreffen könnten.

Schon jetzt haben viele Länder Russland, das einer der grössten Erdölförderer der Welt ist, mit scharfen Sanktionen belegt. Die USA haben darüber hinaus entschieden, kein russisches Öl mehr importieren zu wollen, Grossbritannien hat das Ziel für das Jahresende ausgerufen. In der Europäischen Union (EU) scheint sich hingegen kein Einfuhrverbot abzuzeichnen, da einige Länder wie Deutschland dagegen sind.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch in einer Rede vor dem Bundestag erneut bekräftigt, dass er kurzfristig keine Möglichkeit sehe, auf Energielieferungen aus Russland zu verzichten. Deutschland wolle zwar langfristig seine Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle (ATW 324.75 -0.38%) aus Russland beenden, sagte Scholz. «Das aber von einem Tag auf den anderen zu tun, hiesse, unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen», warnte er.

«Der Widerstand in einigen EU-Ländern mit hoher Abhängigkeit von russischem Öl ist noch beträchtlich», kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 7.16 +0.20%) die aktuelle Lage. Eine weitere Eskalation der russischen Kriegsführung in der Ukraine gegen die dortige Zivilbevölkerung könnte diese Länder aber doch noch zum Einlenken bewegen, sagte Fritsch.

Bitcoin auf Erholungskurs

Der Kurs des Bitcoin zeigt weiterhin Erholungstendenzen. Die Kryptowährung profitierte laut Marktbeobachtern von den jüngsten Entspannungen an den Finanzmärkten.

Auf der Handelsplattform Bitstamp kostet ein Bitcoin am Mittwochmittag 42’100 $ und damit rund 4% mehr als eine Woche zuvor. Alle im Umlauf befindlichen Bitcoin sind knapp 800 Mrd. $ Wert und damit rund 30 Mrd. mehr als vor einer Woche.

Aktienmarkterholung stützt

Die jüngste Entwicklung des Bitcoin-Kurses hat sich laut Marktbeobachtern an der Erholung an den Finanzmärkten orientiert. Diese profitierten von Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der angesichts der «viel zu hohen» Inflationsrate die Möglichkeit grösserer Zinserhöhungen signalisierte. Anfängliche Unsicherheit darüber ist laut Händlern nun in eine positive Deutung dieser Aussagen umgeschlagen. Eine überschiessende Inflation sei wohl ein grösseres Übel für die Wirtschaft als höhere Zinsen, hiess es etwa.

Derweil kündigte die US-Investmentbank Goldman Sachs (GS 337.49 +0.37%) einen ausserbörslichen Handel mit Kryptowährungen an. Die Bank hat mit der Krypto-Händlerbank Galaxy Digital eine auf Bitcoin basierende Non-Deliverable Option lanciert.

Unter Marktexperten wird dieser Schritt als bemerkenswert gesehen. Denn im Gegensatz zu börsenbasierten Bitcoin-Produkten übernimmt Goldman Sachs bei diesen Transaktionen ein grösseres Risiko, indem sie als Auftraggeber auftritt.

Ether zieht vorbei

Einen noch kräftigeren Anstieg verzeichnete im Verlauf der letzten Woche die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowährung Ether. Mit einem Wochenplus von gut 12% notiert die Blockchain-Währung knapp unter 3000 $.

Ether wird laut Experten aktuell von der Aussicht auf eine anstehende Software-Aktualisierung gestützt. Vom «Merge» genannten Softwareupdate versprechen sich die Entwickler hinter Ether effizientere Abläufe im Ethereum-Netzwerk. Mitte März angelaufene weitere Tests seien nach ersten Schwierigkeiten positiv ausgefallen, heisst es.

Der Marktwert aller Kryptowährungen beträgt aktuell laut dem Datenportal CoinGecko 1989 Mrd. $, ein Plus von rund 170 Mrd. im Vergleich zur Vorwoche. Gemessen an diesem Gesamtmarkt fiel der Anteil des Bitcoin leicht auf 40% von zuvor 41%.