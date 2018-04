SMI verharrt im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse startet mit Kursverlusten in die neue Handelswoche. Die Entspannung im Atomstreit mit Nordkorea und im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit sorgt entgegen den Erwartungen nicht für positive Impulse. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8765.07 -0.49%) verliert bei Eröffnung 0,4% und gibt in der Folge weiter nach. Am Freitag hat der Leitindex 0,3% eingebüsst, die Woche aber mit einem kleinen Gewinn beendet.

Der Grossteil der Werte im Leitindex notiert im Minus. Im Zentrum des Handels stehen die Aktien von UBS (UBSG 16.51 -4.01%). Sie eröffnen 2,3% schwächer. Die Grossbank hat im ersten Quartal den Gewinn stärker als von Analysten erwartet um 19% auf 1,5 Mrd. Fr gesteigert. Rivale Credit Suisse (CSGN 16.19 0.47%) wird den Quartalsbericht am Mittwoch vorlegen.

Roche (ROG 216.15 0.23%) liegen im Plus. Auch Swiss Life (SLHN 357.6 0.25%) fahren einen kleinen Gewinn ein.

Der SMIM (SMIM 2558.802 0.01%), der Index der mittelgrossen Werte, baut sein Minus ab.

Temenos (TEMN 119 0.08%) steigen bei Eröffnung 5,5%, schalten dann aber einen Gang zurück. Der Genfer Softwarespezialist bessert seine Kaufofferte für Fidessa nicht nach und lanciert ein Aktienrückkaufprogramm. Temenos hat in der Republik Myanmar zwei neue Kunden für ihr Vorzeigeprodukt T24 Core Banking gewonnen.

Im breiten Markt gewinnen zudem Dufry (DUFN 136.3 1.26%). Auf der Verliererseite sind Barry Callebaut (BARN 1777 -1.11%) und Straumann (STMN 626 -1.03%) zu finden.

Folgende Papiere handeln heute ohne Dividende: Cicor (Dividende in Höhe von 0.70 Fr. pro Akte), Flughafen Zürich (FHZN 201.6 -2.23%) (6.50 Fr.), Komax (KOMN 278.6 -2.18%) (6.50 Fr.) und Swiss Finance & Property (3.60 Fr.).

Asien wenig bewegt

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren alles in allem etwas schwächer. In den Hauptindizes bleiben grössere Bewegungen aus. In Tokio bewegt sich der Nikkei 225 (–0,3%) abwärts, während der breiter gefasste Topix unverändert notiert. Auch der Hang Seng (–0,5%) in Hongkong und der Shanghai Composite (–0,7%) zeigen sich ermässigt.

Euro stabil

Gegenüber dem Franken gibt der Euro zum Wochenstart leicht nach, unter die Marke von 1.20 Fr. Die Gemeinschaftswährung geht bei 1.1962 Fr. um. Sie notiert weiter unter der Marke von 1.23 $ und kostet 1.2241 $. Der Dollar steigt zum Franken leicht. Er kostet 0.9771 Fr.

Öl und Gold leichter

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent (Brent 73.634 -0.37%) liegt bei knapp 74 $. Gold (Gold 1327.84 -0.6%) kostet pro Feinunze 0,5% weniger und notiert bei 1329 $.