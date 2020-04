SMI notiert unter 9600

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt am Donnerstag tiefer. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9552.95 -0.81%) steht bei Eröffnung praktisch unverändert. Im frühen Handel rutscht er ins Minus und fällt noch am Morgen unter die Marke von 9600. Am Vortag hatte er um 0,9% zugelegt, was nach den heftigen Ausschlägen vom Montag (+1,8%) und Dienstag (–2,4%) beinahe einer Beruhigung gleichkam.

Die Konjunktursorgen hätten sich nach schlechten Daten aus der Eurozone verstärkt, heisst es im Handel. Jenseits des Atlantiks wird zudem mit grosser Nervosität auf die neuesten Arbeitsmarktdaten gewartet. Am Vormittag waren es die neuesten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, die der Stimmung einen Dämpfer versetzten. Sie zeigten ein desaströses Bild, hiess es in ersten Kommentaren. «Das Ausmass der Tragödie ist epochal; möglicherweise sind die ohnehin schon äusserst negativen Wachstumsprognosen noch zu optimistisch», schrieb die VP Bank (VPBN 124.4 0.32%) dazu. Der einzige Trost sei, dass es eigentlich nur besser werden könne.

Die meisten SMI-Titel drehen ins Minus. Das Vorzeichen gewechselt haben insbesondere die Aktien von Credit Suisse (Credit Suisse 7.546 -2.05%). Sie sind nach einem starken Start klar ins Minus abgerutscht. Dabei wartet die Grossbank mit einem weitestgehend soliden und über den Analystenschätzungen liegenden Quartalsergebnis auf. Überschattet wird es allerdings von hohen Rückstellungen im Kreditgeschäft, ausserordentlichen Wertberichtigungen sowie von der vorläufigen Einstellung des Aktienrückkaufprogramms. Derweil liegen die Valoren UBS (UBSG 9.034 0.6%) im Plus.

Grössere Gewinner im SMI sind die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 51.56 1.46%). Im Plus liegen ausserdem die Luxusgütertitel Swatch Group (UHR 189.15 1.8%) und Richemont (CFR 53.06 0.76%).

Auf der anderen Seite geben Sika (SIKA 157.6 -3.7%) nach. Der Hauptgrund für die Einbussen ist, dass sie ex Dividende (2.30 Fr.) gehandelt werden. Hier liegen zudem nach den Zahlen vom Vortag diverse Analysteneinschätzungen vor.

Lonza (LONN 414.2 -1.99%) geben nach. Am Markt wird dies mit Gewinnmitnahmen erklärt, denn die Papiere des Life-Science-Konzerns sind bei den Blue Chips die mit der besten Jahresperformance 2020 – und zwar mit grossem Abstand.

Belastet wird der Gesamtmarkt aber auch von den Schwergewichten Nestlé (NESN 104.78 -1.34%) und Novartis (NOVN 85.4 -1.33%). Nestlé wird am Freitag Zahlen zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal vorlegen.

Dufry klar höher

Dufry (DUFN 28.08 6.93%) legen stark zu. Der Duty-Free-Shop-Betreiber versucht mit verschiedenen Schritten, an frisches Kapital zu kommen, und streicht unter anderem die Dividende. Analysten begrüssen die Schritte einhellig – auch wenn sie eine deutliche Gewinnverwässerung mit sich bringen.

Zu den Verlierern im SMIM (SMIM 2270.175 -0%) gehören derweil die Aktien des Dentalimplantatherstellers Straumann (STMN 757.2 -1.82%). Auch die Titel des Genfer Banksoftwarespezialisten Temenos (TEMN 118.65 -1.98%) geben nach.

Am breiten Markt fallen die Biopharmaaktien Idorsia nach Zahlen mit starken Schwankungen auf. Leonteq liegen im Plus, nachdem der Derivatspezialist einen neuen Partner präsentiert hat.

Asiens Märkte freundlich

Die asiatischen Börsen tendieren am Donnerstag nach den positiven Vorgaben aus den USA freundlich. In Japan rückt der Nikkei 225 (Nikkei 225 19429.44 1.52%) um 1,5% vor, der breiter gefasste Topix 1,4%. Der Hang Seng in Hongkong avanciert 0,7%, Chinas Leitindex CSI 300 notiert minim im Plus. Der südkoreanische Kospi klettert 1%, und der australische S&P/ASX 200 gibt entgegen dem Trend 0,5% nach.

Euro leichter

Nach den Verlusten am Vortag setzt der Euro seine Talfahrt zum Dollar auch am Donnerstag fort. Die Marke von 1.08 $ fällt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird derzeit zu 1.0783 $ gehandelt. Stabil ist die Entwicklung beim Kurspaar Euro-Franken bei einem Stand von zuletzt 1.0516 Fr. Der Dollar notiert zum Franken fester und damit über der Marke von 97 Rappen bei aktuell 0.9750 Fr.

Ölpreis erholt

Die leichte Erholung des Ölpreises setzt sich am Donnerstag fort. Im Zuge der anhaltenden Doppelbelastung aus Angebotsschwemme und Nachfrageeinbruch wegen der Coronapandemie bleiben die Notierungen dennoch belastet. Derzeit kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent (Brent 21.85 4.4%) knapp 22 $. Gold (Gold 1728.84 0.73%) festigt sich dank leichter Avancen über der Marke von 1700 $ und liegt bei 1724 $ pro Feinunze.