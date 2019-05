Schweizer Börse im Rückwärtsgang

(AWP/Reuters/CF) Nach zwei stabileren Tagen legt der Swiss Market Index (SMI (SMI 9599.29 -0.47%)) am Donnerstag zunächst den Rückwärtsgang ein. Der Handelsstreit zwischen den USA und China lastet weiterhin auf den europäischen Aktienmärkten.

Nach der Eröffnung ist ein ganzer Reigen von Konjunkturdaten veröffentlicht worden: aus Europa etwa verschiedene Einkaufsmanagerindizes, das deutsche ifo-Geschäftsklima sowie das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Aus den USA werden die Erstanträge Arbeitslosenhilfe und der Markit-PMI erwartet.

Angeführt wird das Tableau von den beiden Pharmaschwergewichten. Novartis (NOVN 84.87 0.82%) hat im Vorfeld seiner Investorenveranstaltung in Boston über seine selbst verschriebenen Transformation sowie über die Produkte in seiner Pipeline informiert (lesen Sie hier mehr). Die Genusscheine von Roche (ROG 268.95 0.6%) legen noch etwas mehr zu.

Beim Nahrungsmittelriesen Nestlé (NESN 99.2 -0.48%) geht der Konzernumbau weiter (lesen Sie hier mehr). Das Unternehmen erwägt den Ausstieg aus dem brasilianischen Molkerei-Gemeinschaftsunternehmen Dairy Partners Americas. Ein solcher Schritt ist im Urteil von Analysten «leicht positiv» zu werten.

Am Donnerstag findet ausserdem die Generalversammlung von Swatch Group (UHR 271.3 -1.63%) statt.

Ypsomed (YPSN 128.4 -7.09%) hat derweil ihre Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) publiziert. Wie erwartet hat das Medizinaltechnikunternehmen weniger umgesetzt, aber deutlich mehr verdient. Die Zahlen sind jedoch kaum mit jenen aus dem Vorjahr vergleichbar. Lesen Sie hier warum.

Die Furcht vor einem ausgeweiteten «Huawei-Bann» setzt auch die Papiere der hiesigen Halbleiter-Produzenten unter Druck: AMS (AMS 35.91 -4.8%), VAT Group (VACN 109.35 -2.54%) und Comet (COTN 88.25 -1.67%) verlieren deutlich.

Deutliche Avancen verzeichnen Santhera (SANN 16.66 8.18%). Das Spezialitätenpharmaunternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit der Chiesi Group abgeschlossen (lesen Sie hier mehr).

Dax verbucht Verluste

Der Dax (DAX 11994.32 -1.43%) gibt wie der hiesige Leitindex nach. Am Mittwoch hat er 0,2% höher bei 12’168 Punkten geschlossen. Die Aktien der Deutsche Bank (DBK 6.485 -1.97%) sind kurz nach Börsenstart auf ein Rekordtief von 6,45 € gesunken.

Die Aktien in den USA haben sich am Mittwoch nach hiesigem Börsenschluss weiter im Krebsgang bewegt. Die US-Börsen haben so allesamt im Minus geschlossen. Auch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung des Offenausschusses der amerikanischen Notenbank (FOMC) hat kaum Impulse verliehen. Das Fed hat ihre abwartende Haltung in der Geldpolitik erneut bestätigt.

Auch die asiatischen Märkte konnten nicht überzeugen und folgten den schwachen Vorgaben aus den USA.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.74 -1.51%) fiel im Tagesverlauf unter die Marke von 70 $ und kostete 69,73 $. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 60.4 -1.45%)) betrug 60,31 $.

Am Mittwoch waren die Ölpreise erheblich unter Druck geraten, nachdem das amerikanische Energieministerium seine wöchentlichen Lagerdaten veröffentlicht hatte. Demnach sind die Erdölreserven der USA in der vergangenen Woche kräftig auf den höchsten Stand seit Mitte 2017 gestiegen.

Schlechte Konjunkturdaten beeinflussen Devisen

Der Euro hat am Donnerstag vor dem Hintergrund anhaltender politischer Unsicherheit sowie überraschend schlechter Konjunkturdaten nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1136 $ und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro mit 1,1234 Fr. ebenfalls tiefer. Entsprechend zeigt sich der Dollar mit 1,0086 Fr. kaum verändert zum Franken.