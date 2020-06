SMI steigt über 10’200

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich nach einem schwachen Wochenstart am Dienstag nun wieder etwas fester. Der SMI (SMI 10241.87 0.89%) gewinnt bei Eröffnung 0,6%. Damit erobert er die Marke von 10’200 zurück. Im frühen Handel stabilisiert er sich auf diesem Niveau. Allerdings wird er durch die defensiven Schwergewichte etwas ausgebremst. Unterstützung bekam der Markt zunächst von den Vorgaben aus Übersee. Im Handelsverlauf sorgten dann noch teilweise besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für eine gewisse Erleichterung bei den Investoren.

Sie sorgen denn auch dafür, dass die Bullen an diesem Tag das Marktgeschehen bestimmen. Insgesamt gehe das Tauziehen zwischen den Optimisten und den Pessimisten aber weiter, heisst es bei Händlern. Wie schnell die Stimmung umschlagen könne, lasse sich an den recht volatilen Märkten in Asien ablesen. Dort hatten Aussagen von US-Berater Peter Navarro zum US-chinesischen Handelsabkommen zunächst Schockwellen durch die Märkte gejagt. US-Präsident Donald Trump rückte dies dann später gerade, indem er bestätigte, dass es nach wie vor Bestand habe, und damit den Weg für den versöhnlichen Kursverlauf ebnete.

Pharmatitel belasten den Index

Der SMI wird von den Pharmaschwergewichten Roche (ROG 339.3 -1.17%) und Novartis (NOVN 85.83 -1.33%) gebremst. Zudem liegen Nestlé (NESN 106.3 -0.21%) leicht im Minus. Ausserdem fallen die Aktien des Aromen- und Riechstoffkonzerns Givaudan (GIVN 3440 -0.41%) mit Verlusten auf.

Zyklische Werte wie ABB (ABBN 21.11 4.45%), Adecco (ADEN 45.49 2.59%) oder LafargeHolcim (LHN 41.67 1.63%) legen zu. Die Titel des Baustoffkonzerns profitieren von einer neuen Kaufempfehlung der Société Générale (GLE 14.93 4.14%). Die Experten haben die Papiere am Morgen hochgestuft und auch ihr Kursziel leicht nach oben angepasst. LafargeHolcim wird in der Branchenstudie zudem als Top Pick genannt.

Gewinne verzeichnen die Bankvaloren UBS (UBSG 10.75 4.37%) und Credit Suisse (CSGN 9.978 3.27%). Auch bei den Versicherungsaktien Swiss Re (SREN 74.5 2.05%) und Swiss Life (SLHN 355.2 1.92%) sind es Analystenkommentare, die Anleger zum Kauf verleiten. Berenberg hat in einer Branchenstudie die beiden Schweizer Werte mit Kaufempfehlungen versehen.

Bei den Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 494.7 0.98%) hat der Broker Jefferies das Kursziel stark nach oben geschraubt, auf 590 Fr.

Kühne + Nagel sowie Julius Bär gesucht

Zu den grössten Gewinnern im SMIM (SMIM 2488.989 0.87%) zählen Zykliker wie AMS (AMS 16.07 3.68%) oder Kühne + Nagel (KNIN 157.7 3.34%). Beim Logistiker verweisen Händler auf die jüngsten Aussagen des Konkurrenten DSV (DSV 822.8 6.28%) Panalpina (PWTN 258.8 1.09%). Dieser hatte am Vorabend starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Laut Analysten hat der Konzern neben Kosteneinsparungen auch von einem insgesamt besseren Marktumfeld profitiert. Das lasse Hoffnung aufkeimen.

Wie auch im SMI steht ein Finanzwert weit oben im Index. Julius Bär (BAER 41.82 4.55%) avancieren deutlich.

Meyer Burger (MBTN 0.2838 18.25%) setzen die zuletzt steilen Avancen fort. Die Aktien des arg gebeutelten Solarunternehmens profitieren vom angekündigten Strategiewechsel.

Eine Zulassung in Israel für GI Genius verhilft Cosmo (COPN 82.3 2.88%) zu einem Plus. Dagegen geht es für die Cosmo-Beteiligung Cassiopea (SKIN 41 -2.61%) abwärts, nachdem die Gesellschaft Daten zu ihrer Aknecrème in einer Fachzeitschrift veröffentlicht hat.

Achiko (ACHI 0.42 7.69%) knüpfen an den gestrigen Kurssprung von 69% an.

Asien im Plus

Asiens Börsen notieren am Dienstag höher. Unterstützt wurde die Aufwärtsbewegung von einem Tweet Donald Trumps, dass der Handelspakt zwischen den USA und China «völlig intakt» sei. Zuvor hatte Trump-Berater Peter Navarro den Deal mit «it’s over» kommentiert. In Japan notiert der Leitindex Nikkei 0,5% höher, der breiter aufgestellte Topix steigt ebenfalls 0,5%. Auch der Hang Seng in Hongkong klettert um etwa 0,8% nach oben. Der Shanghai Composite liegt 0,2% im Plus. Der koreanische Kospi notiert 0,6% höher.

Euro fester

Der Euro legt am Dienstag nach überraschend robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone zu. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1295 $. In der Nacht war sie kurzzeitig bis auf 1.1233 $ gefallen. Zum Franken bewegt sich der Euro dagegen in einer deutlich engeren Spanne. Aktuell geht er zu 1.0663 Fr. um. Der Dollar gibt zum Franken nach und notiert bei 0.9446 Fr.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis hat sich am Dienstag von spürbaren Abschlägen über Nacht überwiegend erholt. Auslöser war die Befürchtung, der Handelsdeal zwischen den USA und China könnte beendet sein. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 43.7 1.11%) knapp 43 $. Gold (Gold 1756.38 0.04%) liegt bei 1757 $ pro Feinunze.