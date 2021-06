SMI konsolidiert weiter

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Die Konsolidierung auf hohem Niveau setze sich fort, heisst es, denn der Markt sei noch immer überkauft. Zudem verlaufe das Geschäft ruhig. «Es fehlen sowohl Käufer als auch Verkäufer», sagt ein Händler. Interesse sehe er am breiten Markt und nicht bei den Blue Chips. Die Worte, mit denen US-Notenbankchef Powell am Vortag an den US-Börsen noch für steigende Kurse gesorgt habe, hätten bislang keine positive Wirkung.

Laut Fed-Chef Powell bleibt Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen, und das Fed werde die Zinsen nicht präventiv aus Angst vor steigenden Preisen erhöhen. Damit klingt Powell wieder etwas sanfter als zuletzt, was laut Händlern mit Erleichterung aufgenommen wurde. So flauten die Sorgen um in absehbarer Zeit steigende Zinsen wieder ab. Allerdings verhalf Powell damit vor allem den Technologie- und den Wachstumswerten und nicht den hierzulande hoch gewichteten Substanztiteln zu steigenden Kursen.

Roche belasten

Das Schwergewicht Novartis (NOVN 85.77 -0.02%) zeigt sich kaum bewegt. Der Konzern will laut einer Reuters-Meldung im Jahr 2021 mehr als 50 Mio. Dosen des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech (BNTX 236.49 +4.6%)/Pfizer (PFE 39.61 +0.48%) in seiner Abfüllanlage in Stein AG herstellen. Zudem will er mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) bei der Nutzung von Daten und digitalen Technologien zusammenarbeiten.

Die Genussscheine von Roche (ROG 342.65 -0.77%) belasten den Leitindex mit Verlusten. Bereits gestern haben sie auf den Markt gedrückt.

Swiss Re (SREN 85.10 0%) können von einer bestätigten Kaufempfehlung von Citigroup (C 68.96 +0.75%) (allerdings mit Kurszielsenkung) und dem Verkauf einer Beteiligung profitieren. Der Rückversicherer verkauft einen Teil des Anteils an der britischen Phoenix Group Holdings. Damit fliessen 437 Mio. £ (knapp 560 Mio. Fr.) in seine Kasse.

Andere Finanzwerte tendieren uneinheitlich. So legen Partners Group (PGHN 1'389.00 +0.58%) zu. Etwas schwächer sind die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 9.33 -0.51%) und UBS (UBSG 14.15 -0.42%).

Richemont (CFR 113.05 -0.48%) büssen ein aufgrund der Senkung des Ratings von «Buy» auf «Hold» durch HSBC (5 425.55 +0.27%).

Auch zyklische Werte weisen ein gemischtes Bild auf. Zu den Gewinnern zählen die Bauzulieferer Sika (SIKA 302.10 +0.7%) und Geberit (GEBN 692.20 +0.23%). Verlierer sind hingegen ABB (ABBN 31.08 -0.29%) oder SGS (SGSN 2'858.00 -0.28%).

Im SMIM (SMIM 3'367.02 -0.1%) fallen Temenos (TEMN 152.65 +1.43%) mit den deutlichsten Avancen auf.

Zudem machen VAT Group (VACN 304.40 +0.59%) auf sich aufmerksam. Die Titel des Vakuumventilherstellers steigen zwar nur leicht, aber festigen sich über 300 Fr.

Zur Rose (ROSE 359.50 -3.49%) stehen weiter unter Druck. Gestern haben die Aktien der Versandapotheke im Anschluss an die Publikation eines Medienartikels bereits 4,7% nachgegeben.

Klingelnberg (KLIN 23.00 -8%) büssen klar an Wert ein. Der Maschinenbauer hat den Jahresverlust trotz Umsatzrückgang eingedämmt. Die Aktionäre sollen aber keine Dividende erhalten.

Dass Schlatter (STRN 27.00 -0.74%) für das erste Semester einen Gewinn ausweisen wird, gibt den Titeln des Maschinenbauers etwas Auftrieb.

Santhera (SANN 2.85 +3.26%) ziehen an, nachdem das Biotechnologieunternehmen positive Daten zum Mittel Raxone präsentiert hat.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die asiatischen Börsen zeigen am Mittwoch ein gemischtes Bild. In Japan notiert der Leitindex Nikkei 225 unverändert, während der breiter aufgestellte Topix (–0,4%) nachgibt. Die Aktien in Festlandchina notieren gemessen am CSI 300 (+0,8%) höher, auch der Hang Seng (+1,4%) in Hongkong legt zu. Der koreanische Kospi (+0,4%) liegt im Plus, während der australische S&P/ASX 200 (–0,6%) niedriger notiert.

Euro macht Verluste wett

Der Euro macht am Mittwoch nach der Veröffentlichung von besser als erwartet ausgefallenen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager frühe Verluste gegenüber dem Dollar wett. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1.1934 $ gehandelt. Der Dollar tendiert zum Franken etwas schwächer und verharrt bei einem Stand von 0.9182 Fr. unter der 0.92er Marke. Kaum bewegt präsentiert sich das Euro-Franken-Paar mit 1.0965. Fr.

Öl, Gold und Kryptos gesucht

Weiter im Aufwärtstrend befindet sich Öl. Der Preis pro Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.55 +1.1%) liegt über 75 $.

Anleger greifen wieder vermehrt zu Gold (Gold 1'782.14 +0.2%). Nach der Zusicherung von US-Notenbankchef Jerome Powell, nicht übereilt die Zinsen anheben zu wollen, steigt der Preis des Edelmetalls leicht auf 1785 $ je Feinunze. Vergangene Woche hatten Spekulationen über erste Zinserhöhungen nach der Pandemie bereits im Jahr 2023 den Goldpreis um 6% abstürzen lassen. Bei steigenden Zinsen bieten sich Investoren auf der Suche nach Rendite mehr Alternativen zur Goldanlage, die keine Zinsen abwirft, sondern nur vom Preis abhängt.

Nach den heftigen Verlusten der letzten Tage kommt es an den Kryptomärkten zu einer Erholung. Die Cyberdevise Bitcoin (Bitcoin 33'944.00 +4.43%) zieht markant an und notiert bei rund 34’000 $, nachdem sie gestern zwischenzeitlich deutlich weniger als 29’000 $ gekostet hat.