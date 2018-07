Schweizer Börse schliesst tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat am Montag im Verlauf einen Teil der frühen Verluste wettgemacht. Das Geschäft verlief von Vorsicht geprägt eher ruhig. «Der Handelsstreit der USA mit dem Rest der Welt sorgt weiterhin für Nervosität», sagte ein Börsianer. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8960.86 -0.34%)) verlor bei Eröffnung 0,5%, baute aber im weiteren Handelsverlauf einen Teil der Verluste ab und schloss 0,3% tiefer. Am Freitag war der Leitindex 0,6% gestiegen und hatte die dritte Woche in einer Reihe mit einem Gewinn beendet.

An Wallstreet hielten sich die Anleger zum Wochenanfang zurück. Viele wollten nun den Verlauf der Bilanzsaison abwarten, hiess es am Markt. Nach Handelsschluss am Montag will die Google-Mutter Alphabet ihre Zahlen vorlegen. Zudem trübte die andauernde Unsicherheit über die künftigen globalen Handelsbeziehungen die Stimmung. Der Dow Jones (Dow Jones 25035.4 -0.09%) fiel bei Börsenschluss in Europa 0,2%. Der S&P 500 (SP500 2802.06 0.01%) verlor 0,1%, und der Nasdaq Composite handelte 0,2% im Minus.

Julius Bär büssten ein

Im SMI gaben einzig Julius Bär (BAER 54.5 -4.15%) wegen der Publikation der Halbjahreszahlen negative Impulse. Die Aktien gaben deutlich nach. Die Privatbank hatte im ersten Halbjahr dank eines guten Kommissions- und Handelsgeschäfts deutlich mehr verdient. Der bereinigte Gewinn und das Wachstum der Nettoneugelder stiegen.

Die Titel der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 15.335 0.79%) und UBS (UBSG 15.32 0.46%) erholten sich und legten an Wert zu. UBS legt am Dienstag den Bericht zum zweiten Quartal vor.

Die Valoren der Versicherer gaben ebenfalls nach. Swiss Re (SREN 88.92 0.75%) trotzten dem Negativtrend und legten zu. Credit Suisse hatte die Analyse mit dem Rating «Outperform» und dem Kursziel 99 Fr. wieder aufgenommen.

Die Anteile von SGS (SGSN 2542 -0.39%) gaben ab. Fiat-Chef Sergio Marchionne, der den Verwaltungsrat des Genfer Inspektionskonzerns präsidiert, ist schwer erkrankt und von seinem Posten zurückgetreten.

Die Papiere der als wenig krisenanfällig geltenden Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 81.98 -0.27%) und Roche (ROG 233.15 -0.36%) schwächten sich ab. Die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestlé (NESN 80.74 -0.27%), eines weiteren SMI-Riesen, lagen unverändert. Der Zwischenbericht von Nestlé wird für Donnerstag erwartet.

Leichter notierten zudem die Titel der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 85.98 -2.05%) und Swatch Group (UHR 469.1 -1.99%).

Am breiten Markt tendierte die Mehrheit der Werte leichter. Rieter (RIEN 146.4 -2.2%) verloren nach starkem Start. Die Investmentgesellschaft Veraison hatte nach ihrem Wiedereinstieg Mitte Juli ihren Anteil am Textilmaschinenhersteller weiter erhöht.

Ceva Logistics (CEVA 21.45 2.14%) stiegen. Der Logistikdienstleister hatte nach provisorischer Zahlenvorlage für das erste Halbjahr ein Umsatzwachstum von 7,3% und eine Verbesserung des operativen Geschäfts gemeldet.

Sunrise (SRCG 86.9 1.82%) legten zu. Goldman Sachs (GS 234.22 1.09%) stufte das Rating für die Titel des Telecomunternehmens von «Neutral» auf «Buy» hoch und erhöhte das Kursziel von 81 auf 100 Fr.

Die Anteile des Edelschokoladeherstellers Lindt & Sprüngli (LISN 76400 -1.8%) notierten am Tag vor der Bilanzvorlage etwas schwächer.

AMS (AMS 69.64 -3.09%) schwächten sich ab. Der Sensorenhersteller veröffentlicht am Abend nach Börsenschluss den Zwischenbericht.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen zeigten sich uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei (–1,5%) und der koreanische Kospi (–0,5%) notierten im Minus. Dagegen gewannen der Hang Seng (+0,1%) in Hongkong und der Shanghai Composite (+0,4%).

Euro leichter

Der Euro fiel gegenüber dem Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde um 17.30 Uhr MESZ bei 1.1705 $ gehandelt. Der Kurs war zwischenzeitlich unter die Marke von 1.17 $ gefallen. Zum Franken zeigte sich der Euro bei einem Stand von 1.1611 Fr. ebenfalls schwächer. Der Dollar kam derweil auch zum Franken etwas zurück und ging bei 0.9918 Fr. um.

Ölpreis fester

Der Ölpreis legte etwas zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 73.653 0.7%) kostete bei Börsenschluss in Europa bei knapp 74 $. Der Goldpreis notierte leichter bei 1225 $ pro Feinunze.