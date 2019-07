SMI klar im Plus

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt überwiegt am Dienstag nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen die Risikobereitschaft. Nach einem freundlichen Start kann der Leitindex SMI (SMI 9982.31 0.6%) seine frühen Gewinne verteidigen und bewegt sich auf dem Niveau seitwärts. Mit Erleichterung hätten Investoren zudem die Einigung auf ein Haushaltspaket in den USA aufgenommen. Der Swiss Market Index avanciert bei Eröffnung 0,4%. Zwischenzeitlich schaltet er einen Gang zurück, gewinnt vor dem Mittag aber wieder an Fahrt.

Positiv fällt die erste Kursreaktion bei UBS (UBSG 12.12 2.62%) aus. Die Grossbank hat im zweiten Quartal trotz der anhaltend schwierigen Marktbedingungen mehr verdient als im Vorjahr und damit die Erwartungen des Marktes markant übertroffen. Für die nähere Zukunft gibt sie sich wie üblich eher zurückhaltend. Die Papiere von Konkurrent Credit Suisse (CSGN 12.425 2.52%) bewegen sich ebenfalls aufwärts.

Deutlich fester präsentieren sich auch verschiedene Zykliker wie SGS (SGSN 2458 2.37%), Lonza (LONN 346.5 1.46%) oder ABB (ABBN 18.91 1.72%). Lonza und auch ABB stehen im weiteren Wochenverlauf mit Zahlen auf dem Kalender. Bei Lonza gehen Analysten von einem soliden Geschäftsverlauf aus. Bei ABB wiederum hatten in den letzten Wochen vorsichtige Analystenkommentare über den Geschäftsverlauf immer wieder für Kursschwächen gesorgt.

Leicht abwärts geht es für Novartis (NOVN 92.63 0.14%). Kepler Cheuvreux senkt das Rating für die Aktien des Pharmakonzerns nach Zahlen von «Buy» auf «Hold». Das Kursziel wird dagegen von 87 auf 91 Fr. erhöht. Roche (ROG 264.05 -0.25%) zeigen sich etwas schwächer. Der Pharmakonzern wird am Donnerstag über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr berichten.

AMS und Logitech klar im Plus

Mit einem Kurssprung reagieren Investoren erleichtert auf die Zahlen und vor allem den Ausblick des Chipherstellers AMS (AMS 46.65 4.6%).

Auch der Hersteller von Computerzubehör Logitech (LOGN 41.59 7.86%) ist im ersten Quartal seines versetzten Geschäftsjahres 2019/20 überraschend stark gewachsen. Die Aktien legen klar zu.

Die Papiere von Kühne + Nagel (KNIN 149.2 2.9%) zeigen sich stärker. Beim Logistiker fokussieren sich die Marktteilnehmer im Handelsverlauf auf die positiven Aspekte in der Halbjahresbilanz. Zwar hat K+N im ersten Halbjahr Nettoumsatz, Rohertrag und operativen Gewinn gesteigert, der Reingewinn fiel allerdings als Folge der zunehmenden Handelshemmnisse.

Lindt & Sprüngli (LISN 82400 3.39%) profitieren von einem starken Geschäftsverlauf, besonders positiv überrascht hat die Entwicklung in Nordamerika.

Julius Bär (BAER 43.29 -0.28%) büssen nach einer Abstufung leicht ein.

Aus der hinteren Reihe meldetet sich am Morgen die Cembra Money Bank mit endgültigen Zahlen.

Idorsia (IDIA 22.72 -3.07%) geben nach, das Biotech-Unternehmen hat über den jüngsten Geschäftsverlauf berichtet und sieht sich auf Kurs.

Nach dem Kursrutsch von gestern erholen sich die Aktien des Solarzulieferers Meyer Burger (MBTN 0.3838 5.85%). Er stellt sein Geschäftsmodell grundsätzlich auf den Prüfstand.

Asien im Plus

Die asiatischen Börsen nehmen die positiven Vorgaben aus den USA von Montag auf und legen zum Teil kräftiger zu. Dabei rücken auch die anstehenden Zinssenkungen in den Blick der Anleger. So könnte die Europäische Zentralbank bereits am Donnerstag den nächsten Schritt beschliessen oder zumindest vorbereiten. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,2%, der breiter gefasste Topix gewinnt 1%. Der Hang Seng in Hongkong rückt 0,2% vor, und Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel mit einem Minus von 0,2% anfängliche Kursgewinne ab. Der südkoreanische Kospi legt 0,4% zu, und der australische S&P/ASX 200 liegt 0,5% im Plus.

Euro unter 1.10-Marke

Der Kurs des Euros sinkt gegenüber dem Dollar am Dienstag unter die Marke von 1.12 $. Die Gemeinschaftswährung rutscht bis auf 1.1178 $ und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni. Gegenüber dem Franken rutscht sie unter die Marke von 1.10. Derzeit wird der Euro zu 1.0992 Fr. gehandelt. Der Dollar notiert zur Schweizer Valuta fester bei 0.9833 Fr.

Goldpreis leichter

Der Ölpreis bewegt sich am Dienstag nur wenig. Damit baut er die Kursgewinne seit Freitag wegen der angespannten Lage am Persischen Golf vorerst nicht weiter aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.97 -0.77%) kostet rund 63 $. Der Goldpreis notiert leichter bei 1417 $ pro Feinunze.