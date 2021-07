SMI eröffnet über 12’000

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse legt zum Wochenschluss zu. Der SMI (SMI 12'019.76 +0.36%) gewinnt bei Eröffnung 0,4% und liegt damit über 12’000. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, dagegen ging es in Asien etwas nach unten. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldschleusen weiterhin weit offen hält, dürfte für eine positive Grundstimmung sorgen, heisst es am Markt. Der Verlauf des SMI dürfte aber auch von der Kursentwicklung der beiden Schwergewichte Roche (ROG 344.35 +0.38%) und Nestlé (NESN 114.50 +0.26%) beeinflusst werden, deren Verluste am Vortag den Markt belastet hatten.

Die Märkte stünden weiter in einem Spannungsfeld zwischen Pandemie- und Konjunktursorgen, sagte ein Händler. Daher dürften Konjunkturdaten grössere Beachtung finden. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone, Grossbritannien und den USA. Diese geben einen Eindruck über die Verfassung der Wirtschaft. In den vergangenen Monaten hatten sich die Indikatoren angesichts der konjunkturellen Erholung vom Corona-Schock stark aufgehellt. Am Vortag hatte es diesbezüglich allerdings einen Dämpfer vom US-Arbeitsmarkt gegeben, wo die Anträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen sind.

Gefragt sind Lonza (LONN 680.80 +0.56%). Die «neue» Lonza ist deutlich profitabler ohne das mittlerweile verkaufte Chemiegeschäft. Der Pharmazulieferer will künftig schneller wachsen. Seit der Trennung vom Chemiebereich konzentriert sich Lonza auf seine Rolle als Produktionspartner der Pharma- und Biotechindustrie.

Die Aktien von ABB (ABBN 33.56 +1.24%) und Sika (SIKA 316.40 +0.8%) setzen den Aufwärtstrend vom Vortag fort. Der Elektrotechnikkonzern und der Bauchemiespezialist haben am Donnerstag mit ihren Zwischenberichten die Anleger überzeugt.

Zu den Gewinnern zählen auch Roche. Der Bon ist am Donnerstag allerdings um 3,6% eingebrochen. Der Pharmariese hatte die Anleger mit seiner Prognose enttäuscht. Roche habe die Jahresziele nicht erhöht und zudem seien die Aussagen zum Alzheimer-Kandidaten, einem potenziellen Blockbuster, zu zurückhaltend ausgefallen, hiess es.

Fester sind auch Schindler (SCHP 289.00 -1.1%). Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 stärker als von Analysten erwartet gesteigert.

Am breiten Markt fallen Comet (COTN 281.00 +3.31%) positiv auf. Das Technologieunternehmen hat im ersten Halbjahr einen kräftigen Umsatz- und Ergebnissprung erzielt. Für die Zukunft ist das Unternehmen sehr positiv gestimmt und erhöht auch mit anhaltenden Corona-Auswirkungen die Prognose.

Gemischtes Bild in Asien

Die Stimmung unter den Anlegern in Asien ist am Freitag gemischt. Vor allem in China und Südkorea überwiegen die Sorgen um ein Wiederaufflammen der Covid-19-Pandemie. In Schanghai liegt der Shanghai Composite 0,7% im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, CSI 300, gibt ebenfalls nach und verliert 1,3%. Der Hang Seng in Hongkong büsst um 1,1% ein. In Südkorea steigt der Kospi um 0,1%. Der Taiex in Taiwan bewegt sich dagegen seitwärts. In Tokio bleibt die Börse bis Montag wegen nationaler Feiertage geschlossen.

Euro wenig verändert

Der Euro verändert sich am Freitag kaum. Aktuell kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1.1771 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Dagegen steigt der Euro zum Franken ein wenig und wird zu 1.0829 Fr. gehandelt. Der Dollar kostet mit 0.9197 Fr. geringfügig mehr als im späten Donnerstagshandel.

Ölpreis etwas leichter

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Auf Wochensicht tendieren die Preise jedoch stabil. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 73.82 +0.37%) 73.50 $.

Gold (Gold 1'807.14 +0.01%) pendelt weiter um die Marke von 1800 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 32'452.18 +0.33%) zeigt sich wenig bewegt und notiert bei rund 32’000 $.