SMI tritt auf der Steller

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt stabil. Insgesamt bestätigt sich der Eindruck der vergangenen Tage, dass sich der Swiss Market Index SMI (SMI 9049.35 0.01%) bei gut 9000 Punkten etwas festgefahren hat. Am Mittwoch ist der Leitindex 0,4% gefallen. Gedämpft wird die Risikofreude der Investoren vom politischen Gezerre um den US-Präsidenten Donald Trump einerseits und vom Handelsdisput zwischen den USA und China andererseits.

Vor dem jährlichen Treffen der wichtigsten Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Händler erhoffen sich Hinweise auf die zukünftige Geld- und Währungspolitik. Aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Offenmarktsitzung der US-Notenbank geht hervor, dass die US-Notenbank an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten will.

Höher notieren die beiden Luxusgüteraktien Swatch Group (UHR 426.4 -0.02%) und Richemont (CFR 85.82 1.18%). Zudem stützen die Schwergewichte den Index. Die Pharmatitel Roche (ROG 241.6 0.08%) und die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 81.62 0.42%) gewinnen leicht. Kaum verändert handeln Novartis (NOVN 82.58 -0.29%). Das experimentelle Brustkrebsmedikament BYL719 (Alpelisib) hat in einer klinischen Studie das Hauptziel erreicht. Der Pharmakonzern plane, mit Gesundheitsbehörden weltweit Gespräche aufzunehmen.

Bankaktien um Julius Bär (BAER 54.04 -0.11%) und Credit Suisse (CSGN 14.73 0.1%) geben ihre Gewinne aus dem frühen Handel preis. Derweil verlieren UBS (UBSG 15.28 -0.84%) am deutlichsten. Die Versicherertitel fallen mit Abgaben auf. Zurich Insurance (ZURN 296.3 -0.3%), Swiss Life (SLHN 349.7 -0.46%) und Swiss Re (SREN 87.08 -0.39%) geben nach.

Sunrise klar im Plus

Die Aktien von Sunrise (SRCG 93.1 7.2%) steigen. Die Telecomfirma hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient, aber für das Gesamtjahr mehr Betriebsgewinn und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt.

Von Roll (ROL 1.34 13.08%) legen klar zu. Der Industriekonzern hat vom französischen Autobauer Renault einen Grossauftrag im Bereich Elektroautos erhalten.

Bei Comet (COTN 90.1 -0.17%) kommt es nach zwei guten Tagen bereits wieder zu Gewinnmitnahmen. Der Titel wird von einer deutlichen Kurszielsenkung durch die UBS etwas gebremst, die gleichzeitig die Empfehlung «Neutral» bestätigt hat.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien bewegen sich die Aktienindizes unterschiedlich. Der Topix aus Japan tendiert seitwärts. Der Nikkei 225 gewinnt 0,2%. Der Kospi aus Südkorea steigt 0,4%. Der Hang Seng aus Hongkong gibt 0,3% nach, der Shanghai Composite aus Festlandchina steht dagegen 0,7% im Plus.

Euro verliert zum Franken

Der Kurs des Euros sinkt gegenüber dem Dollar und dem Franken. Die europäische Gemeinschaftswährung handelt bei 1.1556 $. Auch gegenüber dem Franken gibt sie nach und notiert aktuell bei 1.1371 Fr. Der Dollar kostet 0.9839 Fr.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis bewegt sich nach starken Gewinnen am Vortag etwas abwärts. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.745 -0.29%) kostet knapp 75 $. Am Vortag hat noch ein Rückgang der Ölreserven in den USA den Preisen deutlich Auftrieb gegeben. Der Goldpreis zeigt sich leichter. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1188 $.