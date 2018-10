SMI ist angeschlagen

(Reuters/AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt büsst klar ein. In Europa belasten sowohl die umstrittenen Budgetpläne von Italien und der Brexit die Stimmung. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8784.08 -0.92%) eröffnet 1,2% tiefer und gibt zeitweise noch deutlicher nach. Am Nachmittag dämmt der Leitindex seine Abgaben ein. Im angeschlagenen Börsenumfeld verlieren nahezu alle Bluechips. Dabei gehören die Schwergewichte Roche (ROG 243.1 -0.51%) und Novartis (NOVN 86.54 0%) noch zu den stabileren Werten. Nestlé (NESN 83.52 0.6%) können sich gar gegen den Trend stemmen und sich in grünes Terrain arbeiten.

Die Banken Credit Suisse (CSGN 12.715 -2.64%) und Julius Bär (BAER 43.8 -2.17%) sowie der Versicherer Swiss Re (SREN 88.64 -2.23%) büssen klarer ein. Auch Lonza (LONN 303.7 -4.04%), Sika (SIKA 116.3 -4.2%) und die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 69.5 -1.45%) und Swatch Group (UHR 318.9 -2.21%) weisen deutliche Verluste auf.

AMS und GAM brechen ein

Massiv unter Druck stehen AMS (AMS 37.19 -25.32%), welche mehr als 30% leichter eröffnen. Das Unternehmen hat allerdings mit den am Vorabend vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen der Analysten in etwa erfüllt oder gar leicht übertroffen. Vontobel (VONN 60.25 -3.83%) stutzt das Kursziel von 117 Fr. auf 91. Fr, bleibt aber bei der Einschätzung «Buy».

Auch Schindler (SCHP 206.6 -7.27%) geben überdurchschnittlich nach. Der Aufzugs- und Fahrtreppenhersteller ist mit dem Umsatz und insbesondere mit dem Auftragseingang hinter den Prognosen zurückgeblieben.

Logitech (LOGN 36.39 -8.2%) verlieren ebenfalls klar, dies nach Zahlen zum zweiten Quartal. Hier ist insbesondere der Gewinn besser ausgefallen als von den Analysten vorhergesagt.

Massiv sind auch die Kursverluste bei GAM (GAM 6.1 -16.67%). Der Vermögensverwalter hat im dritten Quartal mit einem markanten Mittelabfluss zu kämpfen gehabt.

Ausverkauf in Asien

In Asien tendieren die Aktienmärkte, nach dem freundlichen Start in die Woche, wieder schwächer. Der Nikkei 225 verliert 2,7%, der breiter gefasste Topix büsst 2,6% ein. Der Shanghai Composite tendiert 2% leichter, und der Hang Seng gibt 2,6% nach. Die Börse in Südkorea rutscht gar 3% ab.

Euro schwächer zum Franken

Der Euro notiert weiter unter der Marke von 1.15 $. Die Gemeinschaftswährung kostet zur US-Valuta 1.1460 $. Zum Franken gibt der Euro über Nacht weiter nach. Derzeit handelt er zu 1.1417 Fr. Der Dollar zeigt sich bei 0.9962 Fr. stabil.

Öl runter, Gold hoch

Der Ölpreis fällt deutlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet weniger als 79 $. Die Anleger an den internationalen Rohölmärkten setzen auf eine höhere Förderung Saudi-Arabiens gesetzt. Der saudiarabische Energieminister Khalid al-Falih schloss bei einer Konferenz in Riad die Möglichkeit nicht aus, dass Saudi-Arabien künftig täglich ein bis zwei Millionen Fässer mehr als aktuell fördern könnte. «Wir werden entscheiden, ob es irgendwelche Lieferengpässe gibt – besonders mit Blick auf die angekündigten Iran-Sanktionen.» Der Goldpreis zeigt nach oben. Die Feinunze des Edelmetalls liegt somit weiter komfortabel über der Marke von 1200 $ bei aktuell 1235 $.