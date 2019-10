SMI tritt auf der Stelle

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt wagen sich Investoren zur Wochenmitte erneut nicht allzu weit aus der Deckung. Entsprechend bewegt sich der Leitindex Swiss Market Index (SMI (SMI 10022.62 0.05%)) in einer engen Spanne von etwa 40 Punkten zwischen leichten Gewinnen und Verlusten, wobei er sich aber überwiegen über der 10’000-Punkte-Marke hält. Das Hauptgesprächsthema ist erneut der Brexit.

Kaum Orientierungshilfe kommt von den drei Schwergewichten Nestlé (NESN 102.52 0.02%), Novartis (NOVN 85.95 0%) und Roche (ROG 289.15 0.07%). Einige Marktteilnehmer sind besorgt, da mittlerweile auch defensive Leaderwerte unter die Räder kommen wie etwa zuletzt Nestlé. «Hält der Käuferstreik in Dividendenwerten an oder nimmt das Ausmass von Positions-Senkungen gar noch zu, dürften sich auch die Aussichten für die in diesem Jahr gut gelaufenen Aktien-Indizes eintrüben», so ein Marktteilnehmer.

Verluste zeigen Swiss Life (SLHN 484.8 -0.47%). Laut Händlern haben die Experten von Merrill Lynch das Rating für die Papiere auf «Underperform» gesenkt. An der Tabellenspitze liegen dagegen ABB (ABBN 19.915 3.48%). Beim Elektrokonzern ist es wie bereits im Vorquartal nur schleppend vorangegangen (lesen Sie hier mehr). Dennoch werten etwa die Experten der UBS (UBSG 11.505 0.52%) die Zahlen als solide.

Auch Zur Rose (ROSE 86.1 -0.35%) und Sulzer (SUN 100.6 0.1%) haben ihre Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Versandapotheke ist kräftig gewachsen (lesen Sie hier mehr). Bei der Industriegruppe floriert dank höherem Bestellungseingang das Geschäft (lesen Sie hier mehr).

Für Schlagzeilen sorgt am Mittwoch zudem Schmolz + Bickenbach (STLN 0.2125 -12.01%). Der Stahlanbieter plant eine Kapitalerhöhung und hat seine Jahresprognose abermals angepasst (lesen Sie hier mehr). Die Valoren kommen unter die Räder.

Zulegen können Kühne + Nagel (KNIN 161.4 3.26%). Nachdem der Logistiker am Dienstag Zahlen vorgelegt hat, melden sich nun zahlreiche Analysten positiv zu Wort. Angesichts des Abschneidens im dritten Quartal erschienen die Jahresziele durchaus erreichbar, heisst es beispielsweise bei der Royal Bank of Canada.

Anders sieht es bei Logitech (LOGN 39.69 -1.1%) aus. Die Aktien hatten schon am Vortag nur zurückhaltend auf die vorgelegten Zahlen reagiert. Wie der Experte von Goldman Sachs (GS 209.6 0.17%) in einem aktuellen Kommentar moniert, habe vor allem der grössere Bereich Gaming leichter als erwartet abgeschnitten.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Dax unverändert

Die jüngste Wende im Brexit-Drama hat Dax-Anleger zum Handelsstart verunsichert. Ausserdem haben Kursverluste der Chipwerte auf die Stimmung gelastet. Inzwischen hat sich der deutsche Leitindex Dax (DAX 12758.75 0.03%) etwas erholt und notiert unverändert.

Am Tabellenende notieren Infineon (IFX 16.392 -1.76%). Die Aktien des Chipdesigners Dialog Semiconductor und des Zulieferers Siltronic (WAF 78.94 1.28%) verlieren ebenso. Hintergrund ist Börsianern zufolge der Umsatz- und Gewinnrückgang beim US-Konkurrenten Texas Instruments. Seine Aktien sind im nachbörslichen US-Handel um knapp 10% eingebrochen.

Pfund leicht unter Druck

Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.11198 -0.08%) zeigt sich am Mittwoch wenig verändert. Der Euro in Franken (EURCHF 1.09984 -0.11%) weist wie der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.98909 -0.03%) ebenfalls nur minimale Veränderungen auf.

Das britische Pfund in Franken (GBPCHF 1.27076 -0.3%) verliert dagegen erneut. Das gleiche Bild zeigt sich beim britischen Pfund in US-Dollar (britischen Pfund in US-Dollar 1.28478 -0.27%).

Ölpreis gibt nach

Der Ölpreis ist am Mittwoch gefallen. Vorausgegangen war ein erneuter Anstieg der Ölreserven in den USA. Am Morgen hat ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.16 -0.47%) 59.43 $ gekostet. Das sind 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 53.94 -0.2%)) ist um 40 Cent auf 54.08 $ gefallen.