SMI schliesst über 10’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag unentschlossen präsentiert – bei Handelsende resultierte jedoch ein Plus und ein Schlussstand über 10’000. Bei Eröffnung büsste der Swiss Market Index rund 0,3% ein. Früh arbeitete sich der Leitindex ins Plus und erreichte ein Tageshöchst von 10’060. Noch vor dem Mittag kam er wieder zurück und kämpfte um die psychologische Marke von 10’000. Am Nachmittag war das Plus dann wieder deutlicher, bevor Verluste an der Wallstreet sich auch auf dem hiesigen Handelsplatz auswirkten.

In New York tendieren die Aktienmärkte schwächer. Der S&P 500 (SP500 3465.39 0.34%) gab 0,1% nach. Der Dow Jones (Dow Jones 28335.57 -0.1%) verlor 0,3%. Um 0,4% büsste die Technologiebörse Nasdaq Composite ein. Bei den Unternehmen gingen Intel (INTC 48.2 -10.58%) nach einem enttäuschenden Quartalsergebnis auf Talfahrt. Die offizielle Zulassung des Medikamentes Remdesivir zur Behandlung von Corona-Patienten in den USA gab hingegen dem Hersteller Gilead (GILD 60.79 0.2%) Auftrieb.

Die Nachrichtenlage wurde als eher gemischt bezeichnet. Während in den USA die beiden politischen Lager die Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket weiter fortsetzen und damit Hoffnung schüren, wirken die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen belastend. Zudem rückt die US-Präsidentschaftswahl immer näher, so dass Investoren vermehrt eine abwartende Haltung einnehmen dürften. Ein weiteres Fernsehduell zwischen den beiden Kontrahenten Donald Trump und Joe Biden am Vorabend sei ohne einen klaren Gewinner ausgegangen, hiess es am Markt.

Finanzwerte gesucht

Die Mehrheit der zwanzig SMI-Titel schloss im Plus. Zu den Gewinnern zählten die Bankaktien von UBS (UBSG 11.26 0.13%) und Credit Suisse (CSGN 9.878 2.72%). Fester präsentierten sich auch Versicherer wie Zurich Insurance (ZURN 315.1 1.38%), Swiss Re (SREN 67.98 0.74%) und Swiss Life (SLHN 337.1 0.54%).

ABB (ABBN 23.61 -1.71%) büssten ein. Dabei hatte der Industriekonzern den Markt mit einem Gewinnsprung überrascht. Grund dafür war der per Mitte Jahr abgeschlossene Verkauf der Stromnetzsparte.

Sika (SIKA 231.2 -1.28%) konnten ihre jüngste Aufwärtsbewegung nicht fortsetzen, dies, obwohl der Bauchemiekonzern gestern überzeugende Zahlen vorgelegt hatte.

Der Pharmakonzern Novartis (NOVN 76.48 -0.2%) konnte nicht davon profitieren, dass er für einen Produktkandidaten von der EMA den «Orphan»-Status erhalten hatte – welcher Arzneimitteln vorbehalten ist, die seltene, lebensbedrohliche oder chronisch behindernde Krankheiten behandeln. Die Genussscheine von Roche (ROG 297.4 0.05%) bewegten sich kaum. Anders Alcon (ALC 56.46 2.51%). Die Aktien des Augenheilspezialisten gehörten heute zu den grösseren Gewinnern im SMI (SMI 10023.9 0.25%).

Beim Warenprüfkonzern SGS (SGSN 2380 0.63%) hiess es im Handel, dass ein überraschend solider Zwischenbericht vom Konkurrenten Rivale Bureau Veritas (BVI 19.245 0.31%) stütze.

Schindler zogen an

Im Plus schlossen Schindler (SCHP 248.3 2.1%) PS. Der Rolltreppen- und Liftkonzern hatte in den ersten neun Monaten etwas besser als erwartet abgeschnitten und zeigt sich für das Gesamtjahr etwas weniger pessimistisch als noch zuvor.

Deutliche Avancen verbuchten die Aktien Flughafen Zürich (FHZN 132.2 4.34%), ohne dass unternehmensspezifischen Nachrichten vorlagen.

Schwächer waren derweil die Technologiewerte aufgelegt. So kam es bei den Chipaktien von AMS (AMS 20.99 -0.8%) und den Titeln des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 78.98 -2.47%) zu Gewinnmitnahmen nach zuletzt kräftigen Avancen.

Im breiten Markt tendierten noch Komax (KOMN 166.6 0.97%) nach Zahlen positiv. Rieter verloren nach Zahlen des Textilmaschineherstellers an Wert.

Ein positiver Ausblick des Kioskbetriebers Valora (VALN 150 5.78%) liess die Aktien deutlich steigen.

Analystenkommentare stützten die Aktien des Versicherers Baloise (BALN 132 1.69%). Die freundliche Stimmung der Branche zeigte sich auch am breiten Markt, wo Finanztitel wie GAM (GAM 1.729 5.04%), Leonteq (LEON 34.9 3.41%) oder auch EFG (EFGN 5.02 0.4%) avancierten. Bei GAM sprachen Händler von Deckungskäufen, die den Trend zusätzlich stützten.

Asien mehrheitlich im Plus

In Asien überwog am Freitag leichte Zuversicht. In Tokio gewannen der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix jeweils 0,3%. Der Hongkonger Hang Seng schloss 0,5% höher. Auf dem chinesischen Festland lag der CSI 300 dagegen 0,7% im Minus. Der koreanische Kospi verbesserte sich um 0,3%.

Euro fester

Der Euro zog am Freitag nach Stimmungsdaten aus der Eurozone gegenüber dem Dollar an. Bei Börsenschluss in Europa kostete die Gemeinschaftswährung 1.1840 $, nachdem sie in der Nacht bis auf 1.1787 $ gefallen war. Zum Schweizer Franken präsentierte sich der Euro am Freitag unentschlossen. Um 17.30 Uhr MESZ wurde er zu 1.0725 Fr. umgesetzt. Der Dollar gab zum Franken nach, der Greenback kostete 0.9055 Fr.

Goldpreis tiefer

Der Ölpreis schwankte am Freitag spürbar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 41.28 0.44%) notierte am Abend indes wenig verändert bei 42.50 $. Der Goldpreis gab nach und kostete 1898 $ pro Feinunze.