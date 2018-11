SMI eröffnet kaum verändert

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse dürfte am Freitag wenig verändert in den Handel starten. Die Stimmung unter den Anlegern sei weiterhin gedämpft, sagten Händler: Zum einen ist der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU weiterhin ungelöst. Zum anderen hält der Dauerbrenner Brexit die Investoren in Atem. Auf einem EU-Sondergipfel am Wochenende sollen die Staats- und Regierungschefs den ausgehandelten Brexit-Deal absegnen.

Die Bank Julius Bär (BAER 40.8 -0.37%) berechnet den Swiss Market Index SMI (SMI 8781.29 -0.68%) auf Basis vorbörslich gestellter Kurse 0,1% höher. Am Donnerstag ist der Leitindex SMI 0,7% abgesackt.

Impulse sind zunächst rar gesät – auch weil die US-Börsen am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen blieben.

Vorbörslich geben die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 11.795 -1.59%) und UBS (UBSG 13.47 -1.17%) etwas nach. Die RBC hat die Empfehlung für die Credit Suisse auf «Sector Perform» von «Outperform» zurückgenommen. Bei der UBS senkte die Royal Bank of Canada das Kursziel leicht. Alle anderen Standardwerte sind höher indiziert.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien tendieren die Märkte zum Wochenschluss den zweiten Tag in Folge uneinheitlich, wobei besonders China mit einem Kursrückgang auffällt. Dabei ging es an den chinesischen Börsen vor allem mit den Technologiewerten abwärts. Chinas Leitindex CSI 300 liegt deutlich im Minus bei 1,9%. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,6%. Der südkoreanische Kospi gibt 0,9% ab, der australische S&P/ASX 200 legt dagegen 0,4% zu. In Tokio findet am Freitag kein Handel statt.

Euro im Plus

Der Euro steigt leicht. Die Gemeinschaftswährung kostet mit 1.1417 $ etwas mehr. Zum Franken verteuert sich der Euro auf 1.1352 Fr. ebenfalls leicht. Der Dollar bliebt stabil und kostet zuletzt 0.9944 Fr.

Ölpreis erneut tiefer

Am Rohölmarkt hält der Sinkflug an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet gut 61 $. Der Goldpreis notiert mit 1225 $ etwas tiefer.