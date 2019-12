SMI schliesst zu Weihnachten über 10’700

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich auch am Tag vor Heiligabend in Topform präsentiert. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10724.34 0.42%) stand bei Eröffnung zwar noch unverändert. Er setzte jedoch im frühen Handel seinen Aufwärtstrend fort und knackte erstmals die Marke von 10’700 Punkten. Das derzeitige Allzeithoch liegt bei 10’734. Händler sprachen dennoch von einem ruhigen Handel. Viele Marktteilnehmer seien zu Hause geblieben und machten eine Brücke ins neue Jahr, hiess es von Händlern.

Auch in New York stiegen die Kurse mehrheitlich. Der Dow Jones (Dow Jones 28573.1 0.41%) notierte bei Handelsende in Zürich 0,4% im Plus. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3226.63 0.17%) lag o,2% im Plus. Und der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite avancierte 0,3%.

CS schwächer

Im Schweizer Leitindex sorgte Credit Suisse (CSGN 13.075 -0.95%) am Tag vor Heiligabend für Zündstoff, die Aktien verloren. Am Morgen hatte die Grossbank den zweiten Bericht zur Beschattungsaffäre publiziert. Sie bestätigte die Beschattung Peter Goerkes und sprach gleichzeitig die fristlose Entlassung Pierre-Olivier Bouées aus. CEO Thiam und der Verwaltungsrat wussten gemäss dem Communiqué nichts von den Überwachungen. UBS (UBSG 12.24 -0.04%) drehten ins Plus.

Stärker aufgelegt waren die zuletzt gebeutelten Luxusgüteraktien Swatch Group (UHR 269.8 1.81%) und Richemont (CFR 76.72 1.29%).

Die Genussscheine von Roche (ROG 315.5 0.61%) präsentierten sich fester. Der Pharmakonzern drückt im Bereich der Gentherapien aufs Tempo. Mit dem US-Unternehmen Sarepta ist Roche eine Lizenzvereinbarung eingegangen und erwirbt so die Rechte ausserhalb der USA für einen gentherapeutischen Kandidaten zur Behandlung einer Erberkrankung. Auch Novartis (NOVN 93.2 0.64%) legten zu.

Insgesamt bestand eine gute Nachfrage nach Vertretern der Gesundheitsbranche. Entsprechend griffen Anleger auch bei Lonza (LONN 355.5 0.82%) zu.

Die gute Stimmung im Gesundheitssektor war auch im SMIM (SMIM 2780.925 0.61%) zu sehen. Vifor Pharma (VIFN 178.7 0.51%) und Sonova (SOON 223.4 0.59%) avancierten.

Noch deutlicher gewannen Zykliker wie Temenos (TEMN 154.05 1.88%). AMS (AMS 40.15 0.15%) notierten ebenfalls fester. Der Sensorenhersteller hatte ein Geschäftsfeld im Bereich Mikrofonschnittstellen an Knowles Corporation verkauft. Die Transaktion hat einen Umfang von insgesamt 58 Mio. $ und betrifft die ASIC-Design-Aktivitäten für MEMS-Mikrofonschnittstellen, wie AMS am Montag mitteilte.

Auch Logitech (LOGN 45.81 0.55%), ein anderer Tech-Wert, stiegen. Citigroup (C 78.765 0.32%) erhöhte das Kursziel für die Aktien des Herstellers von Computer- und Gamingzubehör von 46 auf 53 Fr. Die Einstufung bleibt auf «Buy».

Dufry (DUFN 97.4 2.2%) avancierten. Der Reisedetailhändler und dessen Tochtergesellschaft Hudson werden auch in Zukunft am Pearson (PSON 655.6 5.27%) International Airport in Toronto Duty-Free-Läden betreiben. Der Vertrag wurde bis in den Sommer 2030 verlängert.

Im breiten Markt fielen DKSH (DKSH 53.55 1.81%) positiv auf, nachdem der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister eine Übernahme in Australien und Neuseeland gemeldet hatte.

Die Aktien von Evolva (EVE 0.206 13.31%) zogen an mit überdurchschnittlichen Umsätzen. «Es kursieren einmal mehr Spekulationen, der US-Nahrungsmittelriese Cargill könnte Evolva übernehmen», sagte ein Händler. Da die Börsenkapitalisierung von Evolva nur bei rund 160 Mio. Fr. liege, würden dem Multimilliarden-Dollar-Konzern Cargill immer wieder Kaufgelüste nachgesagt.

Derweil kamen die Aussagen von Zehnder-CEO Matthias Huenerwadel nicht so gut an. Er gab sich in einem Interview beim Blick nach vorne vorsichtig.

China mit Abgaben

Nach den Rekordständen von Ende vergangener Woche tendierten die Börsen im asiatischen Raum vor der Weihnachtspause mehrheitlich seitwärts. Chinas Börse war jedoch unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei 225 in Tokio schloss unverändert, der breiter angelegte Topix verlor 0,2%. Der Hang Seng in Hongkong handelte unverändert. Der CSI 300 in Shenzhen büsste 1,3% ein und die Börse in Schanghai 1,4%. Der Kospi in Seoul, Südkorea, bewegte sich seitwärts.

Euro fester

Der Euro gewann zur US-Währung am Montag leicht, notierte aber weiter unter der Marke von 1.11 $. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete um 17.30 Uhr MEZ 1.1085 $. Zum Franken stieg sie bei einem Stand von 1.0893 Fr. an die 1.09er Grenze hoch. Der Dollar handelte zum Franken mit Kursen von 0.9825 Fr. stabil.

Ölpreis höher

Der Ölpreis zeigte sich am Montag etwas fester. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.35 0.42%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 66 $. Der Goldpreis lag etwas höher bei 1484 $ pro Feinunze.